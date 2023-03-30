КНБ провел спецоперацию по ликвидации крупной нарколаборатории   

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Караганда. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - При координации Главной транспортной прокуратуры управлением по борьбе с организованной преступностью департамента на транспорте пресечена преступная группа, которая в течение 2 лет занималась хищением материалов, предназначенных для улучшения состояния железнодорожных путей, - При координации Главной транспортной прокуратуры управлением по борьбе с организованной преступностью департамента на транспорте пресечена преступная группа, которая в течение 2 лет занималась хищением материалов, предназначенных для улучшения состояния железнодорожных путей, информирует Главная транспортная прокуратура.





По версии следствия, похищенные подкладки, шпалы, рельсы и другие товары списывались путем внесения фиктивных сведений об их установке на верхних строениях дорожного полотна взамен непригодных либо имеющих определенные дефекты.





В преступную группу были вовлечены 17 действующих и бывших работников Карагандинского отделения АО "НК "КТЖ". Им покровительствовал сотрудник полиции. Предварительный ущерб заявлен на сумму свыше 127 млн тенге, это порядка 800 тонн материалов верхнего строения железнодорожных путей", - рассказали в ведомстве.





На сегодня установлены скупщики и местонахождение большинства похищенных товаров, а также грузовые автотранспортные средства, на которых их перевозили.





С санкции суда в следственный изолятор водворены начальник участка Жанааркинской дистанции пути и его заместитель, а также начальник линейного отделения полиции.



