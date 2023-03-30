29.03.2023, 09:08 56076
КНБ провел спецоперацию по ликвидации крупной нарколаборатории
Фото: КНБ РК
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Туркестан. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности РК ликвидирована крупная лаборатория по производству психотропных веществ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков - 200 кг готовой продукции и 15 тонн прекурсоров, а также лабораторное оборудование", - проинформировали в КНБ.
В процессе разработки в поле зрения оперативников попал иностранный гражданин, прибывший в Казахстан с целью организации масштабного производства запрещенных веществ и последующей их реализации в странах СНГ.
Дальнейшие оперативные мероприятия позволили установить подпольную производственную базу в Туркестанской области. Следует отметить, что нарколаборатория была оснащена современным оборудованием и располагалась на площади 0,4 гектара. По периметру участка были установлены камеры видеонаблюдения и датчики движения. Злоумышленником соблюдались строжайшие меры конспирации. Организатор задержан с поличным в момент изготовления психотропного вещества "альфа-PVP", - сообщили в пресс-службе.
По данному факту КНБ зарегистрирован материал досудебного расследования. Работа по противодействию международному наркобизнесу продолжается.
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30.03.2023, 14:50 10356
Серика Кудебаева доставят в суд принудительно
Фото: pexels
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Талдыкорган. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева доставят в суд принудительно, проинформировали в пресс-службе суда области Жетісу.
Как сообщили в пресс-службе, судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Кудебаева отложено на 3 апреля на 10.00.
В связи с тем, что подсудимый не явился на судебное заседание, сведений, подтверждающих уважительность, причин у подсудимого не имеются. В этой связи в соответствии со статьей 157 и 335 УПК РК судом вынесено постановление о принудительном приводе С. Кудебаева к указанному времени", - проинформировали в суде.
Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Экс-начальник ДП Алматинской области признан подозреваемым по делу о январских событиях. Сегодня ему должны были вынести приговор, однако судебный процесс перенесли. Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде.
Серика Кудебаева обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий". По статье 362 Уголовного кодекса ему грозит наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии средней безопасности.
Прокуроры запросили для генерала 9 лет колонии.
Ранее Генеральная прокуратура опубликовала фильм о январских событиях 2022 года. На кадрах видно, как Серик Кудебаев покидает вверенный ему департамент во время беспорядков.
30.03.2023, 12:45 13916
В Астане лицам с ограниченными возможностями незаконно начислялись налоги
Некоторые частные нотариусы столицы незаконно взыскивали государственную пошлину
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане лицам с ограниченными возможностями незаконно начислялись налоги и пошлины, сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.
Некоторые частные нотариусы столицы незаконно взыскивали государственную пошлину с указанных лиц, тогда как пунктом 4 статьи 617 Налогового кодекса (Освобождение от уплаты государственной пошлины при совершении нотариальных действий) они освобождены от уплаты при совершении нотариальных действий", - проинформировали в ведомстве.
В другом случае налоговые органы также незаконно начисляли платежи за транспорт, землю, несмотря на то что указанный контингент освобождался от их уплаты.
В данном случае налоговые органы не утруждали себя выяснением наличия прав на освобождение от уплаты сборов. По акту надзора прокуратуры незаконная практика в деятельности частных нотариусов и налоговиков исключена", - отметили в прокуратуре.
Напомним, в 2021 году сенат утвердил новые пособия для людей с инвалидностью.
30.03.2023, 09:38 19976
ОПГ из сотрудников КТЖ похитила выделенные на улучшение железнодорожного полотна 127 млн тенге
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Караганда. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - При координации Главной транспортной прокуратуры управлением по борьбе с организованной преступностью департамента на транспорте пресечена преступная группа, которая в течение 2 лет занималась хищением материалов, предназначенных для улучшения состояния железнодорожных путей, информирует Главная транспортная прокуратура.
По версии следствия, похищенные подкладки, шпалы, рельсы и другие товары списывались путем внесения фиктивных сведений об их установке на верхних строениях дорожного полотна взамен непригодных либо имеющих определенные дефекты.
В преступную группу были вовлечены 17 действующих и бывших работников Карагандинского отделения АО "НК "КТЖ". Им покровительствовал сотрудник полиции. Предварительный ущерб заявлен на сумму свыше 127 млн тенге, это порядка 800 тонн материалов верхнего строения железнодорожных путей", - рассказали в ведомстве.
На сегодня установлены скупщики и местонахождение большинства похищенных товаров, а также грузовые автотранспортные средства, на которых их перевозили.
С санкции суда в следственный изолятор водворены начальник участка Жанааркинской дистанции пути и его заместитель, а также начальник линейного отделения полиции.
Напомним, бухгалтеров Алматинского отделения КТЖ подозревают в крупных систематических хищениях.
29.03.2023, 19:13 39506
34 кг мефедрона - нарколабораторию ликвидировали в Жамбылской области
Лаборатория в течение 2-3 месяцев работала на территории Байзакского района
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Тараз. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате совместной работы ДКНБ и прокуратуры Жамбылской области в рамках проекта "Борьба с наркотиками" разоблачены действия преступной группы, состоявшей из 5 человек, изготавливавшей и хранившей мефедрон. Изъято 34 кг 123 г, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Лаборатория в течение 2-3 месяцев работала на территории Байзакского района. Здесь занимались подготовкой и последующей реализацией наркотиков в другие города Республики.
Преступники, приняв меры предосторожности высокого уровня, заранее планировали свои действия в съемной квартире в Таразе и дистанционно контролировали лабораторию посредством видеонаблюдения.
Сотрудники ДКНБ области задержали преступную группу на момент изготовления наркотиков при поддержке прокуратуры.
Все подозреваемые были арестованы. Преступные действия квалифицированы по пунктам 1, 3 части 3 статьи 297 УК и в настоящее время по делу проводится досудебное расследование.
Ранее Комитетом национальной безопасности РК ликвидирована крупная лаборатория по производству психотропных веществ. Из незаконного оборота изъята рекордная партия синтетических наркотиков - 200 кг готовой продукции и 15 тонн прекурсоров, а также лабораторное оборудование.
29.03.2023, 13:56 47451
Более 400 килограммов осетровых изъято у браконьеров в Атырауской области
Фото: Polisia.kz
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Атырау. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 400 килограммов незаконно выловленной осетровой рыбы изъято у браконьеров в Атырауской области.
25 марта сотрудниками ОП Курмангазинского района при досмотре ГАЗели, находящейся под управлением 43-летнего жителя района, изъяты осетровые рыбы общей массой 417 кг", - сообщает Polisia.kz.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 339, часть 1, УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".
По статье браконьерам грозит наказание до 5 лет лишения свободы.
Ранее в Мангистауской области полицейские изъяли у браконьеров 124 килограмма осетра.
Напомним, в этом году прикаспийские страны продлили мораторий на промысел осетровых. Вылов намечено осуществлять только в научно-исследовательских целях.
28.03.2023, 20:11 72801
Астанчанин заказал убийство родственницы, чтобы не отдавать 500 тысяч долларов
Для задержания организатора и основного инициатора преступления сотрудники полиции провели оперативную комбинацию с имитацией убийства
Фото: Polisia.kz
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Астаны проведены оперативные мероприятия в отношении ранее судимого жителя столицы, который в интересах третьего лица организовал убийство 57-летней женщины, сообщает Polisia.kz.
Организатор через своего знакомого заключил сделку с исполнителем и отдал ему один миллион тенге предоплаты из 10 миллионов тенге, а также передал сотовый телефон с фотографией и другими данными предполагаемой жертвы.
В тот же день сотрудниками УБОП наемный убийца был установлен. Вещественные доказательства изъяты. Для задержания организатора и основного инициатора преступления сотрудники полиции провели оперативную комбинацию с имитацией убийства.
В результате оперативно-следственных мероприятий все участники преступления задержаны и водворены в ИВС. Установлено, что организатором убийства является родственник потерпевшей, которому в феврале она передала на хранение 500 тысяч долларов, что и послужило мотивом преступления.
В интересах следствия другие обстоятельства преступления не разглашаются. Расследование продолжается.
Органами уголовного преследования страны за последние три года по подозрению в совершении различных преступлений разыскивалось более 3000 человек. При координации прокуроров 500 человек уже задержаны, в том числе путем их поимки в иностранных государствах и последующей экстрадиции в Казахстан. Сейчас подлежат поимке свыше 2500 человек. В основном разыскиваются по линии органов внутренних дел: 400 - за совершение мошенничества, 250 - за кражи.
28.03.2023, 17:42 77721
Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматы
Нарколабораторией "заведовал" 44-летний хозяин дома
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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную нарколабораторию ликвидировали полицейские в Турксибском районе Алматы.
Производство функционировало в стенах частного дома на улице Харьковская", - рассказали в полиции города.
Нарколабораторией "заведовал" 44-летний хозяин дома.
В ходе обыска сотрудниками полиции изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости, колбы с жидкостями и другая атрибутика, использованная при производстве синтетических наркотиков", - сообщили в полиции.
В общей сложности в нарколаборатории полицейские изъяли несколько больших пакетов с готовой продукцией.
Все, что было найдено в подвале в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде, направлено на судебно-химическую экспертизу.
Начато досудебное расследование.
Напомним, в Казахстане регулярно ликвидируют подпольные нарколаборатории, в которых изготавливают синтетические наркотики.
Так, в конце прошлого года в Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиков. ОПГ планировала открыть 8 нарколабораторий в Казахстане. У них изъято 72 тонны прекурсоров для производства наркотиков.
До этого очередную нарколабораторию полицейские выявили на территории села Болек в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
Всего, по данным МВД, с начала года из оборота изъято 755 кг наркотиков, из них 105 килограммов "синтетики".
28.03.2023, 13:35 81651
Прокурор запросила для Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный обвинитель Айжан Аймаганова запросила для Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса РК (Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград) необходимо внести представление президенту о лишении Боранбаева государственных наград, а именно орденов "Құрмет", "Еңбек үшін", "Парасат" и "Барыс" 3 степени", - цитирует inform.kz государственного обвинителя Айжан Аймаганову.
Айжан Аймаганова также попросила признать Кайрата Боранбаева виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 28 УК РК (Пособничество в совершении преступления), пунктом 2 частью 4 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере), пунктом 3 частью 3 статьи 218 УК РК (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенная группой лиц в крупных размерах).
Назначить ему наказание по статьям 28, часть 5, и 189, часть 4, пункт 2, в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в уполномоченном органе по регулированию и контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, по статьей 218, часть 3, пункт 3, - в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества", - цитирует zakon.kz прокурора.
Ранее суд Сарыаркинского района № 2 отказал в изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест подсудимым Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову.
Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях.
По версии Forbes Боранбаев входит в топ-50 самых влиятельных и богатых бизнесменов Казахстана. Он является совладельцем БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall" в Алматы. Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тысяч квадратных метров на площади Республики.
Кроме того, Боранбаев - франчайзи McDonald's в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России. Также он владеет компанией по розливу минеральной воды "Алекс-Сарыагаш", ТОО "Компания по управлению активами "Алмалы", ТОО "Казахстанская нефтехимическая компания "Кемикал", ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Ему принадлежат ТОО "RR2", управляющее платными парковками Aparking в Алматы, сеть фитнес-клубов Fitnation, отель "Рахат Палас". Боранбаев - президент Национального паралимпийского комитета и глава футбольного клуба "Кайрат".
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