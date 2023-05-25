Дело против Аблязова возобновили во Франции

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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Кассационный суд Франции признал недействительным решение апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении экс-руководителя казахстанского "Банка Туран Алем" Мухтара Аблязова.





В связи с апелляцией генерального прокурора суд постановил аннулировать все пункты постановления следственной палаты парижского Апелляционного суда от 13 января 2022 года и требует повторного рассмотрения дела", - сообщает ТАСС со ссылкой на сайт кассационного суда Франции.





В решении отмечается, что причин для прекращения судебного преследования нет, поскольку на момент подачи казахстанскими властями иска 17 июля 2017 года срок давности в отношении вменяемых Аблязову фактов не истек.





Разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и "БТА Банка" было начато более шести лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США. Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у "БТА Банка" путем выдачи фиктивных кредитов - действия, за которые он уже был осужден и приговорен в Казахстане, а также признан подлежащим гражданско-правовой ответственности в судах Великобритании. В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные весомые доказательства преступлений Аблязова, а также заручились показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений.