Аферист из Бишкека обманул казахстанцев на 7 млн тенге

ТАЛДЫКОРГАН. 30 ИЮНЯ - В Алматинской области задержали афериста из Бишкека, который обманул казахстанцев на 7 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В дежурную часть Талгарского РУП ДП Алматинской области с заявлением о мошенничестве обратился 44-летний житель села Туздыбастау. С его слов, строитель пообещал построить ему дом по недорогой цене, взял предоплату в сумме 850 тысяч тенге, но своего обещания не выполнил - стал скрываться, меняя телефоны, рассказали в полиции.

В ходе досудебного расследования выявлено еще пятеро пострадавших, у которых неизвестный брал деньги за "строительство" дома. Среди них 56-летняя жительница села Байтерек, 36-летний житель города Алматы, 25-летний житель города Шымкента, 34-летний житель поселка Отеген-Батыр и 44-летний житель села Байсерке. Так аферист обманул жителей на 7 млн тенге.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний гражданин Узбекистана, проживающий в городе Бишкеке Республики Кыргызстан. Мужчина признался в содеянном. Полученные обманным путем деньги потратил на личные нужды.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 190 УК РК (Мошенничество). Подозреваемый водворен в приемник-распределитель, по выходе из которого на период досудебного расследования ему будет избрана мера пресечения.

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