АФМ направило в суд дело в отношении руководителя управления природных ресурсов области Улытау

Виновные получили от 4 до 18 лет

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Актобе. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 2 января 2024 года перед магазином "Алмаз", расположенном в поселке Кызылжар, произошла групповая драка между парнями из села Акжар и села Кызылжар, сообщает пресс-служба суда Актобе.





Во время драки Ұ. и М. ножом нанесли тяжкие телесные повреждения несовершеннолетнему О. с повреждением артерии. От полученных повреждений, острой кровопотери потерпевший скончался в больнице. Также Ұ. нанес удар ножом потерпевшему Ғ. в спину. В результате своевременного оказания медицинской помощи Ғ. остался жив.





К. ножом нанес один удар в руку потерпевшего Ш. Т., К., А. в ходе драки с применением ножа избили потерпевших Ғ., Ш., С.





Приговором суда К., Т., К., А. признаны виновными, им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года каждому.





Ұ. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы, по совокупности преступлений окончательно назначено 18 лет.





М. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.





Приговор суда не вступил в законную силу.





Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.



