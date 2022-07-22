АФМ пресечена деятельность группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами

Фото: Polisia.kz

А ЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - В Алматы полиция блокировала два автомобиля, в которых перевозили крупные партии наркотика, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первый автомобиль полицейские остановили в семь утра в микрорайоне Аксай. В Daewoo Nexia находились 27-летний водитель и 25-летний пассажир, сообщает Polisia.kz

В ходе обыска машины изъяты 39 полиэтиленовых пакетов, обмотанных изолентой черного и синего цветов, в которых находились порошкообразные вещества белого цвета с характерным запахом. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются синтетическим наркотиком "мефедрон". Молодые люди признались, что подрабатывают закладчиками наркотиков, заказы на которые принимают посредством мессенджера", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Алматы Ерлан Алмагамбетов.

По его словам, действия задержанных квалифицированы по статье 297, часть 3, пункт 5, УК РК. Оба арестованы, им грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Второй автомобиль полицейский спецназ блокировал в Медеуском районе, на улице Оспанова. Toyota Camry управлял 32-летний гражданин К.

В ходе обыска машины обнаружены и изъяты 4 полиэтиленовых пакета, обмотанных изолентой черного цвета, в которых находились порошкообразные вещества белого цвета с характерным запахом. Согласно заключению СХЭ, изъятые вещества являются синтетическим наркотиком "мефедрон" в особо крупном весе. С какой целью мужчина хранил и транспортировал наркотик - установит следствие. Не исключено, что он сбывал зелье и зарабатывал на этом", - сообщил Алмагамбетов.