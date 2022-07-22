АФМ пресечена деятельность группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами

Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) задержана группа лиц, подозреваемых в рейдерских захватах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
14 июля 2022 года по одному из эпизодов преступной деятельности в порядке статьи 128 УПК задержаны и водворены в ИВС: Танашев Тимур Сержанович 1983 года рождения, Бабаев Рауан Тимурович 1992 года рождения, Алтыбасаров Ансар Муратович 1990 года рождения, Абижанов Дастан Мадиевич 1977 года рождения. 15 июля в отношении указанных лиц специализированным межрайонным следственным судом Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - сообщили в пресс-службе АФМ.
Отмечается, что "одновременно судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Коспаева Елдоса Айдынгалиевича с объявлением его в розыск".
Кроме того, подозреваемыми признаны Коспаев Айдос Айдынгалиевич и Шалин Руслан Евгеньевич", - уточнили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Уважаемые граждане! В случае если вы пострадали от незаконных действий данных граждан, просим обратиться по телефонам доверия Агентства по финансовому мониторингу либо в территориальные департаменты экономических расследований", - отметили в АФМ.