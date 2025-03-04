03.03.2025, 09:04 78756
АФМ расследует дело по факту хищения более 2 млрд тенге бюджетных средств в Астане
Подозреваемыми по делу проходят должностные лица Центра судебных экспертиз и руководитель ТОО
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Астане при координации прокуратуры столицы зарегистрировано досудебное расследование в отношении должностных лиц Центра судебных экспертиз и руководителя ТОО (поставщика) по факту хищения бюджетных средств в сумме более 2 млрд тенге, сообщили в пресс-службе АФМ.
В рамках комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы в целях материально-технического оснащения органов судебной экспертизы из республиканского бюджета выделено 10,3 млрд тенге. Однако в 2023-2024 годах должностные лица Центра судебных экспертиз, действуя в сговоре с поставщиками, при формировании бюджетной заявки завысили стоимость оборудования в три раза путем предоставления фиктивных коммерческих предложений", - проинформировали в АФМ.
Кроме того, по данным ведомства, "до объявления конкурса на государственные закупки в технической спецификации указывалось только то оборудование, которое могли поставить аффилированные компании".
В целях конфискации наложен арест на имущество общей стоимостью более 148 млн тенге: 2 земельных участка в Алматы, квартира в Астане и автомашины BMW Х6 и RAV 4. Также арестованы денежные средства ТОО на банковских счетах в сумме 1,6 млрд тенге, 367 тыс. долларов США и 366 тыс. евро", - говорится в сообщении.
В АФМ сообщили, что "директор Центра судебных экспертиз, руководитель департамента по государственным закупкам и руководитель ТОО задержаны, судом в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца".
Досудебное расследование продолжается.
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04.03.2025, 15:49 8366
Несколько человек подозревают в похищении мужчины и вымогательстве в Кокшетау
Фото: Polisia.kz
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Кокшетау. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау задержаны несколько подозреваемых в похищении молодого человека и вымогательстве.
Заявление о факте вымогательства поступило в полицию Астаны. Жительница столицы сообщила, что неизвестные незаконно лишили свободы ее сына и требуют у него 200 тысяч тенге. Женщина предоставила полицейским данные об автомобиле, на котором, предположительно, передвигались злоумышленники. 1 марта транспортное средство, упомянутое в ориентировке, было зафиксировано камерами ЦОУ в Кокшетау", - сообщает Polisia.kz.
Информацию об автомобиле немедленно передали патрульным нарядам.
После задержания водитель и пассажиры машины были доставлены в полицию. В ходе разбирательства у одного из задержанных обнаружили 45 свертков, предположительно, с "синтетикой". Изъятые свертки направлены на экспертизу. Кроме того, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью проверяется причастность двух молодых людей к делу о вымогательстве", - рассказали в полиции.
По всем фактам начаты досудебные расследования, проводятся необходимые следственные мероприятия.
Ранее угрожавших подростку расправой вымогателей задержали в Алматинской области.
04.03.2025, 15:18 10141
Выделенные на замену уличного освещения миллионы бюджетных средств похитили в ВКО
Подозреваемые арестованы, дело направлено в суд
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Усть-Каменогорск. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске должностные лица АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на модернизацию уличного освещения, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Помимо хищений их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем.
Проект "Модернизация систем уличного освещения г. Усть-Каменогорска и г. Семея", который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы, был запущен в 2019 году для экономии электроэнергии и улучшения качества освещения.
Однако должностными лицами в рамках проекта путем подписания фиктивных актов завышена стоимость оборудования и работ, а также приняты уличные осветительные приборы, не соответствующие технической спецификации, на общую сумму 2,5 млрд тенге. Кроме того, с целью отмывания преступных доходов руководителем АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" на доверенное лицо зарегистрировано ТОО, которое использовалось в качестве субподрядной организации для обналичивания денег через фиктивные договоры. На денежные средства, добытые преступным путем, приобретено элитное движимое и недвижимое имущество общей стоимостью 265 млн тенге, которое с целью сокрытия от возможной конфискации оформлено на доверенных лиц", - рассказали в АФМ.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест в целях конфискации.
Подозреваемые арестованы, дело направлено в суд.
Ранее сообщалось о хищении почти 280 млн тенге при строительстве газопровода в Кызылординской области.
04.03.2025, 12:47 20911
Троих жителей Сатпаева осудили на восемь лет по делу о незаконной охоте на сайгаков
Фото: Depositphotos
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Семей. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сатпаевский городской суд области Улытау приговорил к восьми годам лишения свободы троих местных жителей по делу о незаконной охоте на сайгаков, сообщает пресс-служба суда.
Подсудимые признаны виновными по предъявленному обвинению и каждый лишен свободы на 8 лет и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 10 лет (...) Апелляция изменила приговор: по пункту 2 части 3 статьи 339 УК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью уменьшено до 5 лет. Приговор вступил в законную силу", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, с них взысканы более 119 млн тенге материального ущерба в солидарном порядке.
Трое жителей Сатпаева заранее подготовились и выехали на охоту на сайгаков, зная об угрозе их исчезновения, введении запрета на охоту. Позже в гараже их дома были обнаружены и изъяты более 44 туш сайгаков, их части, дериваты, охотничьи ружья, пули и гильзы", - добавили в суде.
Ранее почти 60 килограммов незаконно выловленного судака изъяли у браконьера в Карагандинской области.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
04.03.2025, 12:02 23756
В области Абай начали расследование смерти роженицы и младенца
Расследование начато по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками
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Семей. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В области Абай начали досудебное расследование по факту смерти роженицы и младенца в Урджарском районе, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Отделом полиции Урджарского района начато досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты и всесторнности досудебного расследования, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение.
Напомним, в Абайской области погибли женщина и ее новорожденный ребенок.
04.03.2025, 11:15 27056
В Акмолинской области пресекли канал поставки наркотиков
Фото: КНБ
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Кокшетау. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области пресекли канал поставки наркотиков из южных регионов страны, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
С санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана. У них изъято 15 килограммов наркотического средства "гашиш". Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов)", - заявили в комитете.
Ранее организованный иностранцем наркоканал ликвидировали в Шымкенте.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
04.03.2025, 11:01 28451
В Алматы осужден бывший заместитель руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры
Фото: Depositphotos
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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Медеуским районным судом Алматы оглашен приговор бывшему заместителю руководителя городского управления развития коммунальной инфраструктуры, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
Он признан виновным в завладении денежными средствами местного предпринимателя в сумме 19,5 млн тенге под предлогом оказания содействия в заключении договоров госзакупок работ по санитарной уборке дворовых территорий. Кажину назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах государственного сектора", - проинформировали в Антикоре.
По данным ведомства, "этим же приговором конфисковано его имущество в виде двух автотранспортных средств на общую сумму более 21 млн тенге, которые будут обращены в доход государства".
Судебный акт не вступил в законную силу.
03.03.2025, 18:12 65461
Аргын Нигматулин объявлен в розыск
Органом, ведущим розыск, является Антикор
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции объявило Аргына Нигматулина в розыск, передает корреспондент агентства.
Нигматулин Аргын Зайруллаевич. Дата рождения: 28.06.1955, пол: мужской, гражданин РК, казах. Розыскное дело от 03.03.2025 зарегистрировано в регионе "Астана". Инициатор: Прокуратура. Орган, ведущий розыск: Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции", - сообщается в информации, опубликованной на портале органов правовой статистики и специальных учетов.
По данным некоторых СМИ, Аргын Нигматулин, предположительно, является старшим братом экс-председателя мажилиса парламента РК Нурлана Нигматулина.
03.03.2025, 17:10 66751
В Караганде глав управлений областного департамента госдоходов осудили за неоднократное получение взяток
Фото: Depositphotos
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Караганда. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казыбекбийский районный суд Караганды вынес приговор руководителям управлений областного департамента государственных доходов за неоднократное получение взяток, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.
За коррупционные уголовные правонарушения осуждены руководители управлений областного департамента государственных доходов Акбиев М., Мукашев Б, а также субъекты внешнеэкономической деятельности Балацкая А., Бекишев Х., Бекшин Н. и Андриенко И. (...) Акбиеву и Мукашеву назначено наказание в виде штрафов в размере 21,7 млн тенге и 2,5 млн тенге соответственно. Этим же приговором взяткодатели Балацкая А., Бекишев Х., Бекшин Н. и Андриенко И. осуждены к штрафам от 540 тысяч до 3 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора. Подчеркивается, что судебный акт в законную силу еще не вступил.
Должностные лица признаны виновными в неоднократном получении взяток от предпринимателей за непривлечение к административной ответственности по допущенным нарушениям в сфере таможенного контроля", - добавили в агентстве.
Ранее адвоката и двух алматинцев приговорили к лишению свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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