АФМ расследует дело по факту хищения более 2 млрд тенге бюджетных средств в Астане

Рассказать друзьям

Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Астане при координации прокуратуры столицы зарегистрировано досудебное расследование в отношении должностных лиц Центра судебных экспертиз и руководителя ТОО (поставщика) по факту хищения бюджетных средств в сумме более 2 млрд тенге, - Департаментом АФМ по Астане при координации прокуратуры столицы зарегистрировано досудебное расследование в отношении должностных лиц Центра судебных экспертиз и руководителя ТОО (поставщика) по факту хищения бюджетных средств в сумме более 2 млрд тенге, сообщили в пресс-службе АФМ.





В рамках комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы в целях материально-технического оснащения органов судебной экспертизы из республиканского бюджета выделено 10,3 млрд тенге. Однако в 2023-2024 годах должностные лица Центра судебных экспертиз, действуя в сговоре с поставщиками, при формировании бюджетной заявки завысили стоимость оборудования в три раза путем предоставления фиктивных коммерческих предложений", - проинформировали в АФМ.





Кроме того, по данным ведомства, "до объявления конкурса на государственные закупки в технической спецификации указывалось только то оборудование, которое могли поставить аффилированные компании".





В целях конфискации наложен арест на имущество общей стоимостью более 148 млн тенге: 2 земельных участка в Алматы, квартира в Астане и автомашины BMW Х6 и RAV 4. Также арестованы денежные средства ТОО на банковских счетах в сумме 1,6 млрд тенге, 367 тыс. долларов США и 366 тыс. евро", - говорится в сообщении.





В АФМ сообщили, что "директор Центра судебных экспертиз, руководитель департамента по государственным закупкам и руководитель ТОО задержаны, судом в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца".





Досудебное расследование продолжается.