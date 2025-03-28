27.03.2025, 11:48 51046
АФМ выявило противоправную деятельность ряда микрофинансовых организаций в Алматы
Фото: скриншот из видео АФМ
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Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматы выявлена противоправная деятельность шести микрофинансовых организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении руководства МФО "Creditum", МФО "Sofi Finance", МФО "Hava Finance", МФО "SF Offline", МФО "POS Credit", МФО "Салем Кредит" проводится расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности", - проинформировали в АФМ.
По данным ведомства, "заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями через платформы KOKE.KZ, TENGO.KZ, HAVA.KZ".
При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту "услугу" взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку", - сообщили в АФМ.
Отмечается, что в итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита.
Должник Ш. при наличии займа 120 тыс. тенге оплатил только по гарантии 446 тыс. тенге, без учета основного долга и начисленных процентов. Таким образом, основную часть доходов МФО составляли платежи по фиктивным договорам гарантии", - сообщили в АФМ.
По информации ведомства, в результате незаконной деятельности указанных МФО причинен ущерб, по предварительным данным, в размере 30 млрд тенге. Следствие продолжается.
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28.03.2025, 13:54 7511
Экс-полицейского подозревают в изнасиловании несовершеннолетних
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Информацию о задержании полицейского, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних, подтвердили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.
Ранее информация о расследовании уголовного дела в отношении экс-полицейского появилась в соцсетях.
Данный факт выявлен сотрудниками департамента полиции Восточно-Казахстанской области. В настоящее время возбуждено уголовное дело, задержанные водворены в изолятор временного содержания. Кроме того, сообщаем, что указанный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего", - отметили в департаменте.
Ранее сообщалось о двух сотрудниках полиции, которые изнасиловали 14-летнюю девочку в Конаеве.
До этого казахстанскую общественность потрясла новость о задержании начальника управления полиции Талдыкоргана по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины.
28.03.2025, 13:04 9946
Мошенническую схему вскрыли в центре для детей-инвалидов Павлодара
Ущерб, нанесенный законным представителям несовершеннолетних, составил 7,6 млн тенге
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Павлодар. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В реабилитационном центре для детей-инвалидов Павлодара вскрыта мошенническая схема, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Выявлены факты незаконного взимания руководством одного из реабилитационных центров, финансируемого из местного бюджета, платы за оказание специальных социальных услуг лицам с инвалидностью. Установлено, что руководитель центра заключал мнимые договоры, на основании которых услугополучатели на протяжении длительного времени оплачивали центру предусмотренные за счет бюджетных средств услуги", - рассказали в ведомстве.
Ущерб, нанесенный законным представителям несовершеннолетних, составил 7,6 млн тенге.
Управление полиции Павлодара возбудило уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество".
Ранее сообщалось, что более 400 военнослужащих Нацгвардии не получали положенные выплаты на детей с инвалидностью.
В Шымкенте чиновница брала взятки за установление детям групп инвалидности.
27.03.2025, 16:30 40561
Ущерб в 3 млрд тенге: выявленные в казахстанском футболе нарушения озвучили в Генпрокуратуре
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура озвучила нарушения, выявленные в казахстанском футболе, допущенные при прежнем руководстве Казахстанской федерации футбола.
По информации ведомства, неэффективное управление и финансовые нарушения, выявленные в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов, причинили ущерб в 3 млрд тенге.
Среди основных нарушений - необоснованные премиальные выплаты, нецелевое расходование средств при строительстве инфраструктурных объектов, сомнительные сделки с игроками, а также хищение средств, выделенных на питание спортсменов.
В частности, установлены факты выплаты прежним руководством федерации необоснованных премий избранным сотрудникам и спортсменам на общую сумму свыше 300 млн тенге. При строительстве административного здания федерации и тренировочной базы в городе Талгаре оплачены фактически невыполненные работы на сумму свыше 350 млн тенге. Строительство базы в Алматинской области, начатое в 2021 году, заморожено, а счета подрядчика заблокированы", - озвучили в пресс-службе ведомства.
Также среди выявленных нарушений - вопросы к целесообразности расходования средств на разработку стратегических документов и стандартов, на которую потрачено 135 млн тенге.
Как пояснили в Генпрокуратуре, документы не содержат конкретных механизмов реализации, в том числе привлечения частных инвестиций, а стандарт управления клубами остается не внедренным в практику.
Проверки в футбольных клубах "Ордабасы", "Актобе" и "Жетысу" также выявили ряд серьезных нарушений, включая завышение контрактных сумм, продажу игроков по заниженным, а покупку по завышенным ценам, а также хищения средств.
Начаты досудебные расследования. Уголовное дело в отношении бывших руководителей Федерации футбола для расследования передано в Агентство финансового мониторинга", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в отношении экс-руководства Казахстанской федерации футбола начато расследование.
Также напомним, что в настоящее время КФФ возглавляет Марат Омаров. На пост президента федерации он был избран 20 декабря 2024 года. На данной должности он сменил Адлета Барменкулова, об уходе которого федерация сообщила 8 ноября 2024 года.
27.03.2025, 13:18 47146
Порнографический Telegram-канал с участием несовершеннолетних выявили в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Платный Telegram-канал с порнографическими роликами, в том числе с участием несовершеннолетних, обнаружили в Туркестанской области.
Прокуратура инициировала проведение оперативно-розыскных мероприятий.
В ходе проверки установлено, что в сети Telegram за 2500 тенге предлагались порнографические ролики, в числе которых присутствовали материалы в отношении несовершеннолетних и школьников", - сообщили в прокуратуре.
На сайте были зарегистрированы 8012 подписчиков из Казахстана и стран СНГ.
Установлены организатор сайта и дроперы, которым выплачивались деньги за просмотр, доступ и подписку", - рассказали в ведомстве.
14 марта в Туркестанской и Кызылординской областях члены данной группы были задержаны управлением по борьбе с организованной преступностью при координации областной прокуратуры.
Организатор ранее привлекался за тяжкое преступление, в настоящее время он находится под арестом", - уточнили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по статьям 311 "Незаконное распространение порнографических материалов или предметов" и 312 УК РК "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних либо их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера".
Ранее сообщалось, что в школах Шахтинска ученики смотрели порнографию на уроках.
В 2024 году в Казахстане зарегистрировано 225 случаев насилия в отношении несовершеннолетних. При этом сексуальное насилие составляет почти треть преступлений в отношении несовершеннолетних в РК.
27.03.2025, 12:07 49896
Подозреваемому в убийстве несовершеннолетнего в Костанае грозит пожизненное наказание
Фото: pexels.com
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Костанай. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Костанайской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу об убийстве несовершеннолетнего в Костанае.
Расследованием установлено, что 9 января 2025 г. ранее неоднократно судимый житель города Костанай, находясь в однокомнатной квартире в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил несовершеннолетнего сына своей сожительницы, после чего избил последнюю", - сообщили в прокуратуре.
Деяния подозреваемого квалифицированы по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося для виновного в беспомощном состоянии, и причинение легкого вреда здоровью".
Подозреваемому грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.
Уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.
Ранее в Павлодарской области отчим избил пасынка из-за неубранной посуды.
В марте суд вынес приговор 69-летней жительнице Щучинска за убийство приемного внука.
Подробнее узнать о событиях, вызвавших широкий общественный резонанс в Казахстане, можно на сайте информационного агентства Kazakhstan Today в разделе "Тренды. Социальная деградация".
27.03.2025, 10:01 53581
КНБ Казахстана пресек канал контрабанды оружия
Фото: КНБ
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Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - КНБ Казахстана пресечен канал контрабанды оружия из соседней страны. Задержан иностранный гражданин, намеревавшийся реализовать десяток единиц оружия на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
Оружие доставлялось ухищренным способом в обшивке автомобиля и при содействии сообщников из числа граждан РК", - отметили в КНБ.
С начала текущего года КНБ совместно с органами полиции и прокуратуры изъято 12 автоматов, 41 пистолет, 75 ружей, 36 гранат и 1603 боеприпаса различного калибра.
Значительная часть этого оружия была похищена в ходе январских событий (всего с 2022 года КНБ изъято 608 единиц оружия, утраченных в кризисный период). Тем самым нивелированы риски попадания данного арсенала в деструктивную среду и его использования против интересов общества и государства", - проинформировали в комитете.
26.03.2025, 19:08 69891
Драка в здании райакимата на западе Казахстана: пострадавший 10 дней находится в реанимации
Подозреваемого установили и водворили в изолятор временного содержания
Фото: Depositphotos
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Уральск. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавший в результате драки в здании акимата Сырымского района Западно-Казахстанской области 44-летний мужчина 10 дней находится в реанимации, сообщает портал "Мой город".
Инцидент произошел в ночь на 15 марта в здании акимата Сырымского района. 44-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Отдел полиции Сырымского района возбудил уголовное дело. Подозреваемого установили и водворили в изолятор временного содержания. Пострадавшего с тяжелыми травмами санавиацией доставили в городскую многопрофильную больницу. Мужчина по сей день находится в тяжелом состоянии. С первых дней его поместили в реанимацию", - говорится в сообщении.
Между тем в департаменте агентства по делам государственной службы ЗКО заявили, что, по предварительной информации, участники драки не являются государственными служащими.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
26.03.2025, 16:51 71061
В Павлодаре сверстница жестоко избила девочку-подростка
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре девочку-подростка, жестоко избившую сверстницу, могут отправить в школу-интернат для детей с девиантным поведением, сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
Видео жестокого избиения школьницей своей сверстницы в Павлодаре опубликовано в паблике ne_molchi_pvl в Instagram.
Ученица 16-й школы избивает другую девочку. Что стало причиной конфликта и каковы его последствия, пока неизвестно", - говорится в посте под видео.
На инцидент отреагировала региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева. Она сообщила, что материал в отношении девочки, наносившей побои, будет вынесен на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Павлодара.
В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что по факту инцидента полицией проведена проверка. Все участницы конфликта установлены и доставлены в отдел полиции.
Законный представитель привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Также вынесен вопрос на комиссии по делам несовершеннолетних о направлении несовершеннолетней в КГУ "Специальная школа-интернат для детей с девиантным поведением в ВКО город Серебрянск", - говорится в комментарии полиции под публикацией.
Кроме того, в администрацию школы, в которой обучаются подростки, направлено представление по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.
Ранее бойцы Нацгвардии спасли девочку от избиения сверстниками в Уральске.
Отметим, что в течение последних трех лет в Казахстане отмечается стабильно высокий уровень подростковой преступности (в 2022 году - 1735, рост на 13,5%, в 2023 году - 1925, рост на 11%, 9 месяцев текущего года - 1267). О случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
К примеру, в Семее полиция расследует громкое дело об избиении подростка. В полиции заверили, что в отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры. В частности, состоится заседание областной комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором будет рассмотрено поведение каждого участника конфликта и принято решение о дальнейших действиях.
2 сентября прошлого года в поселке Копа Темирского района ученики 10-го класса по указанию учеников 11-го класса избивали "в воспитательных целях" учеников 9-го класса. В результате нанесения тяжких телесных повреждений несовершеннолетний скончался.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?