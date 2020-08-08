Аким Костаная может уйти в отставку из-за противоправных действий заместителя

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Костанай. 7 августа. Kazakhstan Today - Аким Костаная Кайрат Ахметов может уйти в отставку из-за следствия в отношении ряда должностных лиц акимата, передает Kazakhstan Today.

Должностные лица акимата города Костаная подозреваются в превышении должностных полномочий, выразившихся в незаконном изменении целевого назначения земельного участка под строительство магазина и выдаче архитектурно-планировочного задания.

23 июля распоряжением акима Костаная с занимаемой государственной должности по отрицательным мотивам уволен находящийся под следствием заместитель акима города Костаная Финк". - сообщили в Антикоррупционной службе РК.

В ведомстве отметили, что если его вина будет доказана в суде, то в течение 10 календарных дней в отставку должен будет подать аким города Кайрат Ахметов.

Кроме того, по собственному желанию распоряжением акима Костанайской области уволен руководитель управления образования Цымбалюк.

29 июля его подчиненный руководитель КГУ "Центр информатизации и оценки качества образования" управления образования Павличенко признан виновным приговором суда (приговор не вступил в законную силу) по части 1 статьи 367 УК РК за получение взятки за ускоренное перечисление очередного платежа по договору о госзакупках услуг", - добавили в ведомстве.

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