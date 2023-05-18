Акима-взяточника приговорили к четырем годам тюрьмы в Акмолинской области

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Конаев. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Коктобе-1 Алматинской области за развращение школьницы задержан 44-летний местный житель. Он, по словам местных жителей, в течение нескольких лет совершал сексуальные действия в отношении своей малолетней соседки, сообщает - В селе Коктобе-1 Алматинской области за развращение школьницы задержан 44-летний местный житель. Он, по словам местных жителей, в течение нескольких лет совершал сексуальные действия в отношении своей малолетней соседки, сообщает Almaty.tv





С заявлением в полицию бабушка потерпевшей обратилась несколько дней назад. Тогда женщина сообщила, что сосед развращал ее внучку с лета 2022 года. Об этом ей рассказала сама девочка. По словам родных, подозреваемый около 15 лет живет в доме напротив. У него двое несовершеннолетних детей.





Я узнала, когда сосед позвонил мне, говорит, отправь внучку, я ей яблок положу. Тут она стала противиться, сказала, что не хочет идти. Вот тогда я и заподозрила неладное. Я была дома с двумя внучками одна, мужа не было. Я очень испугалась и не стала сразу предъявлять обвинение, думала, вдруг он что-то сделает. Потом сразу обратились в полицию", - рассказала бабушка пострадавшей.





Сейчас девочка временно обучается на дому. С ней работают психологи. Родные школьницы считают, что сосед угрожал ей расправой в случае отказа. Поэтому до этого времени она молчала. Узнав о случившемся, соседи потребовали, чтобы подозреваемый и его сожительница переехали из аула. Сейчас их дом выставлен на продажу.





В полиции подтвердили, что по факту возбуждено уголовное дело. Данный факт зарегистрирован в реестре районной полиции по части 4 статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый взят под стражу в порядке, установленном в законодательстве.





Ведутся следственные действия, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.





Напомним, в марте в Карагандинской области житель Туркестана пытался увести 14-летнюю девочку в свою квартиру.





Убивший несовершеннолетнюю девочку в Жетысуской области насильник получил пожизненный срок.



