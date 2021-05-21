Алматинец грабил детей

АЛМАТЫ. 20 МАЯ - Алматинские полицейские задержали 22-летнего гражданина Н., вырывавшего телефоны из рук детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Задержанный целенаправленно выбирал в качестве жертв именно детей. Он подходил к несовершеннолетним, заводил беседу, просил дать телефон позвонить и убегал, сообщает Polisia.kz

Был момент, где он просто вырвал из рук и убежал с телефоном. Но во всех случаях подозреваемый заводил беседу с детьми, точнее, с подростками от 12 до 15 лет. Ранее не судимый молодой человек объяснил свои поступки нехваткой денег", - рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

В отношении гражданина Н. проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК (Грабеж).

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