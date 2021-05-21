Система Orphus

Алматинец грабил детей

20.05.2021 4915
АЛМАТЫ. 20 МАЯ - Алматинские полицейские задержали 22-летнего гражданина Н., вырывавшего телефоны из рук детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задержанный целенаправленно выбирал в качестве жертв именно детей. Он подходил к несовершеннолетним, заводил беседу, просил дать телефон позвонить и убегал, сообщает Polisia.kz.
 

Был момент, где он просто вырвал из рук и убежал с телефоном. Но во всех случаях подозреваемый заводил беседу с детьми, точнее, с подростками от 12 до 15 лет. Ранее не судимый молодой человек объяснил свои поступки нехваткой денег", - рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов. 

 
В отношении гражданина Н. проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК (Грабеж).
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая