Алматинец осужден за контрабанду 185 тонн кальянного табака

Фото: кадр из видео
Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении гражданина, совершившего экономическую контрабанду табака для кальянов. При проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного ввоза табака для кальяна общим весом 185 тонн на таможенную территорию РК (город Алматы) из Турецкой Республики. Табак был ввезен под видом ткани из хлопчатобумажной пряжи с нарушением таможенного законодательства РК", - сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Как уточнили в ведомстве, в ходе следствия доказано, что мужчина использовал ложные документы, недостоверно декларировал товары для их незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Таможенная стоимость табака для кальяна составляет свыше 620 млн тенге.
Мужчина осужден к 1,5 годам лишения свободы. Изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области пресечен факт контрабанды сигарет из Ирана на 1,7 млрд тенге.