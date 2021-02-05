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Алматинца пожизненно лишили водительских прав за пьяную езду

04.02.2021 7372
Алматинца пожизненно лишили водительских прав за пьяную езду
Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - 26-летний алматинец, трижды пойманный за рулем автомобиля в пьяном виде, лишен водительских прав пожизненно, передает Kazakhstan Today.
 
Первый раз житель Алматы Аюпов Ш. задержан полицейскими в июне 2019 года. 
 

Он, будучи решением суда лишенным права управления транспортными средствами, снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Тогда решением Ауэзовского районного суда водитель признан виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного статьей 346 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица)", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматы. 

 
Судом назначил ему наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 100 часов, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Однако 9 декабря 2020 года этот же автолюбитель вновь был задержан сотрудниками патрульной полици в пьяном виде за рулем
 

3 февраля 2021 года, решением Ауэзовского районного суда, он признан виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотренного статьей 346 УК РК, за что ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с пожизненным лишением права управления транспортными средствами", - рассказал начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов. Спикер между тем уточнил, в чем разница в двух приговорах с абсолютно одинаковыми ситуациями. 

 

С января прошлого года в уголовное законодательство внесены изменения, где за транспортные уголовные правонарушения, совершенные в состоянии любого вида опьянения, усилена ответственность правонарушителей. Если раньше за подобное привлекали к общественным работам, то сейчас правонарушители получают "реальный срок", связанный с изоляцией от общества, с лишением прав пожизненно. Сегодня полицией Алматы принимаются превентивные меры: все сведения о лицах, лишенных прав управления транспортными средствами, а также сведения об их транспортных средствах, внесены в автоматизированные базы данных. А это значит, что, как только лишенные прав водители сядут за руль, их вычислят и незамедлительно примут меры", - отметил Шарипов. 

 
В полиции добавили, что с момента вступления закона в силу 63 водителя пожизненно лишены судом права управления автотранспортом. 
 

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