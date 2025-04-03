02.04.2025, 17:48 13621
Алматинца приговорили к лишению свободы за ложное сообщение о теракте
Ложный вызов привел к дезорганизации работы спецслужб и материальному ущербу
Рассказать друзьям
Алматы. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы суд приговорил местного жителя к году лишения свободы за заведомо ложное сообщение о террористическом акте в одном из торговых центров мегаполиса, сообщает Polisia.kz.
Суд признал мужчину виновным в распространении заведомо ложной информации и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы", - проинформировали в полиции.
Уточняется, что в декабре прошлого года алматинец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в экстренные службы и сообщил о готовящемся взрыве в одном из ТЦ.
После поступления звонка правоохранительные органы незамедлительно выехали в ТЦ и установили, что сообщение не соответствовало действительности. Отметим, что ложный вызов привел к дезорганизации работы спецслужб и материальному ущербу", - говорится в сообщении.
Напомним, в Казахстане с начала 2024 года за лжетерроризм задержали свыше 30 человек.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
новости по теме
02.04.2025, 20:25 10276
В Костанае суд вынес приговор избившим фельдшера скорой сестрам
Рассказать друзьям
Костанай. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Костаная рассмотрел уголовное дело в отношении двух сестер, обвиняемых в избиении фельдшера скорой, сообщает пресс-служба суда.
В декабре 2024 года сестры обратились в службу 103 с просьбой помочь их матери, которая жаловалась на боли в сердце и одышку. Прибывшие на вызов медицинские работники оказали необходимую помощь, однако констатировали смерть женщины.
Подсудимые оскорбляли медицинского работника, а затем избили ее. В результате сестры причинили потерпевшей легкий вред здоровью.
Приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде одного года ограничения свободы каждой с установлением пробационного контроля на весь срок наказания и с привлечением их к принудительному труду в общественных местах по 100 часов ежегодно при отсутствии постоянного места работы.
Исковые требования потерпевшей о взыскании суммы материального и морального вреда удовлетворены частично, и с подсудимых в пользу потерпевшей взыскано 2 300 000 тенге.
Напомним, в январе 2025 года министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сообщила, что ответственность за нападение на медицинских работников во время несения службы могут ужесточить в Казахстане уже в текущем году. По словам Альназаровой, Генеральная прокуратура уже поддержала предложение Минздрава об усилении ответственности за избиение врачей.
02.04.2025, 18:42 11361
Из полиции уволили сотрудников, требовавших у туристов деньги "из-за отсутствия казахстанского техосмотра”
Рассказать друзьям
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал распространившееся в Сети скандальное видео с сотрудниками полиции, передает корреспондент агентства.
Мы проводим сейчас проверку и дело возбудили. Эти сотрудники на сегодня уволены", - сказал замминистра.
На видео, снятом в Туркестанской области, путешественники из Беларуси утверждают, что сотрудники полиции требовали у иностранцев 200 тысяч тенге якобы по причине отсутствия казахстанского техосмотра авто.
Согласно исследованиям Finprom.kz, 9% казахстанцев не доверяют полиции.
02.04.2025, 14:31 21221
В Алматы семилетняя девочка погибла под колесами грузовика
Ребенок переходил улицу по пешеходному переходу
Рассказать друзьям
Алматы. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алатауском районе грузовик насмерть сбил девочку на пешеходном переходе, сообщили в департаменте полиции Алматы.
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, трагедия произошла 2 апреля в 12.17 в Алатауском районе Алматы. Водитель грузовика марки Renault, двигаясь по улице Бурундайская, на пересечении с улицей Новая наехал на 7-летнюю девочку.
В полиции отметили, что ребенок переходил улицу по обозначенному пешеходному переходу. В результате девочка скончалась на месте происшествия.
По факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело.
Напомним, в марте грузовик насмерть сбил девочку в Астане.
02.04.2025, 12:53 23331
Он угрожает всей моей семье - казахстанка рассказала о преследовании со стороны бывшего мужа
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Астаны рассказала о преследовании со стороны бывшего мужа, который угрожает ей и ее семье.
Скриншоты переписки, голосовые сообщения с угрозами и видео, на которых экс-супруг портит принадлежащее ее семье имущество, женщина опубликовала в соцсетях и отправила в фонд "Не молчи".
Женщине пришлось переехать из Кокшетау от бывшего мужа. Но он преследует ее и ее родных с момента расставания с ним", - сообщили в фонде.
По словам пострадавшей, экс-супруг постоянно присылает ей сообщения с угрозами, в марте залил двери квартиры ее родителей монтажной пеной, а в декабре проколол колеса родительской машины и сорвал с нее госномера.
Он преследует всю мою семью, угрожает, оскорбляет, запенивает двери в квартире строительной пеной и рабочее место моей мамы. Преследует все мое окружение (...) Отправляет неких людей в детский сад с целью украсть моего сына", - рассказала женщина в видео.
По ее словам, было написано множество заявлений, но ни за одно свое действие бывший муж не понес наказания.
По словам правозащитников, сейчас экс-супруг в Астане и снова угрожает.
Ситуацию прокомментировали в ДП Акмолинской области.
По факту поступления угроз в адрес жительницы Астаны и членов ее семьи со стороны супруга возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РК (Угроза). В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию нарушителя и его доставлению в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства и избрания меры пресечения", - сообщили в полиции.
Там добавили, что все ранее поступившие обращения жительницы Кокшетау в отношении зятя зарегистрированы.
По ним будут проведены проверки и приняты соответствующие меры", - заявили в департаменте.
Ранее сообщалось, что пьяный житель Павлодара нанес ножевые ранения своей жене.
В прошлом году в Мангистау суд вынес приговор злоумышленнику, который пытался убить беременную жену. Преступника приговорили к 15 годам лишения свободы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
02.04.2025, 12:05 24461
Руководитель одного из департаментов в Карагандинской области подозревается в получении взятки в миллион тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Караганда. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководителя одного из департаментов в Карагандинской области подозревают в получении взятки в миллион тенге за подписание акта выполненных работ, сообщает Агентство по противодействию коррупции РК.
Завершено досудебное расследование в отношении руководителя одного из областных департаментов и его подчиненного. Руководитель департамента подозревается в получении от предпринимателя взятки в размере 1 млн тенге за подписание акта выполненных работ. Кроме того, он и его подчиненный обвиняются в хищении бюджетных средств в группе лиц путем необоснованного перечисления заработной платы, премии и командировочных расходов на общую сумму 2,5 млн тенге на счета фиктивно трудоустроенных работников", - проинформировали в агентстве.
Подчеркивается, что обвиняемые преданы суду.
Ранее в Алматы директор центра дерматологии осужден по делу о взятке в 5 млн тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
02.04.2025, 11:59 25366
Нападение подростков на пенсионера в Темиртау: замдиректоров образовательных учреждений привлекли к ответственности
Заместителю акима Темиртау объявят строгий выговор
Рассказать друзьям
Караганда. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - После нападения подростков на пенсионера в Темиртау заместителей директоров образовательных учреждений, где они учились, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.
Я дал поручение объявить строгий выговор заместителю акима Темиртау по социальным вопросам за ненадлежащий контроль за несовершеннолетними. Также к дисциплинарной ответственности привлечены заместители директоров образовательных учреждений, где учились подростки. Мы, безусловно, обеспокоены подростковой агрессией и приступим к разработке дополнительных мер по минимизации подобных инцидентов в будущем", - заявил аким на своей странице в Сети.
Он заверил, что все виновные будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства. По данному случаю полиция ведет следствие.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как группа подростков проникла в квартиру пенсионера, представившись электриками, а потом издевалась над ним. Старика пинали, оскорбляли и плевали в него.
По факту нападения на 67-летнего жителя Темиртау возбуждено уголовное дело.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
02.04.2025, 11:57 27116
В МВД прокомментировали побег обвиняемого из суда в Каскелене
Рассказать друзьям
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха прокомментировал побег следственно-арестованного по обвинению в изнасиловании в Алматинской области, передает корреспондент агентства.
Да, сбежал, возбуждено дело. Пока нет (не задержали. - Прим. ред.), ищем. Найдем. Возбуждено дело о халатности в отношении наших сотрудников", - сказал замминистра.
Ранее в Сети появилась информация о побеге следственно-арестованного.
Напомним, в декабре 2024 года в Талгаре из изолятора временного содержания сбежал подозреваемый в изнасиловании малолетней девочки. До этого беглец пытался совершить самоубийство.
После побега подозреваемого было возбуждено уголовное дело по факту халатности.
В июле из колонии в СКО сбежал заключенный. А в 2023 году осужденный за развращение малолетних сбежал из колонии-поселения в Актау.
По данным аналитиков, ежегодно в РК объявляют в розыск более 2,5 тысячи человек, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений.
С учетом тех, кто уже находился в розыске в предыдущие годы, численность таких беглецов за год превышает 5 тысяч человек. Мониторинг комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК показывает, что за последние несколько лет показатели значительно превышали этот уровень лишь в 2018-2019 годах. Тогда численность казахстанцев, находящихся в розыске, составляла более 6 тысяч человек", - отметили они.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
02.04.2025, 09:14 29791
В Алматинской области в автомобиле обнаружили обгоревшие останки
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве после обнаружения останков человека в сгоревшем автомобиле в Алматинской области.
По факту убийства полицией начато досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 43-летний подозреваемый", - проинформировали в департаменте полиции области.
Отмечается, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для объективного исследования всех обстоятельств преступления.
Информация об обнаружении в Карасайском районе Алматинской области у зоны отдыха сгоревшего автомобиля с останками человека появилась ранее в соцсети.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
02.04.2025, 11:17Незарегистрированные мопеды будут ставить на штрафстоянку - МВД 02.04.2025, 12:3145611Контрабанду товаров на сумму свыше 3 млрд тенге пресекла Погранслужба КНБ 02.04.2025, 12:3044321Фонд "Парк инновационных технологий" и Astana Hub хотят объединить 02.04.2025, 10:5742601В Туркестанской области пресекли незаконное изготовление и сбыт некурительных табачных изделий 02.04.2025, 13:4340656Президент поставил ряд задач перед новым министром промышленности и строительства 27.03.2025, 19:46235951Регистрация смартфонов в Казахстане: Минцифры сделало заявление 27.03.2025, 11:38228501Предприниматели устроили незаконную торговлю на территории музея-заповедника в Жамбылской области 27.03.2025, 18:45Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о деятельности международного центра промышленной кооперации210376Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о деятельности международного центра промышленной кооперации 28.03.2025, 19:45198971Численность въезжающих в страны ЦА иностранных туристов выросла на 11% 27.03.2025, 14:41186256Износ оборудования на казахстанских электростанциях достигает 56% 13.03.2025, 19:43412036В Улытауской области в 11 населенных пунктах сохраняется угроза подтопления 13.03.2025, 18:59390966В Астане усилят контроль за грузовиками 13.03.2025, 14:21378446Персональный менеджер - новый сервис запущен в спецЦОНах Казахстана 13.03.2025, 17:42377031В Алматы сносят ряд незаконных коммерческих точек 14.03.2025, 12:58366511Телефонные атаки на журналистов прокомментировали в "Әділ сөз"
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?