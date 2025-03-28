27.03.2025, 17:59 6051
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Жительница Атырауской области убила двоих детей.
В Кандыагаше в одном из жилых домов обнаружены тела двух малолетних детей. Младшему было всего 11 месяцев, старшему 3 года. По подозрению в убийстве задержана их мать - жительница Атырауской области. В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемая водворена в ИВС.
В Кокшетау местный житель под действием наркотиков разбил окно и вырвал дверь в здании школы.
Нарушитель был задержан. Согласно медицинскому освидетельствованию, задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. Он привлечен к ответственности.
Пьяный житель Павлодара нанес ножевые ранения своей жене.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Супруг задержан и доставлен в отдел полиции. До вытрезвления помещен в центр временной адаптации и детоксикации.
Подозреваемого в домогательствах к девочке-подростку задержали в Костанайской области.
Информация о сексуальных домогательствах к 13-летней девочке опубликована на странице фонда "НеМолчи" в соцсетях. Подозреваемый задержан, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование. Ведутся необходимые следственные действия.
Осужден бывший директор департамента капитального строительства "Алматы су".
Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями, сроком на 5 лет. В зале суда осужденный был взят под стражу.
Крупный канал наркотрафика пресекли в Кызылординской области.
Автомобиль, перевозивший наркотики, задержали возле населенного пункта Шижа на трассе Самара - Шымкент. У пассажира авто обнаружено и изъято более 500 граммов высушенной марихуаны, расфасованной в 9 полиэтиленовых пакетов. Зарегистрировано уголовное дело.
В Павлодарской области вынесли приговор за изнасилование малолетней.
17-летний житель Павлодарской области приговорен к десяти годам лишения свободы за изнасилование 12-летней девочки. Суд учел, что подсудимый является несовершеннолетним и инвалидом II группы.
Склад с вейпами ликвидировали в Алматы.
Незаконную продажу 200 вейпов выявили в Алатауском районе мегаполиса. В результате оперативных действий задержаны два подозреваемых: один из них занимался доставкой запрещенной продукции, а другой являлся владельцем склада. Возбуждено уголовное дело.
Министр экологии прокомментировал использование животных для развлечения на празднике Наурыз.
В ходе пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев заявил, что "в отношении виновных должны быть приняты меры административного характера".
В СКО заблокировали более 80 групп с запрещенным контентом в соцсетях.
В частности, в одном из Тelegram-каналов размещались посты, порочащие честь и достоинство несовершеннолетних, а также видеоролики сексуального характера. С начала года прокуратурой области заблокирована 81 группа с противоправным контентом.
В Павлодаре сверстница жестоко избила девочку-подростка.
По факту инцидента полицией проведена проверка. Все участницы конфликта установлены и доставлены в отдел полиции. Законный представитель привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Драка произошла в здании райакимата на западе Казахстана.
Подозреваемого установили и водворили в изолятор временного содержания. Пострадавшего с тяжелыми травмами санавиацией доставили в городскую многопрофильную больницу. Мужчина по сей день находится в тяжелом состоянии. С первых дней его поместили в реанимацию.
КНБ Казахстана пресек канал контрабанды оружия.
Задержан иностранный гражданин, намеревавшийся реализовать десяток единиц оружия на территории страны. По данным КНБ, оружие доставлялось ухищренным способом в обшивке автомобиля и при содействии сообщников из числа граждан РК.
АФМ выявило противоправную деятельность ряда микрофинансовых организаций в Алматы.
В отношении руководства МФО "Creditum", МФО "Sofi Finance", МФО "Hava Finance", МФО "SF Offline", МФО "POS Credit", МФО "Салем Кредит" проводится расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности.
Подозреваемому в убийстве несовершеннолетнего в Костанае грозит пожизненное наказание.
Неоднократно судимый житель города Костаная, находясь в однокомнатной квартире в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил несовершеннолетнего сына своей сожительницы, после чего избил последнюю. Уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.
Порнографический Telegram-канал с участием несовершеннолетних выявили в Туркестанской области.
Члены данной группы были задержаны управлением по борьбе с организованной преступностью при координации областной прокуратуры. Организатор ранее привлекался за тяжкое преступление, в настоящее время он находится под арестом. Начато досудебное расследование.
Выявленные в казахстанском футболе нарушения озвучили в Генпрокуратуре.
По информации ведомства, неэффективное управление и финансовые нарушения, выявленные в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов, причинили ущерб в 3 млрд тенге. Среди основных нарушений - необоснованные премиальные выплаты, нецелевое расходование средств при строительстве инфраструктурных объектов, сомнительные сделки с игроками, а также хищение средств, выделенных на питание спортсменов.
В Талдыкоргане осудили главного бухгалтера районного отдела образования.
Главному бухгалтеру назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, еще двум бухгалтерам и начальнику районного участка Казпочты - по 7 лет лишения свободы. Трое бухгалтеров и начальник участка Казпочты признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 1,6 млрд тенге путем перечисления сверх установленной заработной платы на счета сотрудников отдела образования.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
новости по теме
20.03.2025, 19:31 19421
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
По делу об убийстве студента в Актобе судят 10 человек.
Трагедия произошла в мае прошлого года. Погибшего студента сначала изрезали ножом, а потом переехали на автомобиле. Все фигуранты проходят по статье "Убийство".
В Темиртау арестовали подозреваемого в жестоком убийстве на автобусной остановке.
Подозреваемый, 27-летний житель города Темиртау, задержан. В настоящее время санкцией суда арестован на два месяца.
В Шымкенте раскрыли убийство 25-летней давности.
Трагедия произошла в августе 1999 года. В частном доме было обнаружено тело пенсионерки. Погибшая была задушена. По факту убийства было начато досудебное расследование. Преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик, однако спустя время удалось восстановить цепочку событий и выйти на подозреваемого. Как оказалось, подозреваемый за это время совершил особо тяжкое преступление на территории другого государства, за что и отбывал там наказание. Он этапирован в Шымкент и арестован.
В Астане ликвидировали мошеннический call-центр.
При проведении оперативных мероприятий задержано шесть работников офиса - все граждане Казахстана. Изъято семь ноутбуков, маршрутизатор, wi-fi-роутер.
В Карагандинской области отчим отдал "замуж" 15-летнюю девочку.
Ведется расследование, возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы. Региональный уполномоченный по правам ребенка обратилась с требованием о привлечении к уголовной ответственности отчима и матери.
Нелегальные цеха по переработке мяса выявило МВД Казахстана.
В частности, в 17 километрах от города Семея выявлен цех, осуществляющий переработку и продажу мяса без разрешительной документации и ветеринарно-санитарного контроля. Изъято 350 голов крупно-рогатого скота, мясные отходы и специальное оборудование для резки мясной продукции, ушные бирки в количестве 96 штук. Аналогичный цех выявлен в Шымкенте. Изъято более 30 голов МРС и 40 лошадиных голов.
В Шымкенте осужден директор компании за выписку фиктивных счетов-фактур.
Как сообщили в прокуратуре города, руководитель ТОО "А" осужден к лишению свободы сроком на три года. Государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 640 млн тенге.
В мошенничестве и легализации преступных доходов подозревают экс-депутата раймаслихата в Алматинской области.
С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца. По данным АФМ, "с целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта "награда" на сумму 947 млн тенге".
Дело экс-судьи Светланы Жолмановой направлено в суд.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы она под предлогом оказания содействия в приобретении недвижимости и участия в тендерных проектах, путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами граждан на сумму более 1 миллиарда тенге.
Осуждена экс-сотрудница вуза в Астане.
По информации столичной прокуратуры, она обманным путем присваивала деньги студентов и их родителей, обещая перевести их на грантовое обучение. Женщина осуждена к 3 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок.
В Казахстане за три дня выявили 40 связанных с торговлей людьми преступлений.
В частности, в Жамбылской области на территории одного из заводов установлены и доставлены в полицию иностранцы, которые осуществляли трудовую деятельность с нарушением миграционного законодательства. Также в Алматы сотрудниками полиции задержаны и водворены в изолятор временного содержания семь организаторов и содержателей "боди-массажных" салонов.
В ДП Алматы прокомментировали инцидент возле ТРЦ.
В Алматы возле ТРЦ "Atakent Mall" очевидцы заметили полицейские автомобили и машины скорой помощи. На запрос, что произошло около ТРЦ, в департаменте полиции Алматы корреспонденту агентства пояснений не дали, но сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, а участники инцидента установлены и доставлены в полицию.
В Акмолинской области неизвестные пытались похитить около 40 сосен.
Природоохранные инспекторы заметили на окраине леса восемь мужчин, которые выкапывали молодые хвойные деревья. При проверке задержанные не смогли предоставить каких-либо разрешительных документов. Всего ими была выкопано и подготовлено к вывозу 37 сосен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверяется причастность других лиц к правонарушению.
В Астане полицейские задержали двух мошенников, которые торговали VIP-номерами в TikTok.
В настоящее время в отношении задержанных проводится досудебное расследование по фактам мошенничества. Кроме того, установлена их причастность еще к 20 аналогичным эпизодам.
Дело экс-министра юстиции Бекетаева направили в суд.
Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении экс-министра Бекетаева и других лиц по факту мошенничества, хищения в особо крупном размере, незаконном участии в предпринимательской деятельности.
Порядка 900 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних ежегодно регистрируются в Казахстане.
Детский омбудсмен Динара Закиева заявила, что большинство таких преступлений зафиксировано в Алматинской, Жамбылской Туркестанской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Обычно преступниками оказываются лица из близкого окружения детей.
Здание "Казахтелекома" в Таразе продали по заниженной стоимости.
Как сообщил официальный представитель Агентства про противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, генеральный директор и сотрудник филиала "Казахтелекома" подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгод для предпринимателя реализовали ему административное здание акционерного общества в Таразе по заведомо заниженной стоимости. В результате причиненный ущерб государству превысил 460 млн тенге.
Главу отдела столичного ТОО осудили на 10 лет.
Он признан виновным в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки директора подрядной организации в сумме 103 млн тенге для руководства ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" за выплату аванса и увеличение сметы по договору строительства многоквартирного жилого комплекса в Астане.
В Астане львенка держали в подсобке СТО.
Львенок изъят, в ближайшее время планируется его передача в зоопарк. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Ведется следствие.
В Казахстане полицейские с начала года изъяли более 660 единиц оружия.
С начала года полицией изъято 664 единицы различного оружия, 54 гранаты и порядка 8 тысяч боеприпасов. В целом благодаря принятым мерам за последние три года найдено и изъято 8 541 единица различного оружия, а также 870 гранат и 118 246 боеприпасов.
Из Азербайджана в Казахстан экстрадировали подозреваемую в организации незаконного игорного бизнеса.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Алматы. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.
До 12 лет тюрьмы грозит бывшему замминистра культуры и спорта.
Как сообщил заместитель председателя Антикора Дархан Куракбаев, Ерлан Кожагапанов вместе с руководителем подрядной организации преданы суду. Судебное рассмотрение о хищении средств в особо крупном размере продолжается.
Зампредседателя Фонда медстрахования подозревается в хищениях.
Дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на лечение жителей Восточно-Казахстанского региона, уточнил заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Дархан Куракбаев.
Житель ВКО ударил женщину по голове куском льда и ограбил.
Полицейские проверили записи с камер видеонаблюдения магазинов и заведений, расположенных вблизи места происшествия. В результате был установлен подозреваемый - 32-летний житель района. Возбуждено уголовное дело. Суд санкционировал меру пресечения в виде домашнего ареста.
В Жамбылской области ограничен оборот более 33 тысяч тонн прекурсоров.
В регионе выявлено 40 фактов наркоправонарушений. В частности, четыре уголовных преступления: два факта контрабанды изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено, один факт незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, один факт нарушения правил обращения с психотропными веществами.
Группу дропперов задержали в Алматинской области.
Задержаны организатор и четыре участника преступной схемы. Подозреваемые доставлены в полицию, проводятся все необходимые следственные мероприятия. Куратор водворен в изолятор временного содержания.
В Караганде стройкомпанию обязали высадить свыше семи тысяч деревьев взамен вырубленных - СМИ.
Компанию обязали исполнить решение Верховного суда о компенсационной высадке свыше семи тысяч деревьев взамен вырубленных 144. Ранее судебные исполнители закрыли производство по делу из-за невозможности его исполнения.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
19.03.2025, 16:15 28071
Переходили рамки дозволенного - политолог о некоторых получателях иностранных грантов
Фото: Depositphotos
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Политолог Газиз Абишев и депутат мажилиса Бактыжан Базарбек высказались о деятельности получателей иностранных грантов.
На прошедшем заседании Национального курултая глава государства выразил поддержку той оптимизации гибридных методов внешней политики, которая сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки. Те миллиарды долларов, которые распространяются по всему миру для проведения этого курса, сейчас по ним проводятся ревизии и вскрываются массовые нарушения, - цитирует эксперта издание "Казинформ".
По его словам, речь идет и о деньгах, которые приходили в Казахстан, и о грантополучателях.
Есть и те, кто, сидя на финансовой подпитке из денег зарубежных налогоплательщиков, перегревал градус дискуссии и переходил рамки дозволенного, переходя на личные нападки и проявляя выборочную слепоту. Среди этих людей есть три категории людей. У меня нет никаких претензий к бессребреникам, которые десятилетиями борются без денег за какие-то свои проекты политические и гражданские. Но есть те, кто работает в этом направлении только тогда, когда им платят деньги из бюджетов, из чужих бюджетов, а есть те, кто делает только потому, что им платят и выполняет волю тех, кто им платит. Вот к этим людям есть целая череда моральных вопросов", - сказал политолог.
Абишев убежден, что Казахстану нужно сделать правильные выводы и выработать своеобразный информационный и идеологический иммунитет.
Мы должны быть сбалансированы в понимании наших национальных интересов, учитывая географические, экономические и все прочие особенности нашей страны в сравнении с другими странами", - добавил политолог.
В свою очередь депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что грантополучатели работали и работают только ради своего личного блага.
На недавнем Национальном курултае глава государства правильно подчеркнул, что многим странам навязывали псевдодемократические ценности под вывесками международных организаций. Данные организации получали миллиардные контракты, которые они нигде не публикуют, спокойно используя их в своих интересах", - цитирует депутата Zakon.kz.
По его словам, прикрываясь либеральными и якобы демократическими целями, "некоторые казахстанские организации, активисты и правозащитники на деньги международных фондов критиковали любые позитивные изменения в стране, продвигали мнение, что Казахстан всегда останется страной третьего мира, банановой республикой".
Кроме того, эти неправительственные фонды и организации грубо вмешивались во внутренние дела, системно организовывали информационные атаки, целенаправленно вводили в заблуждение общественность, якобы прикрываясь популистскими лозунгами за прогресс и демократию", - сказал Базарбек.
Ранее КГД опубликовал реестр лиц, получавших иностранное финансирование. Согласно информации, за последний год финансовую поддержку из за руежа получили около 200 лиц на сумму 27 млрд тенге.
Также напомним, что на "борьбу с дезинформацией" в Казахстане США потратили $4,5 млн. Депутаты мажилиса парламента РК предложили ввести закон об иноагентах и потребовали раскрыть подробности программ "помощи", оказываемых USAID и другими иностранными спонсорами. Позже глава МНЭ Серик Жумангарин пообещал, что в стране проведут детальный анализ деятельности USAID в Казахстане. В частности, будет проведено исследование страновых стратегий USAID, а также изучены связи USAID с другими организациями, в том числе правительственными
13.03.2025, 19:09 33411
Тренды. Социальная деградация
Фото: Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Петропавловске пьяный хулиган размахивал травматическим пистолетом.
Его обезоружил офицер воинской Национальной гвардии. Капитан применил приемы рукопашного боя и удерживал молодого человека в неподвижном состоянии до приезда сотрудников полиции. После чего гвардеец сдал хулигана подоспевшему наряду сотрудников органов внутренних дел.
В Казахстане полицейские обнаружили свыше трех тысяч боеприпасов и 360 единиц оружия за три дня.
За три дня оперативно-профилактического мероприятия "Қару" сотрудниками полиции обнаружено свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трех тысяч боеприпасов. В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий.
Несколько уголовных дел возбуждено после нападения на сотрудницу аэропорта Алматы.
В частности, по данному факту возбуждено три уголовных дела: захват заложника - предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества; хулиганство с применением оружия - предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет; заведомо ложное сообщение об акте терроризма - штраф в размере до 5000 МРП либо лишение свободы до 5 лет.
В Туркестанской области задержали подозреваемых в распространении экстремистских материалов.
Подозреваемые сплотились в группу на основе радикальных религиозных вероубеждений. Публиковали в социальных сетях высказывания, унижающие достоинство и оскорбляющие религиозные чувства граждан иных вероисповеданий. Лидеры группы с санкции суда арестованы.
Нелегальные каналы вывоза металлолома выявили в двух областях Казахстана.
В частности, в Северо-Казахстанской области руководитель одного из ТОО организовал отправку черного металла железнодорожным транспортом в соседнюю страну под видом высоколегированной стали. В период запрета данная компания вывезла за пределы страны более полутора тысяч тонн лома на общую сумму свыше 170 млн тенге. Аналогичная схема ликвидирована в Мангистауской области, где одна из компаний занималась отправкой черного металла в прикаспийские страны морским путем.
В Туркестанской области осужден экс-руководитель КГУ "Жасыл аймак".
Он приговорен к 2,6 года лишения свободы, остальные подсудимые приговорены к ограничению свободы на 2 года. Кроме того, они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.
Миллиарды тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Asar Baspana.
По данным АФМ, "организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тысяч граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно (...) Судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается".
В Алматы ликвидировали два офиса интернет-мошенников.
В настоящее время проводятся следственные действия по делу. Под стражу взяты три человека. Еще 26 фигурантов находятся под следствием.
В Алматы вынесен приговор по делу ОПГ черных риелторов.
Как выяснили следователи, руководили ОПГ двое мужчин и пенсионерка. Последняя получила максимальный срок - ее осудили на 18 лет лишения свободы. Остальных суд приговорил к 16 и 17 годам. За решетку также отправили трех врачей. Среди них - две бывшие заведующие отделениями Центра психического здоровья и экс-психиатр Алматинского областного психдиспансера. Им назначили сроки поменьше: три года, шесть и 10 с половиной лет.
Группу наркодельцов задержали в Алматинской области.
В ходе спецоперации задержаны три человека. В результате обыска, проведенного на территории арендованного ими домовладения, обнаружена теплица площадью 10 соток, оборудованная для выращивания конопли. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Житель ЗКО убил друга, чтобы не возвращать ему долг.
Вердиктом присяжных заседателей подсудимый был признан виновным в совершении инкриминируемого ему особо тяжкого преступления при отягчающих обстоятельствах и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет. Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
В МВД прокомментировали избиение санитаром напавшего на ребенка в лифте подростка.
Как сообщил вице-министр МВД Санжар Адилов в кулуарах мажилиса, по данному факту проводится досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело. Также проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по этому делу.
В одном из вузов Казахстана студент скрытно снимал девушек в туалете.
Казахстанские СМИ, ссылаясь на соцсети, сообщили, что в Назарбаев Университете студент снимал девушек в женском туалете. Отмечается, что у него нашли 30 видео с разными пострадавшими. В полиции сообщили, что извращенец подглядывал в соседние кабинки через зазор между перегородками. По решению суда он привлечен к административной ответственности.
Расследование в отношении торговавшего криптовалютой подростка завершили в Алматы.
Суд признал подсудимого виновным по статье 214 УК РК "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года.
В хищении 840 млн тенге из Нацфонда подозревается предприниматель в СКО.
По информации Антикора, бизнесмен подозревается в хищении бюджетных средств , выделенных из средств Нацфонда на приобретение оборудования по выращиванию листовых овощей и для строительства тепличного комплекса. Обвиняемый предан суду.
Религиозных радикалов задержали в Алматы.
По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны четыре гражданина Казахстана. В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование.
Житель Астаны продавал мясо павших животных.
Задержан 34-летний астанчанин, который организовавший продажу непригодного для употребления мяса. В подпольном цехе перерабатывали и продавали мертвечину. Ведется экспертиза. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.
Подозреваемый в хищении у казахстанцев $1 млн задержан в Варшаве.
Мужчину, который в декабре 2014 года обманом похитил у граждан РК деньги, задержали в аэропорту Варшавы. Кроме того, в городе Анталье Турецкой Республики задержана 39-летняя женщина, которая завладела деньгами жителей Алматы на общую сумму 146 тысяч долларов.
В Павлодарской области работник дочерней компании КТЖ задержан за сбыт наркотических средств.
Задержаны двое жителей города, которые занимались распространением наркотиков. Установлено, что один из задержанных является действующим работником ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки". В процессе обыска обнаружено и изъято около 700 граммов наркотических веществ, а также ювелирные электронные весы, электрошокер, пневматический пистолет, два ружья и боеприпасы. Возбуждены уголовные дела
В Актобе женщина под видом социального работника обманывала стариков.
Ее судили за мошенничество. Оказалось, что женщина ранее уже трижды попадала за решетку за мошенничество. В последний раз она освободилась 3 ноября 2024 года, а уже через 10 дней обманула 92-летнего пенсионера в Актобе.
В ДУМК прокомментировали инцидент в мечети в Туркестанской области.
В Сети распространилось видео, на котором видно, как дети мнут имаму икры. Как сообщили в ДУМК, "инцидент, произошедший в мечети Сарыагашского района Туркестанской области, распространился в социальных сетях и вызвал различные противоречия в обществе". Также духовное управление мусульман Казахстана сделало замечание имаму.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
06.03.2025, 18:50 46091
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Полицией Алматы объявлен в розыск подозреваемый по факту причинения тяжкого вреда здоровью человека.
Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. В соцсетях сообщается, что подозреваемым является предприниматель Азамат Доланбаев.
АФМ расследует дело по факту хищения более 2 млрд тенге бюджетных средств в Астане.
Директор Центра судебных экспертиз, руководитель департамента по государственным закупкам и руководитель ТОО задержаны, судом в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Двух казахстанцев осудили за пропаганду терроризма.
Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Более 11 млн тенге похитили участники программы переселения в СКО.
Суд приговорил трех участников программы к ограничению свободы сроком от одного года до трех лет. Приговоры вступили в законную силу.
В Караганде глав управлений областного департамента госдоходов осудили за неоднократное получение взяток.
Им назначено наказание в виде штрафов в размере 21,7 млн тенге и 2,5 млн тенге. Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.
Аргын Нигматулин объявлен в розыск.
Органом, ведущим розыск, является Антикор. По данным некоторых СМИ, Аргын Нигматулин, предположительно, является старшим братом экс-председателя мажилиса парламента РК Нурлана Нигматулина.
В Акмолинской области пресекли канал поставки наркотиков.
С санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана. У них изъято 15 килограммов наркотического средства "гашиш". Проводится досудебное расследование.
В области Абай начали расследование смерти роженицы и младенца.
Расследование начато по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками. Проводятся следственные действия.
Троих жителей Сатпаева осудили на восемь лет по делу о незаконной охоте на сайгаков.
Подсудимые признаны виновными. Кроме того, с них взыскано более 119 млн тенге материального ущерба в солидарном порядке.
Выделенные на замену уличного освещения миллионы бюджетных средств похитили в ВКО.
В хищении подозреваются должностные лица АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО". Помимо хищений их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем.
Несколько человек подозревают в похищении мужчины и вымогательстве в Кокшетау.
В ходе разбирательства у одного из задержанных обнаружили 45 свертков, предположительно, с "синтетикой". Изъятые свертки направлены на экспертизу. Кроме того, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью проверяется причастность двух молодых людей к делу о вымогательстве.
Казахстанские полицейские раскрыли крупное киберпреступление.
Киберпреступники, которые перевели 28,4 млн тенге на неизвестные счета, задержаны полицией. В частности, в Астане задержаны три человека, из которых двое являются жителями Актау, а один - из Карагандинской области. На их банковские счета поступали средства, украденные у пострадавшего. Лидер преступной группы, житель Актау, скрывался на территории города, однако был задержан. В настоящее время он помещен в ИВС.
Суд вынес приговор 69-летней жительнице Щучинска за убийство приемного внука.
Суд признал пенсионерку виновной и назначил наказание в виде 21 года лишения свободы. Она также пожизненно лишена права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Полицейские обнаружили четыре схрона с оружием в нескольких регионах РК.
В частности, близ Жаркента в заброшенном здании найден тайник, где изъято гладкоствольное ружье марки Remington 11-87. Также в Жамбылской области на окраине села Бірлесу найден схрон, где изъято гладкоствольное ружье модели Benelli, двуствольное охотничье ружье, ручная граната и четыре патрона.
Глава городского отдела градостроительства Уральска осужден за коррупцию.
Суд приговорил главу уральского отдела архитектуры к 7 годам лишения свободы, его подчиненного - к 3,5 года, а предприниматель, уличенный в даче взятки, осужден на 7 лет колонии. Также все они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
В Астане организатору объединения "Архитекторы будущего" вынесли еще один приговор.
По информации АФМ, он был осужден по статьям УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а также участие в них", "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения", "Экономическая контрабанда" к 9 годам лишения свободы.
Жителя Талдыкоргана арестовали за избиение собственной матери.
33-летний местный житель города был арестован на 10 суток. В суде пострадавшая заявила, что в ходе семейного конфликта сын несколько раз ударил ее.
Директор футбольного клуба "Жетісу" осужден по делу о хищении 31,9 млн тенге.
Он осужден к 7 годам ограничения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Директор признан виновным в хищении бюджетных средств, выделенных на питание футболистов клуба при проведении учебно-тренировочных сборов.
В Алматы задержан бывший начальник колонии.
В отношении него компетентными органами проводится досудебное расследование. На момент задержания подозреваемый уже не являлся сотрудником органов внутренних дел.
Дело о вымогательствах у студентов колледжа направлено в суд в ЗКО.
В 2024 году в систему Komek Stop Bulling поступило анонимное сообщение о том, что неизвестные, применяя угрозы, вымогают деньги у студентов одного из колледжей. В результате удалось выявить молодежную группу вымогателей.
В Павлодарской области отчим избил пасынка из-за неубранной посуды.
Возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев несовершеннолетнему. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.
В Павлодаре организаторы финпирамиды обманули вкладчиков на 50 млн тенге.
С санкции суда на недвижимое имущество и денежные средства наложен арест. Подозреваемые находятся под домашним арестом. По данным АФМ, на денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели квартиру в Павлодаре стоимостью 10 млн тенге, а также открытли 4 депозита в банках на сумму 8 млн тенге.
Антикор проводит расследование в отношении экс-главы управления сельского хозяйства области Улытау и его заместителя.
В Агентстве по противодействию коррупции подтвердили информацию. Сообщается, что расследование начато по подозрению в коррупции.
Бухгалтеры детсада похитили свыше 300 млн тенге в Карагандинской области.
В ходе проверки установлено, что в течение 15 лет два бухгалтера данного учреждения незаконно перечисляли себе заработную плату сверх установленной нормы. По данному факту проводится досудебное расследование.
Дело об убийстве подростка на окраине Актобе направили в суд.
В конце мая прошлого года на окраине города Актобе между двумя группами подростков произошла драка с применением холодного и огнестрельного оружия.В результате 8 подростков получили огнестрельные и ножевые ранения, один несовершеннолетний житель города Актобе погиб. По данным следствия, погибшего сбили на автотранспорте и нанесли ему множество ножевых ранений.
В Кентауском городском суде вынесен приговор за пропаганду терроризма.
Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. Он полностью признал вину.
Житель Алматы напал с ножом на сотрудницу аэропорта.
Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили мужчину предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом. Дебошир был обезврежен сотрудниками полиции с помощью службы безопасности аэропорта и одного из провожающих - Мусы Абдраима. 67-летний житель Алматы был задержан. Возбуждено уголовное дело. Обезвредившего дебошира мужчину наградили медалью "Ерлігі үшін".
Жителей Кызылординской области задержали за отстрел свыше 120 сайгаков.
Трое подозреваемых помещены в ИВС. Начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы, обстоятельства дела уточняются.
В Акмолинской области задержали подозреваемого в незаконной вырубке леса.
Нарушителя задержали с поличным. Он успел спилить деревья бензопилой и попытался вывезти их на тракторе с прицепом, но был остановлен сотрудниками полиции. По данному факту начато досудебное расследование.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
27.02.2025, 21:35 62061
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Группу грабителей задержали в Карагандинской области.
Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС. В отношении них проводится расследование по 18 эпизодам вымогательств, грабежей, мошенничества и незаконного хранения оружия. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим по данным уголовных делам, свыше 26 млн тенге.
В Костанайской области полиция задержала блогера-вымогателя.
Используя шантаж и угрозы опубликования компрометирующего материала в соцсетях, он вымогал у предпринимателя деньги в особо крупном размере.
В области Жетысу задержали подозреваемых в распространении наркотиков и экстремистских материалов.
В настоящее время ведется досудебное расследование, в рамках которого правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дела и возможные связи подозреваемых.
Незаконный игорный бизнес осуществляли в Мангистауской области под видом компьютерного зала.
Денежные ставки от участников принимались операторами через банковские переводы, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм. В результате общий преступный доход группы составил свыше 77 млн тенге.
КНБ пресек канал незаконной миграции в Кызылординской области.
По предварительным данным, были незаконно оформлены более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам стран ближнего зарубежья. В ходе обысков изъяты вещественные доказательства.
Сотрудники банков и сотовых компаний оказались замешаны в мошеннических схемах в Казахстане.
По данным Генпрокуратуры, 4 дела возбудили в отношении сотрудников операторов сотовой связи "Билайн", "Теле-2" и их дистрибьюторов. Сообщается, что они помогли мошенникам зарегистрировать тысячи SIM-карт, которые были использованы для обмана граждан.
Житель СКО получил пожизненный срок за изнасилование собственной малолетней дочери.
Вина подсудимого установлена депонированными показаниями потерпевшей, фотографиями и заключениями экспертиз. Отбывать пожизненный срок осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
Адвоката и двух алматинцев приговорили к лишению свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки.
Они признаны виновными в мошенничестве и подстрекательстве жителей города к даче взятки в размере более 30 млн тенге должностным лицам государственных органов под предлогом узаконения здания бывшего детского сада под жилые помещения.
В области Жетісу лесники получили сроки за незаконную охоту на краснокнижного джейрана.
Они признаны виновными по статье 337 УК РК (Незаконная охота) и осуждены к 3 годам ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу. Кроме того, виновные полностью возместили ущерб в размере около 7 млн тенге государству.
В Павлодарской области незаконно вырубили лес на 1,3 млн тенге.
Задержаны несколько человек, занимавшихся незаконной вырубкой леса на территории поймы реки Иртыш в районе Аққулы. Одним из задержанных оказался работник Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира. Уголовное дело направлено в суд.
В области Абай полиция возбудила уголовное дело после избиения подростка.
Все участники конфликта были установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями. В полиции заверили, что в отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры.
Дело о гибели подростка после драки в Актюбинской области передано в суд.
В ходе следствия задержаны и находятся под стражей 6 несовершеннолетних. Один из них предан суду за совершение преступления, предусмотренного статьей УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", остальные пятеро проходят по статьям "Хулиганство" и "Организация преступления".
В Астане вынесен приговор по делу об организации финансовых пирамид.
Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными по статье 217, часть 3, пункт 2, УК (Создание и руководство финансовой пирамидой), одна из подозреваемых также по статье 218, часть 1, УК (Легализация денег, полученных преступным путем), и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет.
По факту драки подростков в ТЦ Алматы возбуждено уголовное дело.
Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. За неисполнение обязанностей по воспитанию детей родители участников преступления привлечены к ответственности.
Похитителю экс-супруги и детей вынесли приговор в Аркалыке.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
В Караганде сотрудники ЦОНов и медучреждений помогали нелегальным мигрантам.
Факт организации незаконной миграции зарегистрирован в КУИ прокуратуры области и направлен в СУ ДКНБ для производства досудебного расследования, в настоящее время трое обвиняемых преданы суду.
Задержанный в Узбекистане бывший замакима Актау доставлен в Казахстан.
После незаконного пересечения государственной границы он задержан Пограничной службой Республики Узбекистан, и в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда. Подозреваемый водворен в следственный изолятор Шымкента.
Расследование по делу об убийстве Шерзата Полата завершено.
В рамках расследования проведены 40 судебных экспертиз, допрошено порядка 200 свидетелей, со всеми подозреваемыми проведены проверки их показаний на месте, очные ставки между участниками процесса, а также другие следственные действия, направленные для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Исследованы 8 видеоматериалов с дачей правовой оценки всем участникам преступления.
Тело новорожденного обнаружили в мусорном контейнере в Усть-Каменогорске.
Возбуждено уголовное дело. Мать ребенка установлена, проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
В Алматы задержали группу интернет-мошенников.
Задержаны шесть человек, которые обманывали граждан под видом коммунальных служб, сотрудников правоохранительных органов, Национального банка, банков второго уровня и НФА "Правительство для граждан". В ходе обыска помещения были изъяты сотовые телефоны, SIM-карты, ноутбуки, банковские карты, деньги и аппарат для подсчета денег.
В Казахстане за месяц ликвидировали 17 нарколабораторий.
Задержаны 19 подозреваемых. Кроме того, из незаконного оборота изъято около 80 килограммов наркотических средств.
Преступная группа занималась незаконным вывозом бензина из Казахстана в Кыргызстан.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на станции "Турксиб" задержаны 8 железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92, отгруженных с мини-НПЗ "Кара Май ОйЛ", общим объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызскую Республику.
КНБ задержал казахстанца с 13 килограммами мефедрона.
Задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстан. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
В Астане мошенница получила срок по делу о продаже фальшивых билетов на концерты.
С учетом признания вины и чистосердечного раскаяния, наличия на иждивении малолетнего ребенка, возмещения ущерба потерпевшим судом назначено наказание в виде четырех лет ограничения свободы с привлечением к принудительному труду.
Чиновников управления культуры осудили за хищения в области Улытау.
Руководитель управления приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, его соучастникам назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконного заключения дополнительного соглашения по организации культурных мероприятий в Жезказгане на сумму 3,9 млн тенге.
Изнасилованную экс-начальником полиции Талдыкоргана казахстанку приговорили к 6 годам тюрьмы.
Также за мошенничество осуждены секретарь суда и пособник. Сообщается, что секретарь суда, войдя в доверие к супруге экс-полицейского, сказала ей, что потерпевшая за изменение своих показаний требует 50 млн тенге, на что женщина согласилась. Позже секретарь сообщила супруге подсудимого о снижении требуемой суммы до 40 млн тенге. Получив деньги от супруги подсудимого двумя траншами, потерпевшей она передала только 20 млн тенге, оставшуюся половину присвоила себе.
В Астане мужчину убили выстрелом в голову.
По предварительным данным, преступление произошло в ходе конфликта между ранее знакомыми. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор, орудие преступления изъято.
В Талдыкоргане подросток задержан по подозрению в нападении с ножом.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, а также профилактические меры. Несовершеннолетний поставлен на специализированный учет, а в отдел образования направлено соответствующее представление.
В Алматы сотрудники ДКНБ задержали подозреваемого в организации фрод-звонков.
В ходе осмотра обнаружены два SIM-бокса один из которых имел 32 слота для SIM-карт, использовавших для подмены номеров и мошеннических звонков, а также большое количество SIM-карт различных операторов.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
24.02.2025, 16:13 70806
Иртыш призывает к диалогу: решение трансграничных вызовов требует совместных действий Китая, Казахстана и России
Фото: depositphotos
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Водные ресурсы бассейна трансграничной реки Иртыш становятся все важнее для Китая, Казахстана и России. Высокие темпы экономического роста и растущее в бассейне население значительно увеличивают спрос на воду, отмечает Евразийский банк развития.
В новом исследовании банка "Бассейн реки Иртыш: трансграничные вызовы и практические решения" представлены результаты диагностики и прогноза состояния водных ресурсов в бассейне, определены позиции трех стран и предложены практические решения, включая инвестиционные. Ключевые из них направлены на укрепление двустороннего сотрудничества, развитие мягкой инфраструктуры и создание мультимодального транспортного коридора "Россия-Казахстан-Китай".
Река Иртыш - самая длинная трансграничная река-приток в мире. Ее протяженность составляет 4248 километров. Вместе с Обью, еще одной крупной рекой, Иртыш образует самую длинную водную артерию России, вторую по протяженности в Азии и седьмую в мире. Иртыш протекает по территориям трех государств: Казахстана, России и Китая. Это делает реку особенно значимой для каждой из стран, тесно связывая их интересы.
В Китае водные ресурсы в верховье Иртыша необходимы для развития Синьцзян-Уйгурский автономный района . Население СУАР увеличилось с 15,2 млн человек в 1990 году до 25,87 млн человек в 2022 году, а ВРП на душу населения за тот же период увеличился в 28 раз. Регион продолжает развиваться высокими темпами и является одним из самых уязвимых перед "водным стрессом". В перспективе ожидается кратное увеличение потребностей СУАР в воде, продовольствии и электроэнергии. Ведущие исследовательские институты ожидают, что изъятие водных ресурсов может увеличиться в более чем в 3 раза с текущих 1,5-2,0 кубических метров до 7 кубических метров в год из 8,3 кубических метров среднемноголетнего естественного стока.
В Казахстане водные ресурсы Иртыша и его притоков обеспечивают жизнедеятельность почти 30% населения. На территории бассейна производится около 45% сельскохозяйственной продукции страны. Иртышский каскад ГЭС обеспечивает 10% совокупной выработки электроэнергии страны. Возможные риски, связанные с изъятием стока Китаем, значительны. В этой связи Казахстан в двустороннем формате усиливает взаимодействие с Китаем и Россией. На национальном уровне прорабатываются проекты строительства новых водохранилищ, ГЭС, предусмотрено повсеместное внедрение водосберегающих технологий.
Для России определяющее значение имеет активная водохозяйственная политика стран верховья бассейна - Казахстана и Китая. В случае чрезмерного забора воды в Китае существует риск сокращения стока, поступающего с территории Казахстана. Прогнозируемое изменение количества и качества водных ресурсов в ближайшее десятилетие представляет собой серьезные вызовы социально-экономическому развитию для города Омска и прилегающего к нему Омского муниципального района. На их долю приходится 80% общего забора водных ресурсов и 90% объема использованных вод в регионе. В маловодные годы возникает риск распространения нехватки водных ресурсов по всему створу реки.
Трансграничный характер реки Иртыш определяет необходимость стратегического партнерства и сотрудничества в бассейне реки между тремя странами - Китаем, Казахстаном и Россией. Эффективное управление водными ресурсами требует выработки практических форм взаимодействия, отвечающих общим интересам. Они должны способствовать экономической интеграции, разрешению социальных и экологических проблем в бассейне.
В-первую очередь, предлагается расширение двустороннего межгосударственного сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также Казахстаном и Китаем с имплементацией ключевых положений международных конвенций в национальное водное законодательство и межправительственные соглашения. В программах сотрудничества могли бы содержаться такие направления, как:
- обеспечение международного судоходства на реке Иртыш и далее по реке Обь;
- борьба с загрязнением вод;
- регулирование безопасного режима использования водных объектов;
- повышение эффективности и безопасности водопользования в периоды наводнений, маловодья и засухи.
Впоследствии такой подход создаст необходимую правовую базу и облегчит подписание трехстороннего соглашения между странами.
Во-вторых, в рамках двустороннего сотрудничества уже сегодня важно сделать упор на развитии мягкой инфраструктуры. Целесообразно:
создание системы международного комплексного мониторинга -двусторонние программы сотрудничества должны быть основаны на единой и прозрачной системе мониторинга речного стока, где данные были бы доступны всем сторонам;
полезным представляется формирование согласованной системы подготовки и переподготовки кадров;
проведение междисциплинарных исследований на базе крупных институтов с участием ученых из Казахстана, Китая, России по водным ресурсам трансграничного бассейна реки Иртыш.
В-третьих, скоординированная эксплуатация существующих гидротехнических сооружений и планирование будущих сооружений заслуживают особого внимания. Приоритетными для реализации являются также проекты, направленные на обеспечение стабильности водоснабжения в бассейне реки Иртыш без ущерба для водных ресурсов в других странах. В качестве перспективных проектов можно выделить:
- строительство 2-й очереди Шульбинской ГЭС в Казахстане;
- строительство Семипалатинскогй ГЭС в Казахстане;
- реконструкция и модернизация канала Иртыш - Караганда в Казахстане;
- строительство Красногорского узла вблизи города Омска в России.
В-четвертых, создание полноценного мультимодального транспортного коридора "Россия - Казахстан - Китай" с задействованием судоходного потенциала рек Обь-Иртышского бассейна является стратегическим направлением. Реки Обь и Иртыш могут стать связующим звеном между Северным морским путем и Шелковым путем и интегрировать евразийские транспортные коридоры в глобальную транспортную систему. Новый мультимодальный коридор позволит странам Центральной Азии и северо-западным регионам Китая, не имеющих выхода к морю, выйти к внутренним российским регионам и далее к Северному Ледовитому океану.
Данная инициатива представляет интерес для всех стран бассейна реки Иртыш и может стать базой для проработки основ трехстороннего сотрудничества. Важным условием комплексного использования водотранспортного потенциала иртышского коридора является достижение трехсторонних соглашений о регулировании водного режима Иртыша в навигационный период и создании международного речного органа по судоходству. Такое сотрудничество может содействовать формированию межгосударственных механизмов скоординированного управления водными ресурсами иртышского бассейна.
В основу доклада легли исследования ведущих институтов Республики Казахстан и Российской Федерации, стратегические документы и концепции, доступные материалы двусторонних встреч, а также обсуждения с представителями соответствующих государственных органов.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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20.02.2025, 18:45 80546
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Полицейские задержали похитивших миллионы тенге мошенников.
В частности, в Алматы сотрудники криминальной полиции задержали находившегося в международном розыске мужчину за совершение мошенничества в особо крупном размере. Также в Караганде задержан находившийся в межгосударственном розыске гражданин. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.
Полиция начала проверку после видео, на котором арестованные по делу об убийстве Шерзата Полата празднуют день рождения.
По факту распространения видеозаписи из ИВС, на которой зафиксировано празднование дня рождения одного из арестованных, проводится всесторонняя проверка. Все виновные лица, включая руководство, будут привлечены к строгой ответственности, заверили в полиции.
В Алматы полицейских приговорили к условным срокам по делу о пытках.
Подсудимым назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, осужденные лишены специальных званий и права работать на государственной службе.
Дело о гибели 46 горняков на шахте имени Костенко передано в суд.
Дело в отношении 10 фигурантов передано в суд по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.
Объявленный в межгосрозыск бывший замакима Актау задержан на границе в Узбекистане.
В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда в Республику Узбекистан. По имеющейся информации, он водворен в следственный изолятор.
Полицейские начали расследование по факту избиения ребенка в столичном детсаду.
В Астане воспитательница детского сада избила ребенка до заикания. Отец мальчика утверждает, что педагог систематически била не только его сына, но и других детей. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего проводится досудебное расследование.
Суд вынес приговор экс-главе управления урбанистики Алматы.
Суд признал Алмасхана Ахмеджанова виновным и назначил ему 11 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
В Казахстане задержали четырех религиозных радикалов.
По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны четыре гражданина Казахстана. В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства.
Партию мефедрона на 18 млн тенге изъяли в Абайской области.
Задержана 30-летняя жительница Семея с крупной партией наркотиков. Подозреваемая признала свою причастность к хранению и возможному распространению психотропного вещества в особо крупном размере. В отношении женщины начато досудебное расследование.
В Атырау похитили девушку.
В отношении похитителя составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, он задержан. Собранные материалы будут направлены в суд.
Участник ОПГ экстрадирован из России в Казахстан.
В августе 2024 года он был задержан на территории Амурской области Российской Федерации. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
В деле Перизат Кайрат появился новый эпизод.
В конце января был зарегистрирован новый эпизод, где она организовывала сбор денег на создание реабилитационного центра для детей-инвалидов. Таким образом женщина собрала около 22 миллионов тенге, которые также потратила на свои личные нужды. Позже стали известны подробности.
Главбух центра образования похитила 50 млн тенге в Кызылординской области.
Бухгалтер незаконно перечислила на личный счет денежные средства, предназначенные для командировок и заработной платы. По факту зарегистрировано уголовное дело.
Угрожавших подростку расправой вымогателей задержали в Алматинской области.
В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС, ведется следствие. Кроме того, по факту возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.
В АФМ подтвердили задержание главы Центра судебных экспертиз.
Он подозревается в хищении средств и растрате. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Масштабную операцию по пресечению деятельности финпирамиды провели в регионах Казахстана.
Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Подозреваемого в педофилии задержали в Мангистауской области.
На железнодорожной станции Мангистау задержан гражданин Республики Казахстан, объявленный в розыск ДП Мангистауской области за тяжкое преступление. Он прибыл в Казахстан из Турции и был водворен в ИВС.
В Алматы учебные корпуса и стадион КазНПУ имени Абая незаконно реализовали частникам.
Одно из зданий в последующем несколько лет сдавалось в аренду самому университету, а в другом было организовано увеселительное заведение. Объекты имущества возвращены национальному университету.
В Актюбинской области директора двух спортивных школ спустили бюджетные деньги в букмекерских конторах.
Свыше 12 млн тенге бюджетных средств потрачены ими на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах. По указанным фактам прокуратурой возбуждены два уголовных дела.
Самолетному дебоширу вынесли приговор в Астане.
Он признан виновным по статьям 273 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" и 293 "Хулиганство" УК РК и по совокупности уголовных правонарушений приговорен к 3 годам лишения свободы.
Пьяный школьный охранник ударил шестиклассника в Павлодаре.
После инцидента охранник был помещен в медвытрезвитель. За нахождение в общественном месте в состоянии опьянения он привлечен к ответственности в виде штрафа.
Совершенное 20 лет назад убийство раскрыли в ВКО.
Преступление было совершено в 2004 году в Усть-Каменогорске. Оперативники провели ряд мероприятий, собрали новые улики и восстановили фрагменты доказательств. Это позволило выйти на след подозреваемого. Он был арестован по санкции суда.
Свыше четырех килограммов наркотиков нашли полицейские в автомобиле на трассе Караганда - Астана.
Установлен ранее судимый 27-летний гражданин, занимающийся частным извозом. Задержание подозреваемого произошло на трассе Астана - Караганда. Он дал признательные показания и сейчас находится под стражей. По данному факту зарегистрировано уголовное дело.
После жалоб алматинцев на свалку мусора застройщик установит контейнерную площадку для сбора ТБО.
Жители Бостандыкского района Алматы пожаловались на свалку на улице Катаева. После жалоб жителей застройщик ТОО "GAB Construction" проведет работы по установке контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов. До установки контейнеров подрядной организацией районного акимата будет организован временный вывоз ТБО.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
13.02.2025, 20:00 96736
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Кызылорде избили и ограбили таксиста.
Злоумышленники остановили такси и попросили отвезти их в центр города. Когда водитель повез их к указанному месту, один из пассажиров начал его избивать. Затем они вытащили у водителя телефон и наличные деньги и выбросили его на дорогу. Полицейские совместно с оперативниками Шымкента задержали двоих подозреваемых - жителей Алматинской области. В отношении них проводится досудебное расследование.
Группа молодчиков искалечила молодого парня и отделалась легким испугом.
В Бостандыкском районном суде Алматы в конце 2024 года пошел уголовный процесс над тремя студентами-спортсменами из Актау - Мирасом Аманкосом, Бекжаном Бакытом и Сабыром Адилом, беспричинно забившими в апреле 2023-го троих молодых людей - Эрика Куватова, Максима Романова и Александра Кима. На скамье должны были оказаться пятеро, но двое все еще под следствием, спустя два года после происшествия. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
В Караганде у россиянина изъяли почти 2000 sim-карт.
Также у него изъяли Sim-box с 128 слотами. По предварительным данным, с номеров, использованных в Sim-box, осуществлялись телефонные звонки по территории Казахстана, а также в Россию и страны Европы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Жамбылской области проводит расследование в отношении замначальника отдела полиции.
Прокуратурой начато досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела полиции Байзакского района по подозрению в умышленном укрытии преступления тяжкой категории.
Двух жителей Талдыкоргана оштрафовали на 1,1 млн тенге за взлом баз Минздрава.
Следствие установило, что правонарушители незаконно завладели учетными записями медицинских работников и осуществили неправомерный доступ к информационным системам "Регистр прикрепленного населения" и "Damumed" Министерства здравоохранения РК.
Трех жителей столицы оштрафовали на 143,2 млн тенге за незаконный майнинг.
Все трое признаны виновными в организации и пособничестве незаконной предпринимательской деятельности. Каждый из них оштрафован и приговорен к штрафу 5 тыс. МРП (19 660 000 тенге). Им также запрещено заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов сроком на 5 лет.
В Костанае водитель такси и его друг избили пассажира и забрали смартфон.
Сотрудники полиции установили личности злоумышленников - двух местных жителей в возрасте 19 и 22 лет. По факту грабежа проводится досудебное расследование, также проверяется их возможная причастность к совершению аналогичных преступлений.
В Шымкенте судье вынесли приговор по делу о мошенничестве.
Судья получил на 7,5 лет за мошенничество. Приговор также вынесли в отношении еще двух человек. Осужденным отбывание наказание определено в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
В ДП СКО прокомментировали информацию о задержании сотрудника ПС КНБ по делу о наркотиках.
По данным полиции, 27-летний житель Астаны подозревается в поставке синтетических наркотиков в Петропавловск. Его задержали с поличным. По данному факту полиция проводит расследование.
В Алматинской области при изготовлении психотропных веществ задержали казахстанца.
В ходе обыска изъято свыше 15 килограммов наркотического средства "альфа-PVP" и 70 литров этого вещества на стадии кристализации, а также 200 литров прекурсоров и лабораторное оборудование. Проводится досудебное расследование.
Житель Тараза заплатит 36 тысяч тенге за то, что его сын издевался над одноклассником.
В декабре 2024 года ученик 7 класса средней школы систематически унижал своего одноклассника вместе с двумя одноклассниками, которые ранее стояли на внутришкольном и городском учетах. Они неоднократно ставили подножки, обзывали, отбирали и прятали учебные принадлежности, подкидывали в рюкзак игрушечный нож, выбрасывали верхнюю одежду на пол, а также избили с нанесением травмы своего одноклассника.
В Астане подросток напал с ножом на ребенка в лифте.
По факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого установлен несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом. Малыша, получившего резаные раны лица в лифте, прооперировали: угрозы для жизни нет
Жителя области Абай задержали по подозрению в пропаганде терроризма.
В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование.
Замаскированную под продажу БАДов финпирамиду разоблачили в Астане.
В период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды "LIVEGOOD". Он задержан в аэропорту Астаны при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания.
В Шымкенте задержан подозреваемый в убийстве.
Преступник находился в международном розыске более 16 лет. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.
Товары на 450 млн тенге похитили в одной из торговых сетей Астаны.
Бывшие работники одной из крупных торговых сетей организовали схему хищения товаров. Преступную схему разоблачило управлением по борьбе с организованной преступностью при содействии прокуратуры. Досудебное расследование проводится по фактам хищения и мошенничества в особо крупном размере.
В Алматы обнаружили расчлененное тело женщины.
По факту убийства человека возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, подозреваемый в ходе ссоры на почве совместного распития спиртных напитков убил свою сожительницу.
Факт истязания пенсионеров выявили в пансионате в Аксу.
Прокуратура изучила записи камер наблюдения и выявила вопиющие факты жестокого обращения с пожилыми людьми. Возраст одной из потерпевших составляет 84 года. Их регулярно избивали, выкручивали руки, и зимой выставляли на улицу раздетыми. По данному факту начато досудебное расследование.
В четырех городах Казахстана пресекли деятельность sim-box .
В частности, деятельность устройств пресекли в Балхаше, Таразе, Екибастузе и Петропавловске. Задержаны четыре человека, двое из которых являются гражданами соседнего государства. Во время обысков изъяты шесть устройств sim-box, более 24,5 тысячи sim-карт и периферийное оборудование.
Сразу в несколько школ Павлодара поступили звонки о заложенных бомбах.
В департаменте полиции Павлодарской области заявили, что по факту заведомо ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в нескольких школах города сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции установлению личность причастного к данному факту.
Двух студентов с наркотиками задержали в Шымкенте.
В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Экс-замакима Алматы арестован за пьяное вождение.
Ержана Бабакумарова арестовали на 15 суток за пьяное вождение. Также суд лишил его водительских прав на 7 лет.
Незаконно выловленного судака изъяли у браконьера в Карагандинской области.
В частности, изъято 59 килограммов судака, что причинило природным ресурсам ущерб почти в 500 тысяч тенге. В отношении рыбака возбуждено уголовное дело.
В Астане полицейские задержали мошенников прямо в самолете.
Дропперы обманули пожилую женщину на 13 млн тенге. В настоящее время ведется досудебное расследование. Они водворены в изолятор временного содержания ДП Астаны.
В Шымкенте ликвидировали нарколабораторию.
При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска изъято свыше 7 килограммов наркотического средства "альфа-PVP", 500 литров прекурсоров и лабораторное оборудование.
В Алматы воспитатель детсада мучила ребенка.
В Сети появились кадры, на которых видно, как воспитательница перекрывала плачущему мальчику дыхательные пути. По факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.
В Астане нарушителей оштрафовали почти на 18 млн тенге за вандализм в 2024 году.
В столице в прошлом году за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества к административной ответственности привлечено 337 лиц, из них арестовано 139, штраф назначен 198 лицам на общую сумму свыше 17,8 млн тенге.
Водитель грузовика избавился от шламовых отходов в степях Атырауской области.
По данному факту департамент экологии Атырауской области направил группу специалистов для проведения анализа. Как сообщили в ведомстве, образцы жидкости изъяты и направлены на лабораторные исследования.
В Казахстане участились кражи дорожных знаков на трассах.
В 2024 году в стране участились случаи кражи элементов обстановки пути на республиканских автодорогах, что нанесло ущерб на сумму 1,35 млн тенге.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
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