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Генпрокурор Казахстана заявил о росте подростковой преступности
Асылов поручил составить криминологические паспорта регионов страны
Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил о росте подростковой преступности, передает корреспондент агентства.
В ряде регионов выросла подростковая преступность. Поручил усилить профилактику, изучить эффективность антибуллинговых программ. Обратил внимание на безопасность в общественных местах", - заявил он на своей странице в Сети.
Также, по его словам, необходимо оснащать опасные участки видеокамерами и освещением, усилить патрулирование.
Граждане должны чувствовать защиту не на словах, а в действии. Вызывает тревогу резкий рост ДТП: +67% за год, +79% пострадавших. Особенно в Атырау, Костанае, Актобе, Жетысу. 72% смертей - на трассах. Поручил контролировать режим труда водителей, обеспечить соблюдение правил перевозки детей. С участием международных экспертов запускаем пилотный проект по анализу безопасности в Талгаре и Рудном. Поручил составить криминологические паспорта регионов, координировать совместно с уполномоченными органами продвижение культуры закона в школах", - добавил Берик Асылов.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.