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Ударила кулаком в лицо: жительницу Акмолинской области осудили за нападение на фельдшера скорой помощи
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Кокшетау. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области местную жительницу осудили за нападение на фельдшера скорой помощи, сообщает Степногорский городской суд.
Приговором суда В. назначено привлечение к общественным работам на 400 часов, с установлением особых требований к поведению", - сообщили в суде.
Кроме того, с осужденной взысканы сумма причиненного материального ущерба в размере 90 тысяч тенге и сумма морального вреда в 500 тысяч тенге. Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Фельдшер скорой помощи О. прибыла для оказания медицинской помощи пациенту с приступами эпилепсии. Во дворе дома с пациентом находились В. и другие лица, недовольство которых, что бригада скорой помощи долго ехала на вызов, перешло в словесный конфликт с фельдшером. Для оказания медпомощи пациенту О. переместила его в салон автомашины скорой помощи, куда вместе с ним пыталась зайти и В. Фельдшер воспрепятствовала В., ссылаясь на то, что она не является близким родственником пациента. В ответ В. ударила кулаком в лицо фельдшера", - добавили в суде.
Стоит отметить, что в Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников.
В декабре прошлого года в Костанае избили фельдшера сокрой помощи.
Ранее в Мангистауской области дебошир разбил стекло в машине скорой помощи и напал на фельдшеров, а также нанес телесные повреждения полицейскому.
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