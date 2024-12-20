Фельдшера скорой помощи избили в Костанае
Костанай. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Очередное нападение на медиков скорой помощи произошло в Костанае. Две женщины избили приехавшую по вызову девушку-фельдшера, сообщает портал "Алау".
По его данным, девушку избили прямо на вызове, во время ночной смены. Скорую вызывали пожилой женщине из-за сердечного приступа.
Мы приехали на вызов. Нас уже встретили агрессивно. Мы начали делать свою работу - оказывать первую медицинскую помощь. Но дочери данной пациентки мешали нам, угрожали, что если мы что-то сделаем, они нас проклянут посадят в тюрьму. После у пациентки произошла дыхательная сердечная остановка, мы начали проводить реанимационные мероприятия", - рассказывает девушка.
К сожалению, реанимационные мероприятия не помогли, и женщина скончалась. Ее дочери набросились на фельдшера и начали ее избивать.
На меня начали кидаться, пинать, брать за волосы, бить. Мой второй фельдшер и водитель пытались защитить меня от этих женщин, но они были сильнее и агрессивнее. После моих криков о помощи водитель побежал в квартиру напротив и попросил соседей вызвать полицию. Все это время меня держали за волосы и били. После на помощь пришел сам сосед и спас меня от рук этой женщины", - рассказала Анель Баймурзина.
По словам фельдшера, у нее сотрясение головного мозга, гематома височной области, ушиб живота, царапины мягких тканей лица. Девушку госпитализировали.
В ДП Костанайской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Установлено, что в момент оказания первой медицинской помощи произошел конфликт между хозяевами и медиками, в ходе которого 41- и 51-летние женщины нанесли телесные повреждения фельдшеру", - сообщили в областном ведомстве.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование проводится по статье "Побои".
В Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников.
В Мангистауской области дебошир разбил стекло в машине скорой помощи и напал на фельдшеров, а также нанес телесные повреждения полицейскому.
В Актау неизвестный сильно избил фельдшера скорой помощи. В начале июня в Астане задержали пьяного дебошира, напавшего с ножом на работника скорой.
В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.
В Талгаре сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата прямо в больнице. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.
В феврале этого года в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
В 2022 году пациент застрелил врача-гастроэнтеролога в Алматы, желая отомстить за неудавшееся лечение.
Тем не менее предложение Министерства здравоохранения и депутатов ужесточить ответственность за нападение на медработников не поддержали правоохранительные органы.