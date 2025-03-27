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26.03.2025, 14:01 25336
В Павлодарской области вынесли приговор за изнасилование малолетней
17-летний насильник 10 лет проведет за решеткой
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Павлодар. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 17-летний житель Павлодарской области приговорен к десяти годам лишения свободы за изнасилование 12-летней девочки.
В СМУС Павлодарской области 26 марта завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 17-летнего парня, обвиненного по двум статьям Уголовного кодекса: "Изнасилование малолетней", "Насильственные действия сексуального характера", сообщает Zakon. kz.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Суд учел, что подсудимый является несовершеннолетним и инвалидом II группы.
В 2024 году 12-летняя жительница Павлодарской области родила дочку в перинатальном центре. Выяснилось, что она и отец ребенка - выходцы из Монголии, вместе с семьями проживающие в одном из сел Щербактинского района. В отношении юноши было начато досудебное расследование", - информирует издание.
Напомним, в Казахстане в 2024 году зарегистрировано 225 случаев насилия в отношении несовершеннолетних.
Ранее сенатор Нурторе Жусип в своем депутатском запросе сообщил, что за последние пять лет число случаев подростковой беременности в Казахстане возросло в 1,5 раза.
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26.03.2025, 19:08 15561
Драка в здании райакимата на западе Казахстана: пострадавший 10 дней находится в реанимации
Подозреваемого установили и водворили в изолятор временного содержания
Фото: Depositphotos
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Уральск. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавший в результате драки в здании акимата Сырымского района Западно-Казахстанской области 44-летний мужчина 10 дней находится в реанимации, сообщает портал "Мой город".
Инцидент произошел в ночь на 15 марта в здании акимата Сырымского района. 44-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Отдел полиции Сырымского района возбудил уголовное дело. Подозреваемого установили и водворили в изолятор временного содержания. Пострадавшего с тяжелыми травмами санавиацией доставили в городскую многопрофильную больницу. Мужчина по сей день находится в тяжелом состоянии. С первых дней его поместили в реанимацию", - говорится в сообщении.
Между тем в департаменте агентства по делам государственной службы ЗКО заявили, что, по предварительной информации, участники драки не являются государственными служащими.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
26.03.2025, 16:51 20446
В Павлодаре сверстница жестоко избила девочку-подростка
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре девочку-подростка, жестоко избившую сверстницу, могут отправить в школу-интернат для детей с девиантным поведением, сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
Видео жестокого избиения школьницей своей сверстницы в Павлодаре опубликовано в паблике ne_molchi_pvl в Instagram.
Ученица 16-й школы избивает другую девочку. Что стало причиной конфликта и каковы его последствия, пока неизвестно", - говорится в посте под видео.
На инцидент отреагировала региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева. Она сообщила, что материал в отношении девочки, наносившей побои, будет вынесен на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Павлодара.
В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что по факту инцидента полицией проведена проверка. Все участницы конфликта установлены и доставлены в отдел полиции.
Законный представитель привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Также вынесен вопрос на комиссии по делам несовершеннолетних о направлении несовершеннолетней в КГУ "Специальная школа-интернат для детей с девиантным поведением в ВКО город Серебрянск", - говорится в комментарии полиции под публикацией.
Кроме того, в администрацию школы, в которой обучаются подростки, направлено представление по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.
Ранее бойцы Нацгвардии спасли девочку от избиения сверстниками в Уральске.
Отметим, что в течение последних трех лет в Казахстане отмечается стабильно высокий уровень подростковой преступности (в 2022 году - 1735, рост на 13,5%, в 2023 году - 1925, рост на 11%, 9 месяцев текущего года - 1267). О случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
К примеру, в Семее полиция расследует громкое дело об избиении подростка. В полиции заверили, что в отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры. В частности, состоится заседание областной комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором будет рассмотрено поведение каждого участника конфликта и принято решение о дальнейших действиях.
2 сентября прошлого года в поселке Копа Темирского района ученики 10-го класса по указанию учеников 11-го класса избивали "в воспитательных целях" учеников 9-го класса. В результате нанесения тяжких телесных повреждений несовершеннолетний скончался.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
26.03.2025, 15:56 21896
Пропаганда суицида, экстремизма, насилия детей: в СКО заблокировали более 80 групп с запрещенным контентом в соцсетях
В Telegram-канале размещались посты, порочащие честь и достоинство несовершеннолетних, а также видеоролики сексуального характера
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Петропавловск. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Северо-Казахстанской области в ходе мониторинга социальных сетей выявила группы, в которых распространялась информация экстремистского, террористического характера, пропаганда подросткового суицида и насильственных действий в отношении детей, рассказали в пресс-службе ведомства.
Например, в Telegram-канале PANIC PETRO размещались посты, порочащие честь и достоинство несовершеннолетних, а также видеоролики сексуального характера. Принятыми мерами посредством информационной системы "Кибернадзор" доступ к указанным группам заблокирован", - рассказали в пресс-службе прокуратуры СКО.
Всего с начала года прокуратурой области заблокирована 81 группа с противоправным контентом.
Работа в данном направлении проводится на постоянной основе.
Напомним, в ходе IV заседания Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в социальных сетях участились случаи оскорблений, унижений чести и достоинства людей. Он поручил рассмотреть возможные меры пресечения таких неприемлемых действий. Также глава государства поднял проблему усиления влияния нетрадиционных религиозных течений среди молодежи, особенно в сфере спорта.
Ранее также сообщалось, что в Казахстане инициировано внедрение детской SIM-карты в целях усиления защиты детей от нежелательной информации.
26.03.2025, 15:04 23526
Склад с вейпами ликвидировали в Алматы
В Талгарском районе изъято около 5 тысяч электронных сигарет
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Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полиция выявила факт незаконной реализации электронных сигарет.
По информации Polisia.kz, незаконную продажу 200 вейпов выявили в Алатауском районе мегаполиса. В результате оперативных действий задержаны два подозреваемых: один из них занимался доставкой запрещенной продукции, а другой являлся владельцем склада.
В ходе обыска складского помещения в Талгарском районе было изъято около 5 тысяч электронных сигарет.
По словам задержанного владельца склада, он занимался продажей вейпов с целью незаконного обогащения и использовал склад для временного хранения продукции. По факту оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются", - сообщил начальник управления по противодействию экстремизму ДП города Алматы Асхат Даулетияров.
Ранее крупную партию контрабандных вейпов и прочих устройств для курения задержали в Актюбинской области.
26.03.2025, 11:19 28826
Крупный канал наркотрафика пресекли в Кызылординской области
Автомобиль, перевозивший наркотики, задержали возле населенного пункта Шижа на трассе Самара - Шымкент
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Кызылорда. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области выявлены факты хранения и распространения наркотиков в крупном размере, сообщает прокуратура региона.
Автомобиль, перевозивший наркотики, задержали возле населенного пункта Шижа на трассе Самара - Шымкент.
У пассажира авто обнаружено и изъято более 500 граммов высушенной марихуаны, расфасованной в 9 полиэтиленовых пакетов.
По факту незаконной перевозки наркотиков и психотропных веществ в крупном размере, а также с целью их распространения зарегистрировано уголовное дело по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. - Прим. ред.)", - сообщили в прокуратуре.
Подозреваемый арестован.
Ранее группу наркодельцов задержали в Алматинской области.
26.03.2025, 10:14 30871
Осужден бывший директор департамента капитального строительства "Алматы су"
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Осужден бывший директор департамента капитального строительства коммунального предприятия "Алматы су", сообщили в Антикоррупционной службе.
Ранее, 9 января т.г., Бостандыкским районным судом Алматы оглашен приговор директору Департамента капитального строительства коммунального предприятия "Алматы Су" Жолдыбаеву М. Он признан виновным в покушении на хищение у предпринимателя 75 млн тенге под предлогом беспрепятственного подписания актов выполненных работ и перечисления бюджетных средств по договорам госзакупок работ по капитальному ремонту канализационных систем и водоснабжения города", - говорится в сообщении Антикора.
Ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с запретом заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями, сроком на 5 лет.
По протесту надзирающей прокуратуры постановлением судебной коллегии Алматинского городского суда приговор суда первой инстанции изменен.
Жолдыбаеву назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями, сроком на 5 лет. В зале суда осужденный был взят под стражу", - отметили в ведомстве.
Приговор вступил в законную силу.
24.03.2025, 16:39 69461
Подозреваемого в домогательствах к девочке-подростку задержали в Костанайской области
Фото: depositphotos
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Костанай. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в действиях сексуального характера к девочке-подростку задержали в Костанайской области, сообщили в областном департаменте полиции.
Информация о сексуальных домогательствах к 13-летней девочке опубликована на странице фонда "НеМолчи" в соцсетях. Подозреваемый задержан.
Его характеризуют как позитивного и отзывчивого человека. Помогает много лет мечетям. Владелец бизнеса, в 2020 году депутат городского маслихата", - говорится в публикации.
В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по факту действий сексуального характера к лицу, не достигшему шестнадцатилетнего возраста, проводится досудебное расследование. Ведутся необходимые следственные действия.
Подозреваемый задержан, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Следует отметить, что данное лицо является наемным работником в частной организации. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - говорится в сообщении полиции.
Напомним, в Карагандинской области отчим отдал "замуж" 15-летнюю девочку.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
24.03.2025, 12:04 71001
Пьяный житель Павлодара нанес ножевые ранения своей жене
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре пьяный дебошир нанес несколько ножевых ранений своей супруге. О происшествии сообщил Instagram-паблик nemolchikz_official.
По его данным, женщине пришлось зашивать раны на животе и на руке. Дебошира приехавшие полицейские обнаружили спящим и уехали, не забрав его.
Это не первые побои, второй раз нападает с ножом, в прошлом месяце зашивали ногу", - сообщили правозащитники.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Павлодара.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Следствием проводятся необходимые мероприятия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств и мотивов произошедшего. Супруг задержан и доставлен в отдел полиции. До вытрезвления помещен в центр временной адаптации и детоксикации", - сообщили в полиции.
Напомним, 7 марта в аэропорту Алматы неадекватный мужчина напал с ножом на сотрудницу досмотра. Через 7 минут злоумышленника обезвредили благодаря провожающему, который выхватил из рук агрессора нож. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело. Обезвредившего дебошира Мусу Абдраима наградили медалью. Позже стало известно, что напавший на сотрудницу аэропорта в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону. По факту возбудили три уголовных дела.
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