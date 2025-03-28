Подозреваемому в убийстве несовершеннолетнего в Костанае грозит пожизненное наказание

Обвинительный акт по уголовному делу поступил в суд

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Костанай. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Костанайской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу об убийстве несовершеннолетнего в Костанае.





Расследованием установлено, что 9 января 2025 г. ранее неоднократно судимый житель города Костанай, находясь в однокомнатной квартире в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил несовершеннолетнего сына своей сожительницы, после чего избил последнюю", - сообщили в прокуратуре.





Деяния подозреваемого квалифицированы по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося для виновного в беспомощном состоянии, и причинение легкого вреда здоровью".





Подозреваемому грозит наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.





Уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.





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