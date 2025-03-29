Мошенническую схему вскрыли в центре для детей-инвалидов Павлодара

Среди основных нарушений - необоснованные премиальные выплаты, нецелевое расходование средств при строительстве инфраструктурных объектов, сомнительные сделки с игроками, а также хищение средств, выделенных на питание спортсменов

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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура - Генеральная прокуратура озвучила нарушения, выявленные в казахстанском футболе, допущенные при прежнем руководстве Казахстанской федерации футбола.





По информации ведомства, неэффективное управление и финансовые нарушения, выявленные в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов, причинили ущерб в 3 млрд тенге.





Среди основных нарушений - необоснованные премиальные выплаты, нецелевое расходование средств при строительстве инфраструктурных объектов, сомнительные сделки с игроками, а также хищение средств, выделенных на питание спортсменов.





В частности, установлены факты выплаты прежним руководством федерации необоснованных премий избранным сотрудникам и спортсменам на общую сумму свыше 300 млн тенге. При строительстве административного здания федерации и тренировочной базы в городе Талгаре оплачены фактически невыполненные работы на сумму свыше 350 млн тенге. Строительство базы в Алматинской области, начатое в 2021 году, заморожено, а счета подрядчика заблокированы", - озвучили в пресс-службе ведомства.





Также среди выявленных нарушений - вопросы к целесообразности расходования средств на разработку стратегических документов и стандартов, на которую потрачено 135 млн тенге.





Как пояснили в Генпрокуратуре, документы не содержат конкретных механизмов реализации, в том числе привлечения частных инвестиций, а стандарт управления клубами остается не внедренным в практику.





Проверки в футбольных клубах "Ордабасы", "Актобе" и "Жетысу" также выявили ряд серьезных нарушений, включая завышение контрактных сумм, продажу игроков по заниженным, а покупку по завышенным ценам, а также хищения средств.





Начаты досудебные расследования. Уголовное дело в отношении бывших руководителей Федерации футбола для расследования передано в Агентство финансового мониторинга", - добавили в ведомстве.





Ранее сообщалось , что в отношении экс-руководства Казахстанской федерации футбола начато расследование.





Также напомним, что в настоящее время КФФ возглавляет Марат Омаров. На пост президента федерации он был избран 20 декабря 2024 года. На данной должности он сменил Адлета Барменкулова, об уходе которого федерация сообщила 8 ноября 2024 года.



