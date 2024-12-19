Шымкентская чиновница брала взятки за установление детям групп инвалидности

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Кокшетау. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов, - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов, сообщили в пресс-службе АФМ.





Ранее в ходе расследования был изобличен организатор схемы. Как установлено, в период с декабря 2020 года по январь 2022 года преступная группа организовала схему массовой первичной регистрации ввезенных из-за рубежа транспортных средств.





Эти действия сопровождались неуплатой обязательных сборов и платежей, а также использованием поддельных документов, что привело к ущербу государству на сумму более 400 млн тенге", - отметили в ведомстве.





Два виновных привлечены к уголовной ответственности. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 2,5 до 5 лет.





Кроме того, судом конфисковано имущество осужденных - квартиры в городах Астане и Кокшетау общей стоимостью более 90,5 млн тенге, а также дом в Кокшетау стоимостью 35 млн тенге.



