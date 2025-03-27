ЕАБР профинансирует разработку ТЭО для строительства Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС в КыргызстанеЕАБР профинансирует разработку ТЭО для строительства Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС в Кыргызстане
26.03.2025, 14:53 9626
Министр экологии прокомментировал использование животных для развлечения на празднике Наурыз
Фото: qr-pib.kz
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции в правительстве министра экологии и природных ресурсов РК Ерлана Нысанбаева спросили, понесут ли ответственность лица, допустившие травмы или ранения животных, привлеченных для развлечения на празднике Наурыз, передает корреспондент агентства.
Во-первых, это касается не только диких, но и домашних животных. Если ты их содержишь, то надо относиться к этому ответственно. Если есть определенные факты дискомфорта, ранения или травм тазы, каждый факт должен быть рассмотрен. В отношении виновных должны быть приняты меры административного характера. Только так", - ответил министр.
Напомним, с 1 января 2025 года в Казахстане перестали функционировать передвижные зоопарки. При этом в основных цирках пока не планируется запрещать использовать животных.
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26.03.2025, 14:39 10356
Продолжат ли в Казахстане отстреливать сайгаков - ответ Минэкологии
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев ответил, разрешат ли в Казахстане снова отстрел сайгаков, передает корреспондент агентства.
На сегодня мы организовали первую встречу с представителями науки и экспертами, специализирующимися на сайгаках. Ждем второй встречи. Требуется время, чтобы наука еще раз изучила все обстоятельства и приняла решение, что делать дальше: регулировать (численность популяции. - Прим. ред.) или принять другие меры", - прокомментировал Нысанбаев.
Он подчеркнул, что сегодня в Казахстане "налицо конфликт с человеческой деятельностью".
Также очень высоки риски, связанные с эпизоотией. Конечно, здесь нужно взвешенное решение, поэтому наука с ответственными лицами из Комитета лесного хозяйства прорабатывают этот вопрос", - отметил министр.
Глава Минэкологии предполагает, что решение будет принято в этом году.
Напомним, в феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен.
Осенью 2023 года в Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным, и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины.
Прошлым летом в Минсельхозе также заявили о готовности мясокомбинатов к переработке мяса сайги.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
По данным energyprom.kz, за полвека в половине популяций в дикой природе численность животных сократилась в среднем на 73%.
26.03.2025, 11:05 12931
Объем переработки промышленных отходов всего 11% - премьер
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил оцифровать систему управления, мониторинга и контроля за коммунальными и промышленными отходами, передает корреспондент агентства.
Казахстанскими предприятиями ежегодно складируется около 1 миллиарда тонн отходов. При этом объем их переработки - всего 11%. В развитых странах этот показатель составляет 70-80%. Вместе с тем отвалы на месторождениях содержат примеси драгоценных и редких металлов. Для их извлечения необходимо применять новые эффективные технологии. Также постоянно растут золоотвалы энергетических предприятий. Для эффективного управления всеми отходами нужно выстроить четкую систему и оцифровать ее. При правильном подходе отходы должны утилизироваться, перерабатываться и использоваться повторно", - отметил глава кабмина.
Также, по данным Министерства экологии и природных ресурсов, ежегодно в Казахстане образуется порядка 5 миллионов тонн коммунальных отходов, а уровень переработки в 2024 году составил около 26%.
Для развития системы управления отходами в Казахстане в прошлом году утвержден специальный механизм льготного финансирования. Сформирован пул из 94 проектов. Однако их реализация находится на крайне низком уровне. На сегодня рассмотрено 67 проектов. Профинансировано только 6 на сумму 4 миллиарда тенге. Это свидетельствует о слабой их проработке со стороны акиматов. Нужна активная работа по реализации проектов, модернизации оборудования, внедрению новых технологий", - поручил Бектенов.
Напомним, более 14 млрд тенге взыскали с казахстанских предприятий за нарушения экологического законодательства.
26.03.2025, 10:09 13896
Более 14 млрд тенге взыскали с казахстанских предприятий за нарушения экологического законодательства
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил, какие предприятия были оштрафованы за нарушения требований по управлению отходами, передает корреспондент агентства.
С 2022 по 2024 годы за нарушение экологического законодательства в части нарушения требования по управлению отходами наложено 405 штрафов на сумму 14,3 миллиарда тенге. В частности, на АО "Каспий Нефть" за накопление отходов без экологического разрешения наложен и взыскан штраф на сумму 13,7 миллиарда тенге", - доложил министр.
Также, по словам Нысанбаева, за сверхнормативное накопление отходов взыскан штраф на сумму 145 миллионов тенге с АО "AltyntauKokshetau" и на сумму 108,7 миллиона тенге с АО "Финансово-инвестиционная корпорация".
Министр отметил, что ежегодно в Казахстане образуется порядка одного миллиарда тонн промышленных отходов. Основными "образователями" таких отходов являются такие секторы экономики, как горнодобывающая промышленность и разработка карьеров - 70%, обрабатывающая промышленность - 15,8%, снабжение электричеством, паром, газом - 2% и другие.
За два месяца 2025 года по РК выявлено почти 7 тысяч экологических нарушений.
Ранее сообщалось, что в Астане ужесточили наказание за несанкционированные свалки в городе.
25.03.2025, 13:10 20846
За два месяца 2025 года по РК выявлено почти 7 тыс. экологических нарушений
К административной ответственности привлечено 6813 нарушителей
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане наблюдается значительное увеличение числа видеокамер, играющих ключевую роль в борьбе с экологическими нарушениями. Эти технологии помогают оперативно выявлять правонарушителей, сообщает polisia.kz.
Благодаря принятым мерам за два месяца 2025 года по республике полицейскими выявлено 6931 нарушение природоохранного законодательства. К административной ответственности привлечено 6813 нарушителей.
По Астане выявлено 15 таких нарушений. 12 человек привлечены к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что в Астане ужесточили наказание за несанкционированные свалки в городе.
Более 34 тыс. фактов экологических нарушений выявили в ходе республиканской акции "Таза Қазақстан" в столице.
19.03.2025, 15:08 44171
Воздух уже пылесосят: депутат предложил решение экологической проблемы в Алматы
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания мажлиса парламента депутат Сергей Пономарев предложил решить экологическую проблему в Алматы с помощью электромобилей, передает корреспондент агентства.
Хочу обратить внимание на экологическое бедствие в Алматы. В нашем любимом городе воздух уже таков, что алматинцы его уже пылесосят, чтобы привлечь внимание к беде мегаполиса. Полагаю, что город может решить эту проблему с помощью электромобилей: на них необходимо пересадить государственные и квазигосударственные организации. Акимату Алматы - увеличить долю общественного транспорта с электродвигателем. Все без исключения такси и каршеринг необходимо перевести на электротягу", - выступил мажилисмен.
Вместе с тем он отметил, что необходима оперативная реализация проекта города-спутника Алатау близ Алматы, где, по расчетам, в 2050 году смогут проживать 2 миллиона человек.
Напомним, в Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха.
Ранее почти 60% опрошенных жителей мегаполиса заявили об ухудшении качества воздуха. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?"
70% участников опроса ответили: "Ввести запрет на въезд и транзит иногороднего транспорта, оставить только электротранспорт в городе и развивать туристическую инфраструктуру; 8% выбрали ответ: "В Алматы не нужно развивать туризм, только бизнес, торговля и миграция"; 15% считают, что туристы в Алматы должны заставить себя наслаждаться пробками и плохой экологией, а 7% ответили: "Мне все равно".
Казахстан в рейтинге IQAir оказался среди 40 стран с самым грязным воздухом.
19.03.2025, 14:41 45001
Венгрия передаст Казахстану половину поголовья лошадей Пржевальского
Фото: rgo.ru
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Венгрия отправит половину своего поголовья лошадей Пржевальского в Казахстан, заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь в ходе встречи с казахстанской делегацией в Будапеште.
По словам министра, что в национальном парке Венгрии благодаря очень длительному процессу удалось реабилитировать тот вид лошади, который когда-то обитал на территории казахских степей.
Но у вас этот вид вымер, и сейчас он есть только у нас. Мы отвезем вам половину этого поголовья, чтобы они могли бегать по тем степям, которые заложены в них генетически. Кроме экономических и продовольственных причин, этот шаг позволит повысить вопросы безопасности для этого вида лошадей на случай, если здесь будет какое-то заболевание. Сотрудничество между нашими народами, между нашими странами состоит из таких маленьких, но очень важных моментов", - сказал Иштван Надь.
Напомним, в Казахстане намерены возродить популяцию лошадей Пржевальского. Первая партия этих животных прибыла в центр реинтродукции "Алиби" в Костанайской области летом прошлого года.
17.03.2025, 13:35 58631
Опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации - общественники
Фото: Ecology Almaty
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Алматы. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заявление акимата Алматы о том, что сквер возле ТЮЗа имени Сац не будут реконструировать и вырубать, не соответствует строительным документам, сообщили агентству в письме представители экологического общества Ecology Almaty.
Общественники прислали ссылку на рабочий проект, в котором на страницах 72 и 70 указан стройгенплан и модульные здания на территории сквера, где собрались разместить бытовой городок, а на странице 9 указана демонтажная ведомость: гранитные бортовые камни и плиты лестничных маршей. На стр. 10 указана ведомость тротуаров, дорожек, которые хотят построить в зеленой зоне сквера, указаны усеченные цветники у главного входа.
Также по ссылке можно увидеть фото ныне огороженной зеленой зоны, где хотят разместить бытовой городок, фото гранитных бордюров и гранитных лестниц под демонтаж и чертежи существующей планировки сквера и нового проекта.
Ответ акимата заверяющий, что зеленая зона сквера у ТЮЗа им. Сац не будет вырублена и останется в первозданном виде вызывает недоумение и выглядит как отписка. Опасения общественности, алматинцев за судьбу деревьев и исторический вид сквера ТЮЗа им. Сац основаны на официальной документации, которая противоречит заявлению акимата, что зеленая зона сквера сохраняется в первозданном виде", - написали экологи.
По их словам, если верить официальному стройгенплану, на территории зеленой зоны сквера должен расположиться бытовой городок для строителей, который будет состоять из большой стоянки для техники и оборудования, а также 8 модульных зданий.
Размещение этих объектов в зеленой зоне обязательно потребует вырубки, обрезки, повреждения деревьев, не считая повреждения почвенно-растительного слоя", - подчеркивают общественники.
Во-вторых, согласно генеральному плану проекта (ведомость проездов, тротуаров, дорожек, площадок), изменению подвергнется историческая первоначальная планировка сквера.
В зеленой зоне сквера построят многочисленные тротуары, дорожки, а также парковку. Все это также потребует вырубки зеленых насаждений и уничтожения почвенно-травяного покрова. Кроме того, будут сокращены в размерах исторические клумбы-цветники у главного входа. На которых до 2020 года произрастали розы", - говорится в письме
В-третьих, по плану в сквере будут демонтированы все имеющиеся дорогостоящие красные гранитные бордюры ГП-1, красные гранитные плиты лестничных маршей, расположенных у главного входа и с южной стороны сквера.
Учитывая вышесказанное мы требуем от акимата принятия официального решения, гарантирующего что: 1. бытовой городок разместят за пределами зеленой зоны сквера, забор закрывший доступ в зеленую зону сквера будет демонтирован; 2. тротуары, дорожки, парковки в зеленой зоне сквера возводится не будут; 3. все имеющиеся гранитные бордюры в сквере, гранитные плиты лестничных маршей демонтироваться не будут; 4. цветники-розарии у главного входа не будут сокращены в размерах; 5. в целом первозданный исторический вид сквера у памятника архитектуры ТЮЗа им.Сац будет полностью сохранен", - написали общественники.
Ранее общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац и разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте.
В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде.
15.03.2025, 09:15 121441
Общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац
Фото: facebook/Экологическое Общество Алматы
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Алматы. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Экологическое общество Алматы потребовало от акимата города отказаться от запланированной вырубки зеленой зоны сквера у театра юного зрителя имени Наталии Сац, передает передает корреспондент агентства.
Мы, жители города, Экологическое общество Алматы, требуем от акимата отказаться от вырубки нижней части сквера, уничтожения газонов, требуем разместить бытовой городок, стоянку стройтехники и будущие парковки в другом месте, например, на бездействующей парковке Ауэзовского акимата. Мы также требуем сохранения, как есть, исторического облика сквера, всех гранитных бордюров, сохранения исторической первоначальной планировки сквера. Мы также напоминаем, что сквер ТЮЗа имени Сац недавно был капитально отремонтирован, в 2020 году по БНУ, акимат тогда сохранил все гранитные бордюры и историческую планировку сквера", - сообщается на странице общества в Сети.
Активисты подчеркнули, что "по проекту нижняя часть сквера где сейчас произрастают многочисленные деревья подвергается вырубке".
На период строительства на данном участке сквера собираются устроить бытовой городок и стоянку для стройтехники, в дальнейшем преобразовать в пустую территорию с дорожками. Кроме того, остальная оставшаяся часть зеленой зоны будет уничтожена под устройство парковок, так как акимат почему-то не захотел строить под пристройкой многоуровневый трехэтажный этажный паркинг", - добавили они.
Напомним, в январе в Алматы было возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки полувековых дубов.
Также прошлым летом в Алматы неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда в Алматы гибнут зеленые насаждения. К примеру, осенью 2023 года вдоль одной из центральных улиц Алматы высадили саженцы тополей. И вот в конце июня 2024 года можно было увидеть, как они гибнут из-за отсутствия полива.
Алматинцы, проживающие в квартале улиц Жандосова - Манаса - Озтюрка - Ауэзова, рассказали, что вместо жилых двухэтажных домов в их зеленом районе планируют построить общежития.
Кроме того, о десятках засохших деревьев возле озера Сайран в Алматы сообщали очевидцы. По их словам, деревья погибли без полива.
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