Пропаганда суицида, экстремизма, насилия детей: в СКО заблокировали более 80 групп с запрещенным контентом в соцсетях

Рассматривается вопрос о направлении несовершеннолетней, нанесшей побои, в школу-интернат для детей с девиантным поведением

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Павлодар. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре девочку-подростка, жестоко избившую сверстницу, могут отправить в школу-интернат для детей с девиантным поведением, сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.





Видео жестокого избиения школьницей своей сверстницы в Павлодаре опубликовано в паблике ne_molchi_pvl в Instagram.





Ученица 16-й школы избивает другую девочку. Что стало причиной конфликта и каковы его последствия, пока неизвестно", - говорится в посте под видео.





На инцидент отреагировала региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева. Она сообщила, что материал в отношении девочки, наносившей побои, будет вынесен на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Павлодара.





В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что по факту инцидента полицией проведена проверка. Все участницы конфликта установлены и доставлены в отдел полиции.





Законный представитель привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Также вынесен вопрос на комиссии по делам несовершеннолетних о направлении несовершеннолетней в КГУ "Специальная школа-интернат для детей с девиантным поведением в ВКО город Серебрянск", - говорится в комментарии полиции под публикацией.





Кроме того, в администрацию школы, в которой обучаются подростки, направлено представление по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.





Ранее бойцы Нацгвардии спасли девочку от избиения сверстниками в Уральске.





Отметим, что в течение последних трех лет в Казахстане отмечается стабильно высокий уровень подростковой преступности (в 2022 году - 1735, рост на 13,5%, в 2023 году - 1925, рост на 11%, 9 месяцев текущего года - 1267). О случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.





К примеру, в Семее полиция расследует громкое дело об избиении подростка. В полиции заверили, что в отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры. В частности, состоится заседание областной комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором будет рассмотрено поведение каждого участника конфликта и принято решение о дальнейших действиях.





2 сентября прошлого года в поселке Копа Темирского района ученики 10-го класса по указанию учеников 11-го класса избивали "в воспитательных целях" учеников 9-го класса. В результате нанесения тяжких телесных повреждений несовершеннолетний скончался









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