12.03.2025, 14:02 48406
Безопасность детей в интернете: в Казахстане планируют внедрить детские SIM-карты
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане инициировано внедрение детской SIM-карты в целях усиления защиты детей от нежелательной информации, сообщил на брифинге в СЦК вице-министр просвещения Едил Оспан.
В рамках реализации принятого в 2023 году комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы Министерством просвещения инициировано внедрение детской SIM-карты для повышения цифровой безопасности детей. Это специальный тарифный план мобильной связи, который призван улучшить безопасность и контроль за использованием мобильных устройств детьми.
Преимущество детских SIM-карт - родительский контроль. Родители смогут отслеживать, как ребенок использует телефон. Безопасность - встроенные фильтры для защиты от нежелательного контента. Геолокация - возможность видеть, где находится ребенок через мобильное приложение", - разъяснил Едил Оспан.
Международный опыт показывает, что детские SIM-карты активно поддерживаются операторами связи и сопровождаются государственными инициативами в области цифровой безопасности, что позволяет родителям эффективно контролировать использование телефонов детьми.
По словам спикера, на сегодняшний день операторы в Казахстане предлагают специальные тарифы для детей в рамках доступа на образовательные ресурсы, но при этом тарифы не обеспечивают контроль безопасного поведения детей в интернете.
В настоящее время министерством при участии экспертов начата работа по подготовке проектов поправок в закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Ранее сообщалось, что во всех школах Казахстана введут антибуллинговую программу.
Напомним, в Австралии детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями. Ранее аналогичные ограничения ввелив Норвегии. Там соцсетями запретили пользоваться детям младше 15 лет.
новости по теме
13.03.2025, 11:35 1886
Ритуальный бизнес стал теневой сферой экономки - сенатор
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания сената парламента РК депутат Андрей Лукин выступил с депутатским запросом о проблеме содержания кладбищ и регулирования стоимости ритуальных услуг, передает корреспондент агентства.
Особое внимание необходимо уделить нелегальным похоронным бюро и содержанию кладбищ. Этот бизнес стал теневой и неконтролируемой сферой экономики. Кроме того, передача содержания кладбищ в частные руки вызывает общественный резонанс и поднимает ряд социальных, этических и экономических вопросов", - выступил депутат.
По словам сенатора, коммерциализация этой сферы и отсутствие государственного контроля может привести к таким негативным последствиям, как завышение стоимости участков и ритуальных услуг, ограничение доступа для родственников умерших, нарушение традиций и религиозных обрядов, ухудшение качества ухода за территорией кладбищ.
В настоящее время правовые основы погребения урегулированы разными законодательными и подзаконными актами. Однако, согласно статье 6 Конституции Казахстана, земля принадлежит народу. Земельный кодекс определяет кладбище как земли специального назначения, предназначенные исключительно для погребений, и запрещает их коммерческое использование", - напомнил Андрей Лукин.
Он отметил, что государство бесплатно выделяет участки для захоронений - не менее 6 квадратных метров на каждого умершего. Законом о местном государственном управлении и самоуправлении закреплена компетенция местных исполнительных органов по разработке правил погребения и ухода за могилами. Однако передача рынка ритуальных услуг в конкурентную среду создает риски монополизации и криминализации. А это может привести к мошенничеству, незаконному выделению участков, перепродаже мест, незаконным эксгумациям, а также к проблемам с учетом захоронений.
Стоимость погребения в Астане остается одной из самых низких в Казахстане. Однако после приватизации частные компании неизбежно начнут повышать цены. К примеру, во время пандемии COVID-19 частные операторы поднимали стоимость захоронений до 1 миллиона тенге, в то время как государственные структуры обеспечивали доступные расценки. Приватизация кладбищ ставит под угрозу такие объекты, как Алия выдающихся деятелей РК, зеленый парк нового городского кладбища. Коммерциализация этих территорий приведет к появлению VIP-захоронений и потере государственного контроля", - заявил депутат.
Сенатор предложил исключить государственные предприятия, обслуживающие кладбища и оказывающие ритуальные услуги из комплексного плана приватизации и продажи, а также закрепить на законодательном уровне статус кладбищ как объектов исключительно государственной собственности.
Вместе с тем, парламентарий обратил внимание на необходимость создать государственную цифровую систему учета захоронений с интеграцией в базы данных государственных органов, усилить контроль сферы ритуальных услуг, установив предельные цены на основные услуги по погребению.
Депутат также подчеркнул, что необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, введя строгую ответственность за незаконную продажу мест на кладбище, и разработать законопроект о погребении и похоронном деле.
12.03.2025, 15:37 44616
Более трехсот паводокоопасных участков выявлены на казахстанских трассах
Наибольшее количество таких участков находятся в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году на автомобильных дорогах республиканского значения выявлено 326 паводкоопасных участков общей протяженностью 96,5 километра, где существует риск переливов и разрушений во время паводка, сообщает "КазАвтоЖол".
По информации пресс-службы компании, наибольшее количество таких участков сконцентрировано в девяти областях: Акмолинской (40), Костанайской (37), Северо-Казахстанской (35), Актюбинской (31), Алматинской (29), Карагандинской (25), Атырауской (24), Восточно-Казахстанской (22) и Абай (22).
По итогам проведенных в 2024 году работ в рамках проектов капитального и среднего ремонта автодорог было установлено 227 водопропускных труб, что позволило устранить 12 паводкоопасных участков.
В настоящее время в целях пропуска талых вод и предотвращения переливов через проезжую часть ведутся активные работы по очистке и открытию водопропускных труб после зимнего периода. По состоянию на сегодня из 8891 трубы открыто 4548 (51% от плана). Для обеспечения противопаводковых мероприятий в областных филиалах "КазАвтоЖол" задействовано 1038 единиц специализированной техники", - рассказали в компании.
Отмечается, что в целом паводковая ситуация в регионах находится под особым контролем: организовано круглосуточное патрулирование и осмотр автомобильных дорог и сооружений, назначены ответственные лица и закреплена спецтехника. На постоянной основе ведется мониторинг скопления паводковых вод в полосе отвода.
12.03.2025, 13:32 53321
Избиение подростка в Семее: глава Комитета по охране прав детей прокомментировала ситуацию
В Казахстане прорабатывается вопрос создания центров поддержки семьи
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова в ходе брифинга службы центральных коммуникаций прокомментировала жестокое избиение подростка в Семее, передает корреспондент агентства.
Детям 12 лет и наша задача - биться за этих детей. Это всего лишь 12-летние дети, за которых можно еще побороться (...) Лишение родительских прав - это по-настоящему крайняя мера. Государством на сегодняшний день прорабатывается вопрос создания центров поддержки семьи, где внедряется метод "кейс-менеджмента, когда не только ребенком занимаются, но и семьей. Это трудоустройство, это лечение, это охват дополнительным образованием ребенка. Это образование и воспитание и так далее", - заявила Насымжан Оспанова.
Она подчеркнула, что еще есть шанс помочь детям и не направлять их в специальные учреждения, и не лишать родительских прав.
Это позиция Комитета по охране прав детей, поскольку все-таки это еще малыши", - добавила председатель Комитета по охране прав детей.
Напомним, в области Абай полиция возбудила уголовное дело после избиения подростка. В полиции заверили, что в отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры. В частности, состоится заседание областной комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором будет рассмотрено поведение каждого участника конфликта и принято решение о дальнейших действиях.
По словам детского омбудсмена Динары Закиевой, родители двух несовершеннолетних, совершивших преступление в отношении мальчика, ранее рассматривались на комиссии по делам несовершеннолетних как родители, не исполняющие обязанности по воспитанию ребенка. Один из родителей состоит на учете в наркологическом диспансере. В другой семье ребенок состоит на внутришкольном учете.
Стоит отметить, что в Минпросвете не уточнили, как планируют бороться с ростом и распространением криминала в детской подростковой среде школьного возраста. При этом в течение последних трех лет в Казахстане отмечается стабильно высокий уровень подростковой преступности (в 2022 году - 1735, рост на 13,5%, в 2023 году - 1925, рост на 11%, 9 месяцев текущего года - 1267). О случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
2 сентября прошлого года в поселке Копа Темирского района ученики 10-го класса по указанию учеников 11-го класса избивали "в воспитательных целях" учеников 9-го класса. В результате нанесения тяжких телесных повреждений несовершеннолетний скончался.
В начале 2024 года в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре.
В 2023 году в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. В конце прошлого года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
12.03.2025, 12:24 55556
Казахстанцы смогут выбирать форму управления многоквартирными домами самостоятельно
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент агентства.
Проект закона предлагает жителям реальную возможность выбирать, кто и как будет управлять их домом. Теперь доступны два основных варианта: объединение собственников имущества (ОСИ) и непосредственное совместное управление (аналог простых товариществ, но без ограничений по количеству квартир). При этом простые товарищества (ПТ) не отменяются, они просто вписываются в концепцию совместного управления", - рассказали в пресс-службе мажилиса.
На выбор собственникам квартир представляется несколько вариантов организации управления:
- самостоятельное управление - ОСИ выбирает председателя из числа собственников, который организует работу, нанимает персонал и отвечает за состояние дома;
- профессиональный управляющий - ОСИ может заключить договор с профессиональным управляющим, а председатель будет выполнять надзорные функции;
- передача управления на аутсорсинг - ОСИ может оставить за собой только надзорные полномочия и передать все вопросы управляющей компании (УК).
В случае если жильцы не организуют собрание, дом автоматически считается "бесхозным", и местные власти могут назначить временного управляющего.
Вместе с тем, согласно новым поправкам, кооперативы собственников квартир (КСК) больше не будут являться самостоятельной формой управления. Теперь они будут рассматриваться как хозяйственные структуры, объединяющие несколько домов для удобного ведения общих вопросов (например, уборка территории, эксплуатация лифтов).
Все КСК должны будут пройти обязательную перерегистрацию, получить новые уставы и работать строго в рамках некоммерческой организации. Доходы таких кооперативов не могут распределяться между членами, а должны идти на хозяйственные нужды", - уточнили в мажилисе.
Законопроектом будет также усилена административная ответственность за непредоставление отчетности населению и за отказ предоставить документы на дом. По предложениям депутатов, штрафы увеличат в два раза, при этом исключается норма с предупреждениями.
12.03.2025, 09:24 64001
За счет возвращенных в РК незаконно выведенных активов построят новый стадион в Астане
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством реализуются проекты по строительству социально важной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов. Принято решение о выделении из специального государственного фонда 17,3 млрд тенге на строительство нового стадиона имени К. Мунайтпасова взамен старого в Астане, сообщили в пресс-службе правительства.
Центральный стадион имени К. Мунайтпасова был построен в 1936 году. В настоящее время старое здание полностью демонтировано по причине аварийности. Строительство нового планируется завершить до конца 2025 года.
Спортивное сооружение рассчитано на 3598 посадочных мест, включая места для маломобильных граждан. Стадион будет построен в соответствии с международными стандартами UEFA. После завершения, объект планируется передать на баланс специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 8 акимата города Астаны.
Новый стадион будет использоваться для учебно-тренировочных занятий. Введение его в эксплуатацию позволит улучшить тренировочный процесс, создать оптимальные условия для подготовки спортсменов и повысить их результаты, отметили в правительстве.
На сегодня из Специального государственного фонда выделено более 82 млрд тенге на строительство 16 социально значимых объектов в различных регионах. В их числе 7 школ, включая одну музыкальную, 2 спортивных комплекса, многофункциональный больничный комплекс, областная станция скорой медицинской помощи, Центр оказания специальных социальных услуг, общежитие и 2 детских сада. Кроме того, средства направлены на строительство и модернизацию систем водоснабжения в Аральском районе Кызылординской области.
11.03.2025, 20:46 88256
Пьяную пассажирку сняли с поезда в Шымкенте
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Шымкент. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники линейного отдела полиции на станции Шымкент по акту сняли с поезда 27-летнюю кызылординку за нарушение общественного порядка, сообщает Polisia.kz.
Инцидент произошел во время следования пассажирского поезда сообщением Алматы - Актобе. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью и не реагировала на замечания других пассажиров и проводников.
Кроме того, она оказала сопротивление сотрудникам полиции, не подчиняясь их законным требованиям.
По результатам произошедшего дебоширку доставили в комнату полиции и привлекли к ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство и за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа.
С начала 2025 года сотрудники департамента полиции на транспорте выявили 17 957 административных правонарушений на объектах железнодорожного и авиатранспорта страны. Из них за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения - 1273, за мелкое хулиганство - 126, за неповиновение законному требованию сотрудника полиции - 22 и др.
11.03.2025, 16:47 98201
Балаева сообщила об объединении телеканалов El Arna и "Хабар"
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане объединили телевизионные каналы El Arna и "Хабар". Об этом в соцсети сообщила министр культуры и информации Аида Балаева.
С учетом стремительного изменения отечественного медиапространства и в целях необходимости оптимизации государственных ресурсов нами принято стратегическое решение об объединении телеканалов "El Arna" и "Хабар". Данный шаг направлен, в первую очередь, на повышение эффективности работы отечественных телекомпаний и расширение аудитории казахстанского контента", - написала Балаева на соей странице в Facebook.
По ее словам, слияние телеканалов завершится до 1 мая 2025 года. Министр отметила, что весь ценный контент El Arna будет интегрирован в сетку вещания "Хабар", что позволит сохранить лучшие проекты, сделать их более доступными широкой аудитории и обеспечить их дальнейшее развитие.
Все сотрудники телеканала в процессе реорганизации будут трудоустроены внутри агентства "Хабар" с сохранением уровня заработных плат, их опыт и знания востребованы в новых проектах, заверила Балаева.
Предусмотренные расходы на производство и распространение программ телеканала "El Arna" будут перераспределены в пользу стратегически важных телеканалов "24kz" и "Хабар" с целью усиления контента и своевременного обновления технических средств",- проинформировала она.
Балаева напомнила, что телеканал El Arna был создан 22 марта 2000 года как первый национальный канал, вещающий только на государственном языке, и изначально назывался "Хабар-2". С марта 2002 года сменил название на El Arna и перешел на двуязычный принцип вещания. C марта 2014 года прекратил свое вещание, и на частоте канала El Arna стал вещать новостной телеканал "24kz". 27 марта 2017 года новый телеканал El Arna возобновил свое вещание в формате отечественного киноканала, с 2024 года был переформатирован в молодежно-развлекательный канал.
11.03.2025, 12:21 106021
В Алматы демонтировали 63 незаконных торговых объекта
Фото: акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Ауэзовском районе Алматы демонтированы 63 незаконных торговых объекта и 28 силомеров, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Демонтированы 4 незаконных киоска по продаже самсы, пиццы и чебуреков, находящихся по улицам Жубанова и Момышулы", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что снос проведен в рамках кампании по ликвидации самовольно установленных НТО.
Программа продолжится до 15 марта этого года", - добавили в акимате.
Напомним, в Алматы массово демонтируют незаконно построенные торговые объекты.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
13.03.2025, 09:08Президент примет участие в IV заседании Национального курултая 13.03.2025, 08:451124611 районов ВКО переходят на новый рабочий график 13.03.2025, 09:567936В Жамбылской области реконструируют 76 каналов и построят три новых водохранилища 13.03.2025, 10:365891Какие меры принимают в Казахстане для снижения рисков подтоплений в паводкоопасных регионах 13.03.2025, 09:325761ЕАБР: Казахстан достигнет статуса страны с высоким уровнем дохода к 2028-2029 году 06.03.2025, 11:38250871Свыше 127 тысяч заказов казахстанцев с инвалидностью выполнено через портал соцуслуг 06.03.2025, 11:01215366В Мангистауской области педагоги работали по поддельным документам 08.03.2025, 13:14192626Обезвредившему агрессора в аэропорту Алматы мужчине вручили награду 07.03.2025, 10:57191091Женщины активнее проходят профессиональное онлайн-обучение на платформе Skills Enbek - Минтруда 07.03.2025, 11:19190681Стандарты школьного питания изменили в Казахстане 27.02.2025, 16:17579641В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение 28.02.2025, 17:13530456Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 27.02.2025, 14:44496366Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки 01.03.2025, 08:00490806Что ждет казахстанцев в марте 27.02.2025, 11:11489531Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?