Антибуллинговую программу внедрят во всех школах Казахстана

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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разработана отечественная антибуллинговая программа "ДОСБОЛLiKe", которую планируют внедрить во всех школах и колледжах, - В Казахстане разработана отечественная антибуллинговая программа "ДОСБОЛLiKe", которую планируют внедрить во всех школах и колледжах, сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан на пресс-конференции в СЦК.





Сейчас пилотный проект тестируется в 50 школах.





С 1 сентября 2025 года планируется внедрение антибуллинговой программы "ДОСБОЛLiKe" во всех школах и колледжах", - сказал вице-министр.





Спикер отметил, что за действия детей в школах усилена административная ответственность их родителей. Также приняты единые правила внутришкольного учета в школах.





На сегодняшний день 82% зачисленных детей проактивно охвачены дополнительным образованием. Введены в действие межведомственные алгоритмы оперативного реагирования, позволяющие оперативно оказывать помощь пострадавшим детям", - сказал Едил Оспан.





По данным Минпросвещения, в 2024 году помощь Центров психологической поддержки получили 250 тыс. человек.





Кроме того, с 1 декабря 2024 года в организациях образования введена система текстовых обращений от школьников через QR-коды. Это позволило подросткам анонимно обращаться за поддержкой.





По состоянию на февраль 2025 г. 25 тыс. SMS зафиксировано от детей", - привел цифры вице-министр просвещения на пресс-конференции в СЦК.





Также запущен единый государственный контакт-центр 111, работающий в режиме 24/7. По итогам 2024 г. поступило 17 тыс. звонков от детей, отметил спикер.





В ведомстве призвали родителей соблюдать рекомендации по безопасности и формировать у детей основы безопасного поведения.





Там отметили, что число административных правонарушений, связанных с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, за последние 5 лет увеличилось в 3,5 раза, с 5 тыс. случаев в 2020 году до 19 тыс. случаев в 2024 году.





Также в 2 раза возросло число правонарушений, связанных с нахождением несовершеннолетних в ночное время вне дома без сопровождения взрослых: с 65 тыс. в 2020 году до 112 тыс. в 2024 году. Почти в 3 раза увеличилось количество фактов пребывания детей в ночное время в развлекательных заведениях: с 844 до 2406 случаев.





С началом теплого времени года возрастает число несчастных случаев, связанных с падениями из окон, утоплениями и другими происшествиями с детьми. Анализ показывает, что в подавляющем большинстве случаев выпадения из окон около 80% происходят в домашних условиях с детьми в возрасте от 2 до 5 лет. В целях повышения безопасности детей в 2024 году в рамках законодательства по вопросам образования, наставничества, обеспечения прав женщин и защиты детства введены нормы, обязывающие застройщиков устанавливать замки безопасности на окна, а ОСИ - осуществлять контроль за их соблюдением. Данные требования распространяются на новостройки, вводимые в эксплуатацию", - рассказала председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.





Напомним, случаи буллинга и издевательства над детьми в школах происходят в Казахстане регулярно.



