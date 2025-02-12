Житель Тараза заплатит 36 тысяч тенге за то, что его сын издевался над одноклассником
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Тараз. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе суд оштрафовал отца школьника за буллинг одноклассника, сообщает пресс-служба ССпАП города.
В декабре 2024 года ученик 7 класса средней школы 12-летний несовершеннолетний С. систематически унижал своего одноклассника А. вместе с двумя одноклассниками, которые ранее стояли на внутришкольном и городском учетах. Они неоднократно ставили подножки, обзывали, отбирали и прятали учебные принадлежности, подкидывали в рюкзак игрушечный нож, выбрасывали верхнюю одежду на пол, а также избили с нанесением травмы своего одноклассника А.
В судебном заседании законный представитель Ш. свою вину не признал и пояснил, что его сын С. к драке не причастен.
Сам С. в суде признал, что он обзывал и закидывал снежками, подкидывал в сумку игрушечный нож и неоднократно прятал пенал и книги одноклассника А.
Постановлением суда законный представитель Ш. признан виновным, и на него наложен штраф в размере 36 тыс. тенге.
Постановление суда вступило в законную силу.
Ранее в Генеральной прокуратуре Казахстана рассказали о случаях буллинга, вымогательства в отношения детей, выявленных в рамках проекта "Счастливое и безопасное детство". В рамках реализации проекта прокуроры посетили более 63 тысяч семей, чтобы выявить случаи угрозы или насилия в отношении детей. В результате работы начато 93 досудебных расследования в отношении опекунов и попечителей, родителей и других лиц; к административной ответственности привлечено 11 тысяч родителей и законных представителей за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей; из неблагополучных семей 342 ребенка переданы под опеку государства. Кроме того, поданы 54 иска на ограничение родительских прав и 92 иска на полное их лишение.