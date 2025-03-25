24.03.2025, 11:50 23381
В Кокшетау местный житель под действием наркотиков разбил окно и вырвал дверь в здании школы
Фото: depositphotos
Рассказать друзьям
Кокшетау. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау местный житель под действием наркотиков разбил окно и вырвал закрытую дверь в здании школы-гимназии № 13 "ЭКОС", сообщили в отделе образования города.
На территорию ШГ № 13 "ЭКОС" проник неизвестный, находившийся в неадекватном состоянии. Он разбил окно главного корпуса и попытался проникнуть внутрь, однако его попытка оказалась неудачной. После этого, с окровавленными руками, он направился к корпусу начального звена, где вырвал закрытую дверь, перепрыгнул через турникет и проник в здание. Охранник, использовав тревожную кнопку, вызвал группу быстрого реагирования. Вскоре нарушитель был задержан", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что никто из присутствовавших в школе не пострадал.
Администрация школы написала заявление в полицию. В настоящее время идут следственные мероприятия", - добавили в отделе образования Кокшетау.
В департаменте полиции Акмолинской области также прокомментировали инцидент.
Согласно медицинскому освидетельствованию задержанный находился в состоянии наркотического опьянения. Материальный ущерб, нанесенный данным мужчиной образовательному учреждению, устанавливается. Правонарушитель привлечен к ответственности по статье 440-1 КоАП РК (Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ их аналогов, а также сильнодействующих веществ)", - сообщили в ДП.
Напомним, за несколько лет объем изъятых синтетических наркотиков в РК вырос в 143 раза.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
новости по теме
24.03.2025, 16:39 16716
Подозреваемого в домогательствах к девочке-подростку задержали в Костанайской области
Фото: depositphotos
Рассказать друзьям
Костанай. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в действиях сексуального характера к девочке-подростку задержали в Костанайской области, сообщили в областном департаменте полиции.
Информация о сексуальных домогательствах к 13-летней девочке опубликована на странице фонда "НеМолчи" в соцсетях. Подозреваемый задержан.
Его характеризуют как позитивного и отзывчивого человека. Помогает много лет мечетям. Владелец бизнеса, в 2020 году депутат городского маслихата", - говорится в публикации.
В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по факту действий сексуального характера к лицу, не достигшему шестнадцатилетнего возраста, проводится досудебное расследование. Ведутся необходимые следственные действия.
Подозреваемый задержан, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Следует отметить, что данное лицо является наемным работником в частной организации. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - говорится в сообщении полиции.
Напомним, в Карагандинской области отчим отдал "замуж" 15-летнюю девочку.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
24.03.2025, 12:04 23916
Пьяный житель Павлодара нанес ножевые ранения своей жене
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Павлодар. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре пьяный дебошир нанес несколько ножевых ранений своей супруге. О происшествии сообщил Instagram-паблик nemolchikz_official.
По его данным, женщине пришлось зашивать раны на животе и на руке. Дебошира приехавшие полицейские обнаружили спящим и уехали, не забрав его.
Это не первые побои, второй раз нападает с ножом, в прошлом месяце зашивали ногу", - сообщили правозащитники.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Павлодара.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Следствием проводятся необходимые мероприятия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств и мотивов произошедшего. Супруг задержан и доставлен в отдел полиции. До вытрезвления помещен в центр временной адаптации и детоксикации", - сообщили в полиции.
Напомним, 7 марта в аэропорту Алматы неадекватный мужчина напал с ножом на сотрудницу досмотра. Через 7 минут злоумышленника обезвредили благодаря провожающему, который выхватил из рук агрессора нож. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело. Обезвредившего дебошира Мусу Абдраима наградили медалью. Позже стало известно, что напавший на сотрудницу аэропорта в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону. По факту возбудили три уголовных дела.
23.03.2025, 19:04 38406
Жительница Атырауской области убила двоих детей
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Актобе. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кандыагаше в одном из жилых домов обнаружены тела двух малолетних детей. Младшему было всего 11 месяцев, старшему 3 года, сообщает Telegram-канал Atyrau online.
По подозрению в убийстве задержана их мать - жительница Атырауской области. Женщина на праздники приехала в Кандыагаш к родственникам на поезде.
По предварительным данным, женщина находилась в состоянии послеродовой депрессии. В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемая водворена в ИВС", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
Полицейские выясняют, как и почему произошла эта трагедия. Возбуждено уголовное дело.
21.03.2025, 19:44 84871
Ущерб почти 600 млн тенге: группу дроперов задержали в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Конаев. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК задержали организатора и четырех участников преступной схемы, занимавшихся мошенничеством через Telegram, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что задержанный с июня 2024 года координировал более 50 дропов (подставных владельцев банковских карт), через счета которых было проведено более 1000 транзакций на сумму свыше 580 млн тенге. Доход самого куратора от каждой транзакции составлял 6%, что принесло ему более 35 млн тенге", - отметили полицейские.
По данным базы Антифрод-центра, в отношении дропов уже расследуются уголовные дела в различных регионах страны, включая Карасайский и Енбекшиказахский районы Алматинской области, а также Алматы, Шымкент, Кызылорду и Мангистаускую область.
Куратор публиковал объявления в Telegram, предлагая "легкий заработок", и вербовал дропов - людей, оформлявших банковские карты на свое имя или через подставных лиц. Получив доступ к картам, мошенники использовали их для перевода и отмывания денег, которые обманом получали от жертв, например, под предлогом инвестиций или оплаты товаров и услуг. Деньги быстро обналичивались, переводились на криптокошельки или распределялись по другим счетам. Куратор получал 6% от каждой транзакции, дропам платили небольшую сумму, а основные средства уходили организаторам схемы. В итоге дропы оказывались под следствием, так как их карты использовались в преступных операциях, тогда как организаторы и куратор оставались в тени.
Подозреваемые доставлены в полицию, проводятся все необходимые следственные мероприятия. Куратор водворен в изолятор временного содержания.
Ранее АФМ предупредило казахстанцев о новых схемах мошенничества.
20.03.2025, 20:17 120161
В Жамбылской области ограничен оборот более 33 тыс. тонн прекурсоров
В регионе за пять дней выявлено 40 фактов наркоправонарушений
Рассказать друзьям
Тараз. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За пять дней ОПМ "Дәрмек" в Жамбылской области изъято из незаконного оборота более 5 кг различных наркотических средств, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП при координации прокуратуры Жамбылской области выявлено 40 фактов наркоправонарушений.
В частности, четыре уголовных преступления: два факта контрабанды изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено, один факт незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, один факт нарушения правил обращения с психотропными веществами.
Также зарегистрировано девять уголовных проступков, 27 фактов административных правонарушений. Среди них 20 фактов нарушений требований технической укрепленности помещений, пять нарушений правил фармацевтической деятельности, два нарушения условий лицензирования.
Ограничен оборот более 33 тыс. тонн различных прекурсоров, а также 4 469 различных наркотических и психотропных препаратов.
Напомним, только за февраль 2025 года силами Комитета по противодействию наркопреступности и его территориальных подразделений выявлены и ликвидированы 17 нарколабораторий, задержаны 19 подозреваемых, а из незаконного оборота изъято около 80 кг наркотических средств.
20.03.2025, 19:45 121646
Житель ВКО ударил женщину по голове куском льда и ограбил
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В полицию обратилась жительница района Алтай с заявлением, что возле подъезда неизвестный напал на нее и похитил сумку с документами и деньгами, ударив по голове тяжелым предметом, сообщает Polisia.kz.
Полицейские проверили записи с камер видеонаблюдения магазинов и заведений, расположенных вблизи места происшествия. В результате был установлен подозреваемый - 32-летний житель района. Как выяснилось, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес удар женщине куском льда, после чего украл ее вещи. Позже грабитель выбросил женскую сумку в мусорный бак.
Возбуждено уголовное дело. Суд санкционировал меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, продолжается досудебное расследование.
Ранее начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш заявил журналисту Kazakhstan Today, что проявление и интенсивность уличной преступности напрямую связаны с перенаселением крупных городов Казахстана. В рейтинге стран по уровню преступности на 2024 год, по данным Numbeo, Казахстан занял 75-е место из 146. Индекс страны составил 45,9.
20.03.2025, 15:50 126846
На руднике "Бестобе" в Акмолинской области погиб работник Дополнено
Возбуждено уголовное дело
Рассказать друзьям
Степногорск. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Акмолинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели работника на руднике "Бестобе".
По факту гибели работника на шахте "Западная" рудника "Бестобе" возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении департамента полиции Акмолинской области.
В полиции уточнили, что дело заведено по стать УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Обстоятельства выясняются.
Дополнено 20.03.2025, 18.12
В Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Батпенова рассказали о состоянии второго пострадавшего на руднике "Бестобе" в Акмолинской области, передает корреспондент агентства.
В экстренном порядке был доставлен пациент 1989 года рождения, работающий крепильщиком на ГАК "Казахалтын" на шахте "Западная" (...) В приемном покое его осмотрели травматолог, реаниматолог и хирург, проведены необходимые диагностические мероприятия. С учетом тяжести состояния пациент был экстренно госпитализирован в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии, получает необходимую медицинскую помощь в соответствии с клиническими протоколами", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что после чреды несчастных случаев "Казахмыс" приостанавливает работу на рудниках для комплексной проверки условий безопасности.
20.03.2025, 12:20 124336
Зампредседателя Фонда медстрахования подозревается в хищениях
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Дархан Куракбаев сообщил о расследовании уголовного дела в отношении заместителя председателя Фонда социального медицинского страхования, передает корреспондент агентства.
Дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на лечение жителей Восточно-Казахстанского региона. Я могу лишь сказать, что это должностное лицо отстранено от занимаемой должности в интересах расследования. Другую информацию не могу дать, потому что идет расследование", - проинформировал Дархан Куракбаев.
Ранее Высшая аудиторская палата РК выявила в ФСМС многомиллиардные нарушения.
Напомним, Минздрав планирует с 2026 года повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз.
Ранее ведомство уже выступало с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
В самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
24.03.2025, 09:12В Астане пожарные спасли и эвакуировали около 60 человек 24.03.2025, 10:1264641Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Баку 24.03.2025, 11:5962036Жителям Алматы рекомендуют отменить походы в горы из-за сильных ливней и грозы 24.03.2025, 15:4154411Двух тонувших рыбаков спасли в области Жетысу 24.03.2025, 14:3152091Четыре человека погибли в ДТП в Акмолинской области 21.03.2025, 18:42213556В СКО участок республиканской трассы закрыли до апреля 21.03.2025, 17:25195496В Караганде стройкомпанию обязали высадить свыше семи тысяч деревьев взамен вырубленных - СМИ 21.03.2025, 10:00184541С праздником Наурыз! 21.03.2025, 09:10180161В Казахстане отмечают Наурыз мейрамы 20.03.2025, 16:34177416Казахстанцы смогут узнать об утечке персональных данных 27.02.2025, 16:17583531В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение 28.02.2025, 17:13533266Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 01.03.2025, 08:00521086Что ждет казахстанцев в марте 27.02.2025, 14:44500361Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки 27.02.2025, 11:11493606Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?