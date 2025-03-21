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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





В Кызылорде избили и ограбили таксиста.





Злоумышленники остановили такси и попросили отвезти их в центр города. Когда водитель повез их к указанному месту, один из пассажиров начал его избивать. Затем они вытащили у водителя телефон и наличные деньги и выбросили его на дорогу. Полицейские совместно с оперативниками Шымкента задержали двоих подозреваемых - жителей Алматинской области. В отношении них проводится досудебное расследование.





Группа молодчиков искалечила молодого парня и отделалась легким испугом.





В Бостандыкском районном суде Алматы в конце 2024 года пошел уголовный процесс над тремя студентами-спортсменами из Актау - Мирасом Аманкосом, Бекжаном Бакытом и Сабыром Адилом, беспричинно забившими в апреле 2023-го троих молодых людей - Эрика Куватова, Максима Романова и Александра Кима. На скамье должны были оказаться пятеро, но двое все еще под следствием, спустя два года после происшествия. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.





В Караганде у россиянина изъяли почти 2000 sim-карт.





Также у него изъяли Sim-box с 128 слотами. По предварительным данным, с номеров, использованных в Sim-box, осуществлялись телефонные звонки по территории Казахстана, а также в Россию и страны Европы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.





Прокуратура Жамбылской области проводит расследование в отношении замначальника отдела полиции.





Прокуратурой начато досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела полиции Байзакского района по подозрению в умышленном укрытии преступления тяжкой категории.





Двух жителей Талдыкоргана оштрафовали на 1,1 млн тенге за взлом баз Минздрава.





Следствие установило, что правонарушители незаконно завладели учетными записями медицинских работников и осуществили неправомерный доступ к информационным системам "Регистр прикрепленного населения" и "Damumed" Министерства здравоохранения РК.





Трех жителей столицы оштрафовали на 143,2 млн тенге за незаконный майнинг.





Все трое признаны виновными в организации и пособничестве незаконной предпринимательской деятельности. Каждый из них оштрафован и приговорен к штрафу 5 тыс. МРП (19 660 000 тенге). Им также запрещено заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов сроком на 5 лет.





В Костанае водитель такси и его друг избили пассажира и забрали смартфон.





Сотрудники полиции установили личности злоумышленников - двух местных жителей в возрасте 19 и 22 лет. По факту грабежа проводится досудебное расследование, также проверяется их возможная причастность к совершению аналогичных преступлений.





В Шымкенте судье вынесли приговор по делу о мошенничестве.





Судья получил на 7,5 лет за мошенничество. Приговор также вынесли в отношении еще двух человек. Осужденным отбывание наказание определено в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.





В ДП СКО прокомментировали информацию о задержании сотрудника ПС КНБ по делу о наркотиках.





По данным полиции, 27-летний житель Астаны подозревается в поставке синтетических наркотиков в Петропавловск. Его задержали с поличным. По данному факту полиция проводит расследование.





В Алматинской области при изготовлении психотропных веществ задержали казахстанца.





В ходе обыска изъято свыше 15 килограммов наркотического средства "альфа-PVP" и 70 литров этого вещества на стадии кристализации, а также 200 литров прекурсоров и лабораторное оборудование. Проводится досудебное расследование.





Житель Тараза заплатит 36 тысяч тенге за то, что его сын издевался над одноклассником.





В декабре 2024 года ученик 7 класса средней школы систематически унижал своего одноклассника вместе с двумя одноклассниками, которые ранее стояли на внутришкольном и городском учетах. Они неоднократно ставили подножки, обзывали, отбирали и прятали учебные принадлежности, подкидывали в рюкзак игрушечный нож, выбрасывали верхнюю одежду на пол, а также избили с нанесением травмы своего одноклассника.





В Астане подросток напал с ножом на ребенка в лифте.





По факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого установлен несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом. Малыша, получившего резаные раны лица в лифте, прооперировали: угрозы для жизни нет





Жителя области Абай задержали по подозрению в пропаганде терроризма.





В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование.





Замаскированную под продажу БАДов финпирамиду разоблачили в Астане.





В период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды "LIVEGOOD". Он задержан в аэропорту Астаны при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания.





В Шымкенте задержан подозреваемый в убийстве.





Преступник находился в международном розыске более 16 лет. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.





Товары на 450 млн тенге похитили в одной из торговых сетей Астаны.





Бывшие работники одной из крупных торговых сетей организовали схему хищения товаров. Преступную схему разоблачило управлением по борьбе с организованной преступностью при содействии прокуратуры. Досудебное расследование проводится по фактам хищения и мошенничества в особо крупном размере.





В Алматы обнаружили расчлененное тело женщины.





По факту убийства человека возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, подозреваемый в ходе ссоры на почве совместного распития спиртных напитков убил свою сожительницу.





Факт истязания пенсионеров выявили в пансионате в Аксу.





Прокуратура изучила записи камер наблюдения и выявила вопиющие факты жестокого обращения с пожилыми людьми. Возраст одной из потерпевших составляет 84 года. Их регулярно избивали, выкручивали руки, и зимой выставляли на улицу раздетыми. По данному факту начато досудебное расследование.





В четырех городах Казахстана пресекли деятельность sim-box .





В частности, деятельность устройств пресекли в Балхаше, Таразе, Екибастузе и Петропавловске. Задержаны четыре человека, двое из которых являются гражданами соседнего государства. Во время обысков изъяты шесть устройств sim-box, более 24,5 тысячи sim-карт и периферийное оборудование.





Сразу в несколько школ Павлодара поступили звонки о заложенных бомбах.





В департаменте полиции Павлодарской области заявили, что по факту заведомо ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в нескольких школах города сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции установлению личность причастного к данному факту.





Двух студентов с наркотиками задержали в Шымкенте.





В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.





Экс-замакима Алматы арестован за пьяное вождение.





Ержана Бабакумарова арестовали на 15 суток за пьяное вождение. Также суд лишил его водительских прав на 7 лет.





Незаконно выловленного судака изъяли у браконьера в Карагандинской области.





В частности, изъято 59 килограммов судака, что причинило природным ресурсам ущерб почти в 500 тысяч тенге. В отношении рыбака возбуждено уголовное дело.





В Астане полицейские задержали мошенников прямо в самолете.





Дропперы обманули пожилую женщину на 13 млн тенге. В настоящее время ведется досудебное расследование. Они водворены в изолятор временного содержания ДП Астаны.





В Шымкенте ликвидировали нарколабораторию.





При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска изъято свыше 7 килограммов наркотического средства "альфа-PVP", 500 литров прекурсоров и лабораторное оборудование.





В Алматы воспитатель детсада мучила ребенка.





В Сети появились кадры, на которых видно, как воспитательница перекрывала плачущему мальчику дыхательные пути. По факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.





В Астане нарушителей оштрафовали почти на 18 млн тенге за вандализм в 2024 году.





В столице в прошлом году за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества к административной ответственности привлечено 337 лиц, из них арестовано 139, штраф назначен 198 лицам на общую сумму свыше 17,8 млн тенге.





Водитель грузовика избавился от шламовых отходов в степях Атырауской области.





По данному факту департамент экологии Атырауской области направил группу специалистов для проведения анализа. Как сообщили в ведомстве, образцы жидкости изъяты и направлены на лабораторные исследования.





В Казахстане участились кражи дорожных знаков на трассах.





В 2024 году в стране участились случаи кражи элементов обстановки пути на республиканских автодорогах, что нанесло ущерб на сумму 1,35 млн тенге.





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.



