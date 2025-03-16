В Темиртау арестовали подозреваемого в жестоком убийстве на автобусной остановке
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Темиртау. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Темиртау арестовали 27-летнего подозреваемого в жестоком убийстве на автобусной остановке, сообщает телеканал КТК.
В отношении второго фигуранта проводятся следственные действия на причастность к происшествию. Подозреваемый, 27-летний житель города Темиртау, задержан. В настоящее время санкцией суда арестован на два месяца", - заявил официальный представитель ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров.
По данным телеканала, ссора началась еще в рейсовом автобусе Караганда - Темиртау. 44-летний мужчина возвращался с работы. Он сделал замечание пассажирам, которые громко разговаривали, нецензурно выражались и по словам очевидцев, были пьяны. Позже он вышел на своей остановке.
Двое мужчин ринулись за ним. Кровавая расправа произошла на центральном проспекте", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
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Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
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В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
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