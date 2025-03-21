Житель ВКО ударил женщину по голове куском льда и ограбил

Фото: Polisia.kz

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Усть-Каменогорск. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В полицию обратилась жительница района Алтай с заявлением, что возле подъезда неизвестный напал на нее и похитил сумку с документами и деньгами, ударив по голове тяжелым предметом, сообщает - В полицию обратилась жительница района Алтай с заявлением, что возле подъезда неизвестный напал на нее и похитил сумку с документами и деньгами, ударив по голове тяжелым предметом, сообщает Polisia.kz





Полицейские проверили записи с камер видеонаблюдения магазинов и заведений, расположенных вблизи места происшествия. В результате был установлен подозреваемый - 32-летний житель района. Как выяснилось, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес удар женщине куском льда, после чего украл ее вещи. Позже грабитель выбросил женскую сумку в мусорный бак.





Возбуждено уголовное дело. Суд санкционировал меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, продолжается досудебное расследование.



