Порядка 900 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних ежегодно регистрируются в Казахстане

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества

Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры

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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства РК в Азербайджане из Азербайджанской Республики экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса, сообщили в Генпрокуратуре.





Она подозревается в том, что в 2023 году в Алматы в группе лиц по предварительному сговору организовала незаконный игорный бизнес, за что получила прибыль в особо крупном размере. После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск", - отметили в ведомстве.





Сообщается, что в январе она была задержана городе Баку и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована на родину.





В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Алматы.





За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.