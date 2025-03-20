Мошенничество и подстрекательство к даче взятки: главу отдела столичного ТОО осудили на 10 лет Дополнено
Приговор еще не вступил в законную силу
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны приговорил руководителя отдела подведомственного акимату города товарищества с ограниченной ответственностью "Елорда Құрылыс Компаниясы" к 10 годам лишения свободы, сообщает Агентство по противодействию коррупции РК.
Он признан виновным в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки директора подрядной организации в сумме 103 млн тенге для руководства ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" за выплату аванса и увеличение сметы по договору строительства многоквартирного жилого комплекса в Астане", - проинформировали в агентстве.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Дополнено 19.03.2025, 18.40
Прокуратурой Астаны завершено расследование уголовного дела в отношении руководства строительной компании ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Прокурорской проверкой в деятельности товарищества установлены факты незаконной реализации ниже рыночной цены 21 квартиры на сумму 460 млн тенге в жилом комплексе столицы, которые возвращены в собственность государства. Приговором суда генеральный директор товарищества за злоупотребление должностными полномочиями осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", - заявили в прокуратуре.
Напомним, в прошлом году главу "Елорда Құрылыс Компаниясы" приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку в 170 млн тенге.
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