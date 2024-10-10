09.10.2024, 17:30 27596
Главу "Елорда Құрылыс Компаниясы" приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку в 170 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил генерального директора ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" к 10 годам лишения свободы за взятку в 170 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Вынесен приговор в отношении генерального директора ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы" Кадесова Р.А. и гражданина Давлетова О.Б. (...) Приговором суда Кадесову Р.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, Давлетову О.Б. - 6 месяцев. Суд конфисковал имущество Кадесова Р.А. в виде четырех автотранспортных средств со стоимостью, равной сумме взятки, а также взыскал в доход государства сумму взятки в размере 170 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
Кадесов Р.А. признан виновным в получении через Давлетова О.Б. взятки в особо крупном размере на сумму 170 млн тенге от руководителя подрядной организации за выплату аванса и увеличение сметы по договору строительства многоквартирного жилого комплекса в Астане", - добавили в пресс-службе.
Ранее чиновника и предпринимателя осудили на 7 лет за взятки в Кызылординской области.
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09.10.2024, 20:54 20521
В дочерней компании КТЖ выявили хищение более 56 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам внутреннего служебного расследования, проведенного АО "НК "ҚТЖ" в отношении дочерней организации - ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" установлены факты хищения на более чем 56 млн тенге, сообщает пресс-служба КТЖ.
КТЖ направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы о принятии мер в рамках уголовно-процессуального законодательства с целью возмещения материального ущерба и установления виновных лиц.
Проводятся следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что директор "дочки" КТЖ получил взятку в 50 тысяч долларов за должность.
09.10.2024, 19:46 23126
В Мангистауской области разрешение на оружие выдавали дебоширам
Фото: instagram_qriim_mvdrk
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Актау. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом начальника департамента полиции Мангистауской области за несвоевременное рассмотрение акта надзорного органа исполняющий обязанности начальника отдела полиции Тупкараганского района привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Прокуроры выявили нарушения законности при выдаче разрешений на приобретение оружия. Установлено, что разрешения получили лица, привлеченные к административной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и семейно-бытовое насилие.
В целях устранения нарушений в отдел полиции Тупкараганского района внесено представление, которое не было рассмотрено в установленный законом месячный срок. В связи с этим, в отношении руководства отдела полиции было возбуждено дисциплинарное производство.
Также после требования прокурора неправомерно выданные разрешения аннулированы, а также изъято четыре единицы оружия.
09.10.2024, 17:15 28656
Самоубийство девочки в Акмолинской области: прокуратура выясняет возможное влияние южнокорейского комикса
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области прокуратура выясняет возможное влияние южнокорейского комикса на суицид 14-летней девочки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В начале октября в одном из сел Аршалынского района обнаружено тело несовершеннолетней А., 2010 года рождения, покончившей жизнь самоубийством. Как выяснилось несовершеннолетняя А., незадолго до самоубийства в интернете просматривала материал о шести способах простых узлов и Манхву (южнокорейский комикс - Прим. ред.) - инструкцию по перерождению (...) На сегодня эксперты выясняют возможное влияние теории 25-го кадра на поведение человека, которое заставляет выполнять какие-либо действия", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в связи с наличием признаков пропаганды самоубийства прокуратурой Аршалынского района начато досудебное расследование.
Расследование уголовного дела поручено специальному прокурору, ход следствия взят на контроль", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в Казахстане расследуют три дела о пропаганде самоубийства в Сети.
09.10.2024, 15:15 34416
Экс-руководство дирекции развития спорта подозревается в хищении более 740 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Антикоррупционной службы Казахстана Данияр Бигайдаров рассказал о многмилионных хищениях в сфере финансирования спорта.
Завершено досудебное расследование в отношении бывшего директора РГКП "Дирекция развития спорта" Министерства туризма и спорта, его заместителя и других лиц.
По словам Бигайдарова, они подозреваются в хищении бюджетных средств в программы Artsport, также установлены дополнительные эпизоды присвоения бюджетных денег, выделенных на закуп экипировки спортсменов Азиатских игр-2023, спортивных услуг, спортинвентаря и командировочные затраты.
Общая сумма ущерба по указанным фактам составила 746 млн тенге.
В Алматы глава отдела экономики и финансов управления спорта и бухгалтеры городского центра подготовки олимпийского резерва украли более 171 млн тенге, перечисляя заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в центре. Приговором суда им назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.
В Восточно-Казахстанской продолжается следствие по факту хищения 80 млн тенге в региональном управлении спорта. Средства были выделены на учебно-тренировочные сборы.
Всего, подытожил представитель Антикора, с начала текущего года в сфере финансирования спорта зарегистрировано 59 уголовных правонарушений с установленным ущербом 1,3 млрд тенге.
Ранее Антикор раскритиковал неэффективное расходование 1,4 трлн тенге на спорт. Между тем, на текущий и предстоящие два года запланировано выделение из бюджета еще 1,3 триллиона тенге.
Напомним, казахстанские спортсмены, участвующие в Азиаде в Ханчжоу в 2023 году, высказались о низком качестве спортивной формы. В частности, казахстанская гонщица Алина Саркулова показала рваную экипировку и сказала, что у выданных спортсменам кроссовок на второй день отклеилась подошва. После скандала с "одноразовой" спортивной формой Антикор инициировал проверку в отношении Минтуризма по части финансирования спорта.
09.10.2024, 14:41 35646
В Алматы задержана бывшая судья Светлана Жоламанова
Фото: Instagram/zholmanova.svetlana
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Алматы. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы сообщили о задержании бывшей судьи Медеуского районного суда Светланы Жоламановой.
В полиции уточнили, что Жоламанова была задержана по факту мошенничества. Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.
Подозреваемая доставлена в полицию. Проводятся следственные мероприятия", - добавили в пресс-службе.
Напомним, весной 2021 года появилась информация, что судью Медеуского районного суда Алматы Светлану Жолманову подозревают в мошенничестве. При обыске у судьи изъяли крупную сумму денег. В пресс-службе горсуда Алматы тогда пояснили, что в служебном кабинете судьи было изъято 10 тысяч долларов. Ее заподозрили "в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу. Полномочия Светланы Жолмановой были приостановлены распоряжением председателя Верховного суда РК. Позже Жолманова, провела пресс-конференцию, во время которой опровергла информацию о возбужденном на нее деле.
Спустя два года, весной 2023 года Жоламанова была уволена с занимаемой должности по решению Судебного жюри "за совершение дисциплинарного проступка".
09.10.2024, 14:14 37401
Махинации с полигоном ТБО: в чем подозревают акима Илийского района
В Антикоре раскрыли подробности уголовного дела
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Конаев. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал подробности дела в отношении акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева.
Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем передачи права доверительного управления полигоном твердо-бытовых отходов аффилированной ему компании в нарушении требований пожарной безопасности и без разрешения органов санитарно-эпидемиологического контроля", - рассказал на брифинге официальный представитель Антикора.
Кроме того, он подозревается в превышении своих должностных полномочий путем незаконного продления срока доверительного управления полигоном.
По словам спикера, глава района в свою преступную схему вовлек руководителей районных отделов финансов и жилищно-коммунального хозяйства.
Следует отметить, что предусмотренные договором обязательства по утилизации Твердых бытовых отходов компанией не выполнялись, а доход от ее деятельности направлен на его личное обогащение", - обратил внимание спикер.
В результате его противоправных действий региону нанесен экологический ущерб в размере 204 млн тенге.
Подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, Карасаев был задержан в начале сентября текущего года. Ему предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам.
09.10.2024, 13:33 39086
Несколько чиновников Минфина задержаны по подозрению в коррупции
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Должностные лица Министерства финансов РК подозреваются в создании преступной группы и получении взяток от предпринимателей за положительное разрешение налоговых проверок, сообщил на брифинге Антикоррупционного ведомства его представитель Данияр Бигайдаров.
Руководителей управлений Минфина подозревают в том, что, имея доступ к служебной информации о необоснованном доначислении предприятию налогов в размере 570 млн тенге, подлежащих уменьшению на полную сумму, они через посредника обратились к представителю этой фирмы и потребовали от него денежное вознаграждение", - рассказал Бигайдаров.
Во время получения взятки в сумме 68 млн тенге чиновники были пойманы с поличным.
С санкции суда подозреваемые взяты под домашний арест с применением электронных средств слежения.
Проверяется причастность к уголовному правонарушению других должностных лиц ведомства. Расследование продолжается.
09.10.2024, 12:30 30236
В Актобе девочка-подросток рассказала о насилии со стороны родственников
Фото: pixabay.com
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Актобе. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе 14-летняя девочка-подросток рассказала о насилии со стороны родственников, сообщила руководитель фонда "Не молчи" Дина Тансари.
По ее словам, в фонд обратилась мама девочки.
Родственники, а точнее братья со стороны отца, 1998 года рождения и 2004 года рождения насиловали свою сестренку с 8 лет. Никто не подозревал! В гараже дома, или прямо дома, когда никого не было. Эти парни росли на глазах матери девочки с 2 лет и 8 лет, выросли в огромных мужиков. А их сестренка росла на их глазах. (...) Подали заявление. А мать с детьми уехала с того дома и сняла квартиру. У нее 4 детей, она работает медсестрой, и сейчас не может оставлять девочку, сидит без работы привязана к ней", - заявила правозащитница на своей странице в Сети.
Подчеркивается, что девочка сразу в показаниях называла места преступления, где можно взять биоматериалы и доказать сексуализированное насилие.
Полиция 24 сентября задержала этих подозреваемых, а через 2 дня отпустила. Они на свободе", - добавила Дина Тансари.
В департаменте полиции Актюбинской области прокомментировали ситуацию.
Зарегистрировано и осуществляется досудебное расследование по заявлению о вымогательстве и насильственных действиях. По делу назначен процессуальный прокурор, с участием которого проводятся все следственные действия", - сообщили в полиции.
По данным ДП, установлены двое подозреваемых, которые были задержаны и водворены в ИВС.
При избрании санкционной меры, судом принято решение о содержании подозреваемых под домашним арестом с учетом отсутствия судимости, наличия несовершеннолетних детей и постоянного места жительства. Назначены необходимые экспертизы", - добавили в пресс-службе.
Ранее школьницу заставляли заниматься проституцией в Кызылординской области.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?