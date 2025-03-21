20.03.2025, 20:17 15856
В Жамбылской области ограничен оборот более 33 тыс. тонн прекурсоров
В регионе за пять дней выявлено 40 фактов наркоправонарушений
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Тараз. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За пять дней ОПМ "Дәрмек" в Жамбылской области изъято из незаконного оборота более 5 кг различных наркотических средств, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП при координации прокуратуры Жамбылской области выявлено 40 фактов наркоправонарушений.
В частности, четыре уголовных преступления: два факта контрабанды изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено, один факт незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, один факт нарушения правил обращения с психотропными веществами.
Также зарегистрировано девять уголовных проступков, 27 фактов административных правонарушений. Среди них 20 фактов нарушений требований технической укрепленности помещений, пять нарушений правил фармацевтической деятельности, два нарушения условий лицензирования.
Ограничен оборот более 33 тыс. тонн различных прекурсоров, а также 4 469 различных наркотических и психотропных препаратов.
Напомним, только за февраль 2025 года силами Комитета по противодействию наркопреступности и его территориальных подразделений выявлены и ликвидированы 17 нарколабораторий, задержаны 19 подозреваемых, а из незаконного оборота изъято около 80 кг наркотических средств.
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20.03.2025, 19:45 17341
Житель ВКО ударил женщину по голове куском льда и ограбил
Фото: Polisia.kz
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Усть-Каменогорск. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В полицию обратилась жительница района Алтай с заявлением, что возле подъезда неизвестный напал на нее и похитил сумку с документами и деньгами, ударив по голове тяжелым предметом, сообщает Polisia.kz.
Полицейские проверили записи с камер видеонаблюдения магазинов и заведений, расположенных вблизи места происшествия. В результате был установлен подозреваемый - 32-летний житель района. Как выяснилось, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанес удар женщине куском льда, после чего украл ее вещи. Позже грабитель выбросил женскую сумку в мусорный бак.
Возбуждено уголовное дело. Суд санкционировал меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, продолжается досудебное расследование.
Ранее начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш заявил журналисту Kazakhstan Today, что проявление и интенсивность уличной преступности напрямую связаны с перенаселением крупных городов Казахстана. В рейтинге стран по уровню преступности на 2024 год, по данным Numbeo, Казахстан занял 75-е место из 146. Индекс страны составил 45,9.
20.03.2025, 15:50 22541
На руднике "Бестобе" в Акмолинской области погиб работник Дополнено
Возбуждено уголовное дело
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Степногорск. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Акмолинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели работника на руднике "Бестобе".
По факту гибели работника на шахте "Западная" рудника "Бестобе" возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении департамента полиции Акмолинской области.
В полиции уточнили, что дело заведено по стать УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Обстоятельства выясняются.
Дополнено 20.03.2025, 18.12
В Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Батпенова рассказали о состоянии второго пострадавшего на руднике "Бестобе" в Акмолинской области, передает корреспондент агентства.
В экстренном порядке был доставлен пациент 1989 года рождения, работающий крепильщиком на ГАК "Казахалтын" на шахте "Западная" (...) В приемном покое его осмотрели травматолог, реаниматолог и хирург, проведены необходимые диагностические мероприятия. С учетом тяжести состояния пациент был экстренно госпитализирован в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии, получает необходимую медицинскую помощь в соответствии с клиническими протоколами", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что после чреды несчастных случаев "Казахмыс" приостанавливает работу на рудниках для комплексной проверки условий безопасности.
20.03.2025, 12:20 27496
Зампредседателя Фонда медстрахования подозревается в хищениях
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Дархан Куракбаев сообщил о расследовании уголовного дела в отношении заместителя председателя Фонда социального медицинского страхования, передает корреспондент агентства.
Дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на лечение жителей Восточно-Казахстанского региона. Я могу лишь сказать, что это должностное лицо отстранено от занимаемой должности в интересах расследования. Другую информацию не могу дать, потому что идет расследование", - проинформировал Дархан Куракбаев.
Ранее Высшая аудиторская палата РК выявила в ФСМС многомиллиардные нарушения.
Напомним, Минздрав планирует с 2026 года повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз.
Ранее ведомство уже выступало с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
В самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
20.03.2025, 12:05 28411
До 12 лет тюрьмы грозит бывшему замминистра культуры и спорта - Антикор
Суд идет в открытом режиме
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - От 7 до 12 лет лишения свободы может получить бывший вице-министр культуры и спорта Казахстана Ерлан Кожагапанов. Об этом сообщил в кулуарах сената заместитель председателя Антикора Дархан Куракбаев.
Кожагапанов вместе с руководителем подрядной организации преданы суду. Судебное рассмотрение о хищении средств в особо крупном размере продолжается. Ущерб не изменился, тот же - более 1 млрд тенге", - рассказал Куракбаев.
Он уточнил, что по статье, которую инкриминируют подсудимому, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Куракбаев также добавил, что суд идет в открытом режиме.
Напомним, ранее Антикор сообщил о завершении расследования в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта и руководства подрядной организации.
Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении свыше 1 млрд тенге. 13 декабря 2024 года Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду", - рассказали в ведомстве.
Кожагапанова задержали 1 марта 2024 года по подозрению в коррупции. Действуя в интересах коммерческой структуры, Кожагапанов пролоббировал заключение c ней договора по организации в 2018 году выставки, завысив смету форума в два раза, рассказали в Антикоре.
20.03.2025, 11:55 29251
Антикор: Аргын Нигматулин задолго до начала расследования покинул Казахстан
Ведутся мероприятия по его поиску и возвращению
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Дархан Куракбаев на брифинге в сенате заявил, что объявленный в розыск Аргын Нигматулин покинул Казахстан задолго до начала расследования, передает корреспондент агентства.
Мы знаем, что его нет в Казахстане задолго до начала расследования. Он не в Казахстане. Ведутся мероприятия по его поиску и возвращению", - сообщил Дархан Куракбаев.
Напомним, в начале марта стало известно, что Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции объявило Аргына Нигматулина в розыск.
20.03.2025, 09:17 32916
Из Азербайджана в Казахстан экстрадировали подозреваемую в организации незаконного игорного бизнеса
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства РК в Азербайджане из Азербайджанской Республики экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса, сообщили в Генпрокуратуре.
Она подозревается в том, что в 2023 году в Алматы в группе лиц по предварительному сговору организовала незаконный игорный бизнес, за что получила прибыль в особо крупном размере. После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что в январе она была задержана городе Баку и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована на родину.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Алматы.
За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.
19.03.2025, 19:21 53041
В Казахстане полицейские с начала года изъяли более 660 единиц оружия
Фото: Polisia.kz
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - МВД продолжает работу по обнаружению и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного в период январских событий, сообщает Polisia.kz.
С начала года полицией изъято 664 единицы различного оружия, 54 гранаты и порядка 8 тысяч боеприпасов. В целом благодаря принятым мерам за последние три года найдено и изъято 8 541 единица различного оружия, а также 870 гранат и 118 246 боеприпасов.
Кроме того, в ходе оперативных мероприятий в разных регионах страны удалось обнаружить 772 схрона, в которых хранилось 2 316 единиц оружия. На сегодня достоверно установлено принадлежность 1 263 единиц оружия, похищенного в период январских событий", - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
В случае изъятых 7 278 единиц оружия были умышленно уничтожены и стерты регистрационные номера. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы на предмет их идентификации.
Ранее сообщалось, что в Казахстане сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Қару" обнаружили свыше трех тысяч боеприпасов и 360 единиц оружия за три дня.
19.03.2025, 19:04 47086
В Астане львенка держали в подсобке СТО
Зарегистрировано уголовное дело
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 27-летний астанчанин держал дикое животное в подсобном помещении СТО. Животное обнаружили сотрудники УБОП, сообщает перс-служба МВД РК.
Львенок изъят, в ближайшее время планируется его передача в зоопарк.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Ведется следствие.
В ноябре 2024 года в Шымкенте львенка пытались продать около одного из рынков города. Оперативники обнаружили животное в багажнике автомобиля жителя Туркестанской области.
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