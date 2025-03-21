В Жамбылской области ограничен оборот более 33 тыс. тонн прекурсоров

В регионе за пять дней выявлено 40 фактов наркоправонарушений

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Тараз. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За пять дней ОПМ "Дәрмек" в Жамбылской области изъято из незаконного оборота более 5 кг различных наркотических средств, сообщает пресс-служба департамента полиции - За пять дней ОПМ "Дәрмек" в Жамбылской области изъято из незаконного оборота более 5 кг различных наркотических средств, сообщает пресс-служба департамента полиции региона





Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП при координации прокуратуры Жамбылской области выявлено 40 фактов наркоправонарушений.





В частности, четыре уголовных преступления: два факта контрабанды изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено, один факт незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, один факт нарушения правил обращения с психотропными веществами.





Также зарегистрировано девять уголовных проступков, 27 фактов административных правонарушений. Среди них 20 фактов нарушений требований технической укрепленности помещений, пять нарушений правил фармацевтической деятельности, два нарушения условий лицензирования.





Ограничен оборот более 33 тыс. тонн различных прекурсоров, а также 4 469 различных наркотических и психотропных препаратов.



