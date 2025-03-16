По делу об убийстве студента в Актобе судят 10 человек
Погибшего студента сначала изрезали ножом, а потом переехали на автомобиле
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Актобе. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По делу о массовой драке, в результате которой погиб несовершеннолетний студент, в Актобе судят 10 человек, сообщает телеканал КТК.
Уточняется, что трагедия произошла в мае прошлого года. Согласно материалам следствия, первоначально конфликт случился между убитым студентом и еще одним подростком.
Сначала встреча состоялась во дворе школы по улице Гришина. Один из подсудимых потребовал у потерпевшего 300 тысяч тенге либо IPhone 13-й модели. Когда тот отказался, назначил ему встречу в районе скотного рынка. В итоге молодые люди толпой собрались в тот же день примерно в 10 вечера, где и произошла массовая драка. Подсудимые были вооружены огнестрельным и холодным оружием", - заявил гособвинитель Азамат Бакытжанов.
По данным телеканала, погибшего студента сначала изрезали ножом, а потом переехали на автомобиле. Все фигуранты проходят по статье "Убийство".
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
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