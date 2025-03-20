19.03.2025, 12:34 37551
Торговали VIP-номерами в TikTok: в Астане задержали двух мошенников
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане полицейские задержали двух мошенников, которые торговали VIP-номерами в TikTok, сообщает Polisia.kz.
Мошенники вели прямые эфиры в TikTok, представляясь официальными лицами и обещая жителям быстрое и недорогое оформление VIP-номеров в любом городе Казахстана. Аферисты требовали предоплату, а после получения денег прекращали общение. Оказалось, что молодые люди использовали украденные деньги для личных целей", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время в отношении задержанных проводится досудебное расследование по фактам мошенничества. Кроме того, установлена их причастность еще к 20 аналогичным эпизодам.
Ранее в Алматы ликвидировали два офиса интернет-мошенников.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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20.03.2025, 12:20 3781
Зампредседателя Фонда медстрахования подозревается в хищениях
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Дархан Куракбаев сообщил о расследовании уголовного дела в отношении заместителя председателя Фонда социального медицинского страхования, передает корреспондент агентства.
Дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на лечение жителей Восточно-Казахстанского региона. Я могу лишь сказать, что это должностное лицо отстранено от занимаемой должности в интересах расследования. Другую информацию не могу дать, потому что идет расследование", - проинформировал Дархан Куракбаев.
Ранее Высшая аудиторская палата РК выявила в ФСМС многомиллиардные нарушения.
Напомним, Минздрав планирует с 2026 года повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз.
Ранее ведомство уже выступало с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
В самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
20.03.2025, 12:05 4701
До 12 лет тюрьмы грозит бывшему замминистра культуры и спорта - Антикор
Суд идет в открытом режиме
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - От 7 до 12 лет лишения свободы может получить бывший вице-министр культуры и спорта Казахстана Ерлан Кожагапанов. Об этом сообщил в кулуарах сената заместитель председателя Антикора Дархан Куракбаев.
Кожагапанов вместе с руководителем подрядной организации преданы суду. Судебное рассмотрение о хищении средств в особо крупном размере продолжается. Ущерб не изменился, тот же - более 1 млрд тенге", - рассказал Куракбаев.
Он уточнил, что по статье, которую инкриминируют подсудимому, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Куракбаев также добавил, что суд идет в открытом режиме.
Напомним, ранее Антикор сообщил о завершении расследования в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта и руководства подрядной организации.
Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении свыше 1 млрд тенге. 13 декабря 2024 года Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду", - рассказали в ведомстве.
Кожагапанова задержали 1 марта 2024 года по подозрению в коррупции. Действуя в интересах коммерческой структуры, Кожагапанов пролоббировал заключение c ней договора по организации в 2018 году выставки, завысив смету форума в два раза, рассказали в Антикоре.
20.03.2025, 11:55 5541
Антикор: Аргын Нигматулин задолго до начала расследования покинул Казахстан
Ведутся мероприятия по его поиску и возвращению
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Дархан Куракбаев на брифинге в сенате заявил, что объявленный в розыск Аргын Нигматулин покинул Казахстан задолго до начала расследования, передает корреспондент агентства.
Мы знаем, что его нет в Казахстане задолго до начала расследования. Он не в Казахстане. Ведутся мероприятия по его поиску и возвращению", - сообщил Дархан Куракбаев.
Напомним, в начале марта стало известно, что Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции объявило Аргына Нигматулина в розыск.
20.03.2025, 09:17 9206
Из Азербайджана в Казахстан экстрадировали подозреваемую в организации незаконного игорного бизнеса
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства РК в Азербайджане из Азербайджанской Республики экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса, сообщили в Генпрокуратуре.
Она подозревается в том, что в 2023 году в Алматы в группе лиц по предварительному сговору организовала незаконный игорный бизнес, за что получила прибыль в особо крупном размере. После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что в январе она была задержана городе Баку и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована на родину.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Алматы.
За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.
19.03.2025, 19:21 29331
В Казахстане полицейские с начала года изъяли более 660 единиц оружия
Фото: Polisia.kz
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - МВД продолжает работу по обнаружению и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного в период январских событий, сообщает Polisia.kz.
С начала года полицией изъято 664 единицы различного оружия, 54 гранаты и порядка 8 тысяч боеприпасов. В целом благодаря принятым мерам за последние три года найдено и изъято 8 541 единица различного оружия, а также 870 гранат и 118 246 боеприпасов.
Кроме того, в ходе оперативных мероприятий в разных регионах страны удалось обнаружить 772 схрона, в которых хранилось 2 316 единиц оружия. На сегодня достоверно установлено принадлежность 1 263 единиц оружия, похищенного в период январских событий", - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
В случае изъятых 7 278 единиц оружия были умышленно уничтожены и стерты регистрационные номера. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы на предмет их идентификации.
Ранее сообщалось, что в Казахстане сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Қару" обнаружили свыше трех тысяч боеприпасов и 360 единиц оружия за три дня.
19.03.2025, 19:04 30261
В Астане львенка держали в подсобке СТО
Зарегистрировано уголовное дело
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 27-летний астанчанин держал дикое животное в подсобном помещении СТО. Животное обнаружили сотрудники УБОП, сообщает перс-служба МВД РК.
Львенок изъят, в ближайшее время планируется его передача в зоопарк.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Ведется следствие.
В ноябре 2024 года в Шымкенте львенка пытались продать около одного из рынков города. Оперативники обнаружили животное в багажнике автомобиля жителя Туркестанской области.
19.03.2025, 18:10 31701
Мошенничество и подстрекательство к даче взятки: главу отдела столичного ТОО осудили на 10 лет Дополнено
Приговор еще не вступил в законную силу
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны приговорил руководителя отдела подведомственного акимату города товарищества с ограниченной ответственностью "Елорда Құрылыс Компаниясы" к 10 годам лишения свободы, сообщает Агентство по противодействию коррупции РК.
Он признан виновным в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки директора подрядной организации в сумме 103 млн тенге для руководства ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" за выплату аванса и увеличение сметы по договору строительства многоквартирного жилого комплекса в Астане", - проинформировали в агентстве.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Дополнено 19.03.2025, 18.40
Прокуратурой Астаны завершено расследование уголовного дела в отношении руководства строительной компании ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы", сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Прокурорской проверкой в деятельности товарищества установлены факты незаконной реализации ниже рыночной цены 21 квартиры на сумму 460 млн тенге в жилом комплексе столицы, которые возвращены в собственность государства. Приговором суда генеральный директор товарищества за злоупотребление должностными полномочиями осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", - заявили в прокуратуре.
Напомним, в прошлом году главу "Елорда Құрылыс Компаниясы" приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку в 170 млн тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
19.03.2025, 15:58 35376
Здание "Казахтелекома" в Таразе продали по заниженной стоимости
Ущерб государству превысил 460 млн тенге
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Тараз. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Жамбылской области завершено расследование уголовного дела по подозрению в злоупотреблении полномочиями должностными лицами сервисной фабрики - филиала АО "Казахтелеком", являющейся ответственным подразделением за управление портфелем недвижимости нацкомпании, сообщил официальный представитель Агентства про противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
По словам Бигайдарова, генеральный директор и сотрудник филиала "Казахтелекома" подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгод для предпринимателя реализовали ему административное здание акционерного общества в Таразе по заведомо заниженной стоимости.
В результате причиненный ущерб государству превысил 460 млн тенге.
Принятыми мерами объект недвижимости передан в государственную собственность.
Ранее в Антикоре рассказали, что с 2022 года в Казахстан вернули более триллиона тенге активов.
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