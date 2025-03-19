В Казахстане за три дня выявили 40 связанных с торговлей людьми преступлений
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за три дня выявили 40 преступлений, связанных с торговлей людьми, вовлечением лиц в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних, притоносодержанием и сводничеством, сообщает Polisia.kz.
Также зарегистрировано 156 административных правонарушений за предоставление помещений для сводничества и 640 за приставание в общественных местах. Кроме этого, проведены рейдовые мероприятия на территории различных заводов, рынков и строй объектов", - сообщили в полиции.
В частности, в Жамбылской области на территории одного из заводов установлены и доставлены в полицию иностранцы, которые осуществляли трудовую деятельность с нарушением миграционного законодательства.
Аналогичный факт выявлен в Северо-Казахстанской области, где на территории одного из строй объектов с нарушением миграционного законодательства осуществляли трудовую деятельность 14 иностранных граждан. В отношении нарушителей составлены и направлены в суд административные протоколы по части 5 статьи 517 КоАП (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения) и по части 4 статьи 492 КоАП (Проживание в РК без регистрации либо без документов, удостоверяющих личности)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Шымкенте установлена и задержана группа из четырех человек, которая в течение продолжительного времени вовлекала в занятие проституцией на съемных квартирах жительниц города.
Злоумышленники шантажировали потерпевших имеющимися интимными фотографиями. По указанным фактам зарегистрировано два уголовных дела по части 2 статьи 308 УК (Вовлечение в занятие проституцией) и по части 2 статьи 309 УК (Сводничество). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", - заявили в полиции.
Также в Алматы сотрудниками полиции задержаны и водворены в изолятор временного содержания семь организаторов и содержателей "боди-массажных" салонов.
Досудебное расследование по фактам сводничества продолжается. В Туркестанской области при координации прокуратуры области задержаны два жителя Кызылординской области, 2007 года рождения и 2006 года рождения, которые занимались продажей порнографических видеозаписей, в том числе с участием несовершеннолетних, в закрытых группах социальной сети Telegram. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 312 УК (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних либо их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера). Организатор водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в полиции.
Помимо этого, в области Абай установлена жительница города Аягоза, которая в декабре прошлого года продала двух жителей области для эксплуатации на крестьянских хозяйствах.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, начаты досудебные расследования по части 1 статьи 128 УК (Торговля людьми). Сотрудниками УБОП ДП Карагандинской области установлен и задержан 60-летний мужчина, который за денежное вознаграждение совершал сделки с матерями малолетних девочек с целью дальнейшего совершения в отношении них развратных действий сексуального характера и записи детской порнографии. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Начаты досудебные расследования по части 4 статьи 121 УК (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (малолетней)) и по части 1 статьи 135 УК (Торговля несовершеннолетними)", - говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году в Казахстане вступил в силу закон о противодействии торговле людьми.
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