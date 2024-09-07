В Казахстане вступил в силу закон о противодействии торговле людьми

Фото: акимат ВКО

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Риддер. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Риддере полным ходом идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. В центре внимания находятся важнейшие инфраструктурные и социальные объекты, обеспечивающие комфортное проживание горожан в зимний период, сообщили в акимате ВКО.





Помимо завершения ремонта на ТЭЦ, значительные усилия направлены на модернизацию и реконструкцию теплосетей, а также подготовку многоквартирных домов к предстоящему отопительному периоду.





Как сообщили в городском отделе ЖКХ, по состоянию на текущий момент общий процент выполнения ремонтных работ на тепловых сетях составляет 98,5%, что является весомым показателем готовности города к отопительному сезону. Основные подрядчики также демонстрируют высокие результаты. ТОО "Восток Котлы" завершило 98% запланированных работ, ТОО "ВостокВзрывПром" выполнило 90% задач, а ТОО "ВК РМК" практически завершило все работы с показателем готовности в 99,9%.





акимат ВКО





Что касается многоквартирных домов, то, по словам акима города Риддера Думана Рахметкалиева, на сегодняшний день получены 356 актов технической готовности, что составляет 87% от общего числа жилых домов, которые готовы к приему тепловой энергии.





В этом году мы заменили 19 километров теплосетей. С учетом прошлого года, когда именно на теплосетях у нас были зафиксированы теплопотери, в этом году мы провели обмуровку пяти километров теплотрасс. Работы ведутся планомерно и будут завершены в срок", - сказал глава города.





акимат ВКО





Вместе с тем, в отделе ЖКХ отметили, что пока не полностью готовы к зиме еще 54 дома. Акты по ним возвращены на доработку. Работа по приемке зданий ведется планомерно и ежедневно, в среднем от 2 до 5 домов принимаются специалистами предприятия, а их на данный момент работает четверо.





В рамках подготовки к зиме КСК и ОСИ вместе с собственниками квартир также активно проводят самостоятельно капитальные и текущие ремонты инженерных систем многоквартирных домов. Горожане меняют системы отопления, водоснабжения и водоотведения, устанавливают новые радиаторы и стояки отопления, проводят ревизию запорной арматуры, установку перемычек перед радиаторами и другие технические мероприятия.





акимат ВКО





Наш дом №10 расположен в 5 микрорайоне. Он является самым большим в городе - здесь 324 квартиры. Мы полностью подготовили его к зиме: заменили бойлер, лежаки, провели ревизию всех вентилей. Дом принят ТЭЦ и никаких нареканий нет. В прошлом году у нас в квартирах было тепло, и в этом сезоне мы уверены, что будет также", - говорит старшая по дому Елена Каэль.





Она также отметила, что помимо ТЭЦ, которая является основным источником тепла, большую роль в подготовке к зиме играют и сами жители, которые должны заботиться о своих домах и квартирах самостоятельно.





Помимо жилого фонда, по информации акимата города, к новому отопительному сезону уже полностью готовы все объекты социальной сферы - школы, больницы и детские сады.





Работу по подготовке к новому отопительному сезону мы начали еще с июля. На сегодняшний день все котельные школ и детских садов полностью готовы к началу учебного года и наступлению холодов", - сообщила специалист отдела образования Светлана Родионова.





Напомним, в городе имеются 35 учреждений образования - 16 школ и 14 детских садов. Из них 13 школ обеспечиваются теплом за счет центрального теплоснабжения, еще три имеют индивидуальное отопление на твердом топливе.