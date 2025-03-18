Ущерб в 640 млн тенге: в Шымкенте осужден директор компании за выписку фиктивных счетов-фактур

Рассказать друзьям

Павлодар. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре вынесен приговор по резонансному делу о создании финансовой пирамиды под названием "ХАС", сообщает пресс-служба прокуратуры региона.





Судом установлено, что в период с 2022 по 2023 год главный организатор схемы создал и возглавил преступную группу, занимавшуюся привлечением денег от граждан под видом высокодоходных вкладов. Обещанное вознаграждение - до 70% прибыли.





В результате 376 граждан в Астане, Алматы, Павлодаре, Экибастузе и других населенных пунктах передали мошенникам более 2 млрд тенге.





Суд поддержал позицию обвинения и назначил основателю финансовой пирамиды 12 лет лишения свободы. Остальные участники группы также получили различные сроки и виды наказания.



