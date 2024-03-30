Астанчанина осудили за выписку фиктивных счетов-фактур на более чем 1 млрд тенге   

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Кызылорда. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Аральского района Д. узнав, что беременна близнецами, решила продать детей, - Жительница Аральского района Д. узнав, что беременна близнецами, решила продать детей, сообщает пресс-служба Кызылординского областного суда.





Она договорилась со знакомыми супругами Ж. и К., что после родов продаст им своих детей. Супруги перечислили подсудимой через банковское приложение за январь-апрель 2023 года в различных суммах всего 60 тысяч тенге на лекарства и продукты.





21 апреля 2023 года подсудимая Д. родила близнецов в "Центре матери и ребенка" в Кызылорде. После выписки Д. передала новорожденных супругам и получила 200 тысяч тенге. Далее, супруги перечислили подсудимой еще 252 тысячи тенге и 34 тысячи тенге. Таким образом, подсудимая получила от супругов 546 тысяч тенге.





Д. признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.





Супруги Ж. и К. признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.