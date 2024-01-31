Фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписали мошенники в Караганде

Фото: АФМ РК

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Караганда. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу Карагандинской области начал досудебное расследование в отношении группы лиц, которая выписала фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге.





Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области. Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности", - рассказали в АФМ.





Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа с целью получения процентов от общей суммы (от 2 до 6%).





С 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге.





Следствие установило, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области, ранее осужденный за аналогичное преступление к 3,5 года ограничения свободы.





Расследование продолжается.





Ранее АФМ выявило хищения в сфере образования на 1,8 млрд тенге в Туркестанской области.



