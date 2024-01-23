Ущерб на 1 млрд тенге: в Мангистауской области арестован организатор финпирамиды

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Конаев. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники органов внутренних дел в Алматинской области ликвидировали сразу три подпольные нарколаборатории, сообщает - Сотрудники органов внутренних дел в Алматинской области ликвидировали сразу три подпольные нарколаборатории, сообщает Polisia.kz





В ходе обысковых мероприятий изъято более 130 кг готовых к употреблению наркотиков. За организацию нарколабораторий задержаны четыре человека, двое из которых граждане ближнего зарубежья.





Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.





В целом с начала года ликвидирована деятельность 4 нарколабораторий, выявлено более 400 наркоправонарушений, за совершение которых задержано порядка 160 человек, из них 10 иностранцев.



