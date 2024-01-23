22.01.2024, 11:02 11676
Ущерб на 1 млрд тенге: в Мангистауской области арестован организатор финпирамиды
Дело направлено в суд
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Актау. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершено департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Мангистауской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно. В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении АФМ.
В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области организатор филиала финпирамиды Qnet получила пять лет лишения свободы.
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20.01.2024, 10:28 66341
Три нарколаборатории ликвидировали в Алматинской области
Изъято более 130 кг готовых к употреблению наркотиков
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Конаев. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники органов внутренних дел в Алматинской области ликвидировали сразу три подпольные нарколаборатории, сообщает Polisia.kz.
В ходе обысковых мероприятий изъято более 130 кг готовых к употреблению наркотиков. За организацию нарколабораторий задержаны четыре человека, двое из которых граждане ближнего зарубежья.
Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
В целом с начала года ликвидирована деятельность 4 нарколабораторий, выявлено более 400 наркоправонарушений, за совершение которых задержано порядка 160 человек, из них 10 иностранцев.
Ранее департамент Комитета национальной безопасности Алматы задержал двух иностранных граждан, организовавших нарколабораторию в частном доме.
20.01.2024, 09:17 67941
В Кентау помощник воспитателя и волонтер издевался над детьми в интернате
Фото: Depositphotos
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Кентау. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из учебных заведений Кентау помощник воспитателя и волонтер в одном лице применял физическое насилие по отношению к детям. Об этом сообщается на странице уполномоченного по правам человека в Казахстане в Facebook.
Мать одного из учащихся лицея-интерната обратилась к представителю уполномоченного по правам человека по Туркестанской области и заявила, что ее ребенок, а также другие ученики подвергаются физическому и психологическому насилию со стороны помощника воспитателя учебного заведения. Представитель УПЧ организовал оперативный прием с участием родителей учеников, представителей городской прокуратуры и управления образования Туркестанской области, по итогам которого в управление образования был направлен запрос", - говорится в сообщении.
В ходе проверки факты применения силы и морального давления подтвердились, при этом также выяснилось, что помощник воспитателя работал в лицее на правах волонтера. Сотрудничество с ним прекращено.
Кроме того, за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей директор лицея-интерната, заместитель по воспитательной работе, педагог-психолог, руководитель класса были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
Ранее сообщалось, что жительницу села Ташкенсаз Алматинской области подозревают в издевательствах над приемной дочерью.
Министр юстиции РК Азамат Ескараев сообщил, что в ведомстве готовы рассмотреть закон о запрете на телесные наказания в отношении детей.
19.01.2024, 19:42 82476
217 рогов сайги изъяли полицейские у жителей ЗКО
Фото: Polisia.kz
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Уральск. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники УБОП и управления по противодействию экстремизму департамента полиции ЗКО совместно с Зачаганским отделом полиции УП Уральска в ходе обыска в съемной квартире горожанина изъяли 217 рогов сайги, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что рога ему передал его знакомый из Бокейординского района. В свою очередь житель Бокейординского района рассказал, что он собирал рога с 2020 года. Мужчина хранил их в хозяйственной постройке и передал через таксиста для дальнейшей реализации.
В рамках уголовного дела также был изъят мобильный телефон одного из подозреваемых, в котором имеются переписки на тему реализации рогов и фотографии дериватов, упакованных в мешки.
По данному факту проводится досудебное расследование за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами. Проводятся следственные действия.
Напомним, в сентябре в Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
19.01.2024, 19:21 83236
Нелегальное онлайн-казино выявили в игорном заведении в Алматинской области
Фото: freepik.com
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Конаев. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Факт незаконной организации онлайн-казино под видом легального в игорном заведении "Макао" выявили сотрудники департамента АФМ по Алматинской области, сообщает пресс-служба АФМ.
В онлайн-казино игроку предоставлялась возможность ставить ставки на спортивные события, играть на аппаратах и игровых столах, рулетках без верификации личности в нарушение установленных действующим законодательством правил. Трансляция игр велась из здания казино "Макао".
В ночь с 16 на 17 января следственно-оперативная группа департамента провела обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: 225,5 млн тенге, более 15 тыс. евро, 719 тыс. рублей, почти 34 тыс. юаней, 38,5 тыс. долларов, мобильные телефоны, бухгалтерские документы, системные блоки, ресивер, видеокамеры, мониторы, флеш-карты, носители, серверы, видеорегистратор.
Ведется следствие. Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее МВД и КНБ при координации Генеральной прокуратуры ликвидирована крупнейшая сеть незаконных онлайн-казино, действовавших под видом лотерейных клубов. Пресечена деятельность 326 лото-клубов по всей стране.
19.01.2024, 13:45 88681
Подозреваемого в коррупции экс-сотрудника Комитета госдоходов экстрадировали из Грузии
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в совершении коррупционных преступлений экстрадировали в Казахстан из Грузии сотрудники прокуратуры Казахстана, Агентства по противодействию коррупции при содействии Министерства иностранных дел и Интерпола, сообщает Генеральная прокуратура РК.
Экс-сотрудника Комитета госдоходов подозревают в систематическом взяточничестве.
Будучи сотрудником органов государственных доходов РК, в период с января по август 2022 года он получал от субъектов предпринимательства взятки на общую сумму 37,5 млн тенге за оказание содействия в беспрепятственном проезде большегрузных транспортных средств через пункт пропуска на казахстанско-российской границе. После совершения преступления подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск", - рассказали в ведомстве.
В октябре 2023 года подозреваемого задержали на территории Грузии. В настоящее время он водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности.
Напомним, с начала года в Казахстане задержаны 58 разыскиваемых преступников.
В частности, из Камеруна экстрадировали задолжавшего государству 720 млн тенге казахстанца.
Ранее из Германии экстрадированы участники ОПГ, которых подозревают в организации незаконных азартных игр и уклонении от уплаты налогов.
13 января в аэропорту Алматы задержали находившегося 10 лет в международном розыске "вора в законе" Самаркана Ахметова. Читать:
18.01.2024, 21:05 109446
В Туркестанской области задержали троих иностранцев, находившихся в международном розыске
Фото: Polisia.kz
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Туркестан. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области установили троих иностранцев, находившихся в международном розыске, сообщает Polisia.kz.
Первый - 38-летний гражданин Узбекистана был осужден на родине за совершение разбойного нападения. Установлено, что в 2020 году он совершил побег из мест лишения свободы, а после незаконно пересек границу Казахстана.
Второй подозреваемый - 30-летний гражданин Узбекистана задержан в ходе совместно проведенных мероприятий сотрудников УПЭ, управления криминальной полиции и Сарыагашского РОП. Мужчина был объявлен в розыск ДП Астаны за совершение преступления, связанного с хранением наркотиков.
Третий подозреваемый - 21-летний гражданин России задержан в Келесском районе. Молодой человек был объявлен в розыск в декабре 2022 года и скрывался на территории Казахстана.
В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции.
Напомним, в Международном аэропорту Алматы при осуществлении пограничного контроля задержаны три иностранца с поддельными паспортами.
18.01.2024, 18:10 113541
Продал земли за бесценок: в ЗКО чиновника приговорили к трем годам лишения свободы
Государству причинен ущерб в особо крупном размере
Фото: gov.kz
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Уральск. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области приговорен к трем годам лишения свободы руководитель отдела земельных отношений района Байтерек за незаконное представление земельных участков, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Приговором суда руководитель отдела земельных отношений района Байтерек признан виновным (...) и осужден к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности. Исковое заявление о возмещении ущерба государству удовлетворено. Приговор не вступил в законную силу", - проинформировали в прокуратуре.
Установлено, что одному гражданину рядом с областным центром в частную собственность переданы два крупных делимых земельных участка общей площадью 40,0 гектаров с целевым назначением "для ведения садоводства и дачного строительства".
Выкупная цена у государства дачных земельных участков оказалась крайне занижена и составила всего лишь 765 тысяч тенге за 4000 соток земли. Реальная кадастровая стоимость земельных участков составила бы 119,8 млн тенге, тем самым государству причинен ущерб в особо крупном размере", - добавили в прокуратуре.
Ранее в ЗКО сотрудник акимата был осужден на три года лишения свободы за хищение бюджетных средств.
18.01.2024, 16:34 109931
Вынесен приговор по делу о гибели детей после травли клопов в Актау
Фото: Depositphotos
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Актау. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Актау признана виновной в гибели двух детей после травли клопов в одной из квартир города, сообщили в городском суде Актау.
Подсудимая обвинялась в нарушении санитарных правил, повлекших по неосторожности смерть двух малолетних детей.
Согласно материалам суда, обвиняемая приобрела по рекламе средство для уничтожения насекомых. Она использовала эту средство в своей квартире для травли клопов, не предупредив об этом соседей.
В результате из-за выделений отравляющих веществ отравились семь членов одной семьи, проживающих этажом выше. При этом отравление для двух маленьких детей стало смертельным.
Вина подсудимой была доказана заключением химико-токсикологического эксперта, показаниями свидетелей. Отмечается, что обвиняемая вину признала и раскаялась.
Напомним, трагедия произошла в октябре прошлого года. Двое детей погибли после травли клопов, еще пять человек были госпитализированы.
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