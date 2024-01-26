В Туркестанской области расследуют хищения в сфере образования на 1,8 млрд тенге

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Туркестан. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по Туркестанской области при координации областной прокуратуры и содействии регионального акимата начал досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела образования Махтааральского района по факту незаконного присвоения вверенного имущества на сумму 1,2 млрд тенге и отдела образования Байдибекского района на сумму 600 млн тенге, сообщает пресс-служба - Департамент АФМ по Туркестанской области при координации областной прокуратуры и содействии регионального акимата начал досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела образования Махтааральского района по факту незаконного присвоения вверенного имущества на сумму 1,2 млрд тенге и отдела образования Байдибекского района на сумму 600 млн тенге, сообщает пресс-служба АФМ





На сегодняшний день общая сумма причиненного ущерба государству по этим районам составляет более 1,8 млрд тенге.





Фигуранты в период с 2020 по 2023 годы в программе "1С:Бухгалтерия" вместо карточных счетов и индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) сотрудников школ вносили ИИН аффилированных с ними лиц.





В рамках досудебного расследования в отношении фигурантов по делу проведены следственные действия и обыски, наложены аресты на движимое и недвижимое имущество.





В настоящее время фигуранты дела добровольно возместили причиненный ущерб на сумму 120 млн тенге.



