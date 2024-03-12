11.03.2024, 09:45 18311

Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры на 443 млн тенге

Шымкентцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года
Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры на 443 млн тенге
Фото: pixabay.com
Шымкент. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры на 443 млн тенге без фактического выполнения работ и оказания услуг, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Преступная деятельность осуществлялась посредством 6 созданных компаний, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн тенге. Приговором суда лицо было признано виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года", - проинформировали в АФМ.


Отмечается, что преступные доходы осужденного на сумму более 15 млн тенге, а также недвижимое имущество на сумму более 50 млн тенге обращены в доход государства.

Ранее фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписали мошенники в Караганде.
 
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Теги:Шымкентсчетаподделка

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11.03.2024, 20:18 7776

В Актау вынесли приговор заместителю директора АО "Озенмунайгаз"

Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет
В Актау вынесли приговор заместителю директора АО "Озенмунайгаз"
Фото: ozen.kz
Актау. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель директора АО "Озенмунайгаз" обвинялся в халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, сообщает mangystaumedia.kz.
Судом установлено, что подсудимый К., будучи заместителем директора по производству добычи нефти и газа АО "ОМГ", а также являясь председателем тендерной комиссии предприятия, при проведении тендера на выполнение буровых работ пролоббировал интересы определенной компании в ущерб другой.

К., не отменяя протокол итогов торгов от 20 марта 2023 года, где победителем объявлено ТОО "К", 29 марта 2023 года принял незаконное решение о проведении тендера по тем же лотам. К., осознавая неправомерность своих действий, зная, что заявка ТОО "A" не соответствует требованиям потенциальных поставщиков, воспользовавшись своими полномочиями в целях лоббирования интересов ТОО "A", 29 марта 2023 года провел повторное заседание, по итогам которого приняли решение о допуске к торгам ТОО "A" по всем 4 лотам. По итогам конкурса победителем признана ТОО "А", максимально занизившее цену.

Таким образом, общая стоимость услуг была занижена на сумму более 2,7 млрд тенге.

Кроме того, подсудимый К., не проверив и не удостоверившись в исполнении условий договора, заключенного между АО "ОМГ" и ТОО "АНСК" на предоставление насосно-компрессорных труб в аренду, подписал акты выполненных работ и не принял меры к удержанию оплаты суммы аренды в размере 21 749 456 млн тенге, чем проявил халатность.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями специалистов, гарантийными письмами, актами выполненных работ, товарно-транспортными накладными и другими материалами дела.

Подсудимый вину не признал, просил его оправдать.

Приговором суда К. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в сфере нефтяной и газовой промышленности пожизненно.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в июне 2023 года стало известно о задержании бывшего заместителя гендиректора "Озенмунайгаза".
 
11.03.2024, 18:50 9466

В Жетысуской области изъяли крупную партию рогов сайги

Подозреваемые водворены в ИВС
В Жетысуской области изъяли крупную партию рогов сайги
Фото: МВД РК
Талдыкорган. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники УБОП совместно с сотрудниками департамента Пограничной службы КНБ РК по Жетысуской области на одной из улиц Жаркента остановили Mitsubishi Galant, сообщает пресс-служба МВД РК.

В салоне и багажнике автомашины обнаружены коробки и сумки с сайгачьими рогами. Общее их количество составило 1382 единицы. По факту незаконного обращения с дериватами редких животных с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело", - сообщил заместитель начальника департамента полиции региона Ельдар Абдикенов.


Подозреваемые водворены в ИВС. Расследование продолжается.

Ранее в Кызылординской области задержаны браконьеры, застрелившие более 30 сайгаков.

В январе в Комитете лесного хозяйства и животного мира сообщили, что в районе поселка Калмакты Тандайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области обнаружены 38 туш сайгаков.
 
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Теги:СайгакРогаизъятие
11.03.2024, 18:31 10286

В Актобе с поличным задержали группу студентов-вымогателей   

Подозреваемые вымогали у студента колледжа крупную сумму
В Актобе с поличным задержали группу студентов-вымогателей
Фото: Polisia.kz
Актобе. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники УБОП ДП Актюбинской области задержали преступную группу, состоящую из студентов одного из учебных заведений, которая занималась вымогательством на территории областного центра, сообщает Polisia.kz.

Подозреваемые вымогали у студента колледжа крупную сумму, угрожая насилием. Оперативники задержали фигурантов с поличным после получения денег.

В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по факту вымогательства, совершенного группой лиц. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС.


Ранее четверых студентов колледжей задержали по подозрению в вымогательстве в ходе спецоперации в Уральске.
 
11.03.2024, 16:41 11821

Бишимбаев не признается в убийстве своей жены

Экс-министр нацэкономики требует открытого суда с участием СМИ и присяжных
Бишимбаев не признается в убийстве своей жены
Фото: пресс-служба правительства РК
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Обвиняемый в убийстве жены Салтанат Нукеновой Куандык Бишимбаев не признает свою вину.

Обвинение понятно, вину не признаю", - заявил в суде Куандык Бишимбаев.


Экс-министр нацэкономики требует провести открытый суд с участием СМИ и присяжных заседателей, сообщает КазТАГ.

Куандыка Бишимбаева обвиняют по статьям 110 УК РК (Истязание), статье 99 УК РК (Убийство, совершенное с особой жестокостью), и статье 14 (Рецидив особо тяжкого преступления). Его брата Бахытжана Байжанова обвиняют по статье 432 УК РК (Укрывательство преступления) и статье 434 УК РК (Недонесение о преступлении).

Судебное заседание проходит в открытом режиме. На освещение события подали заявки почти 80 журналистов.

На заседании прокурор заявила, что Бишимбаев и Нукенова не были официально женаты. При этом он регулярно избивал девушку, запрещал встречаться с подругами, работать и ревновал к ее прошлому. Также шантажом и угрозами Бишимбаев заставил гражданскую супругу сняться в интимном видео.

В апреле 2023 года Бишимбаев узнал, что у родственников Нукеновой имеются ее фотографии с избитым лицом. Предполагая, что в случае развода они могут его шантажировать данными фотографиями, потребовал от Нукеновой снять интимное видео, где она будет обнаженной, и пояснил, что это будет его гарантией. Нукенова, будучи испуганной и находясь в постоянном страхе от действий Бишимбаева, против своей воли исполнила данное требование и вынужденно позволила последнему снять ее на видео без одежды", - цитирует сторону обвинения Sputnik.


Сторона обвинения считает, что Бишимбаев намеревался именно убить Нукенову, а не просто избить.

Утром после избиения жены попытался увезти ее домой, но, поскольку был пьян, не сумел вырулить и вынужден был вернуться в ресторан. Там он в ярости из-за того, что не смог уехать домой, избивал Нукенову кулаками по голове, а когда она спряталась в туалете, вытащил ее оттуда и продолжил избиение", - рассказала прокурор.


Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Позже стало известно, что экс-министра обвиняют в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".

Экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман сделала заявление после распространившейся в соцсетях информации о якобы попытке изнасилования их с Куандыком Бишимбаевым 10-летней дочери. По ее словам, ребенка оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат.

О попытках оправдать экс-министра заявила также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.

Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
 
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Теги:СудАстанаБишимбаев
11.03.2024, 10:15 17501

В Косшы налоговик вызывал плательщиков сдавать декларации и оформлял на них кредиты

Мошенник привлечен к уголовной ответственности
В Косшы налоговик вызывал плательщиков сдавать декларации и оформлял на них кредиты
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Косшы сотрудник налогового органа вызывал плательщиков сдавать декларации и оформлял на них онлайн-микрокредиты, сообщает пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.

Сотрудник налогового органа вызывал простых граждан под предлогом сдачи декларации, где в ходе встречи, получив их персональные данные и биометрические данные на камеру телефона, оформлял на них онлайн-микрокредиты и переводил денежные средства на свои счета", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что мошенник изобличен и привлечен к уголовной ответственности по 190-й статье Уголовного кодекса Республики Казахстан (Мошенничество).

Прокуратура области призывает граждан тщательно перепроверять всю информацию и критически относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций в онлайн-режиме", - добавили в прокуратуре Акмолинской области.


Напомним, в Казахстане внесли изменения в правила предоставления микрокредитов онлайн.
 
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Теги:ЗадержаниеАкмолинскаямошенник
09.03.2024, 18:59 49326

В Талдыкоргане работницу интернет-магазина избили на рабочем месте

Насилие предположительно совершил судэксперт из Алматы
Талдыкорган. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После распространения в социальных сетях видео, на котором предположительно судебный эксперт из Алматы избивает женщину в Талдыкоргане, возбуждено уголовное дело.

Накануне Telegram-канал EGOV.PRESS опубликовал видео, на котором запечатлено избиение женщины. В информации под роликом отмечено, что "женщину на рабочем месте избивает человек, похожий на эксперта института судебных экспертиз Алматы".

В департаменте полиции области Жетысу отметили, что по факту хулиганства полицией возбуждено уголовное дело, сообщает Kazinform.

Установлено, что инцидент произошел 9 января в одном из интернет-магазинов Талдыкоргана. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили в региональном департаменте полиции.


Ранее сообщалось, что сотрудник акимата уволился после обвинений в избиении и преследовании алматинок. Сын бывшего акима Караганды избил мать.

Напомним, депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили во втором чтении изменения в законодательные акты по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.
 
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Теги:ТалдыкорганИзбиение
09.03.2024, 11:13 58701

Подозреваемые в организации теракта два казахстанца ликвидированы при перестрелке с российскими силовиками

Подозреваемые в организации теракта два казахстанца ликвидированы при перестрелке с российскими силовиками

Фото: КНБ РК

Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности подтвердили опубликованную в СМИ информацию о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ.

"Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование", - сказано в сообщении КНБ. 

Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества.

Ранее Telegram-канал ASTRA сообщил о предотвращении нападения на синагогу в Москве. В перестрелке со спецназом погибли два гражданина Казахстана - приверженцы группировки "Вилаят Хорасан".

"Перестрелка между ФСБ и предполагаемыми исламистами произошла рано утром 7 марта в деревне Коряково. В результате были убиты два подозреваемых в подготовке к теракту - граждане Казахстана 35-летний Сабит Аширалиев и 32-летний Джанибек Таскулаев. По данным силовиков, они приехали в Россию 28 февраля этого года. После рейда в частном доме силовики обнаружили пистолет Макарова, автомат Калашникова и то, что оперативники ФСБ называют заготовками для изготовления взрывных устройств", - сообщается в опубликованной информации.


 
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Теги:КНБ
08.03.2024, 10:20 77431

В Алматинской области начальника колонии задержали по подозрению в получении взятки

Подозреваемый водворен в ИВС
В Алматинской области начальника колонии задержали по подозрению в получении взятки
Алматы. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Начальника колонии департамента УИС по городу Алматы, Алматинской и Жетысуской областям задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Казахстана.

7 марта текущего года по подозрению в получении взятки задержан начальник учреждения № 57 департамента УИС по городу Алматы, Алматинской области и области Жетысу", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Иные подробности не подлежат разглашению в интересах следствия", - добавили в КУИС.


Ранее сообщалось, что руководителя департамента экологии ВКО подозревают в коррупции.
 

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