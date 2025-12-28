27.12.2025, 10:16 103966

Комплексный план по борьбе с наркоманией на 2026-2028 годы приняли в Казахстане

Программный документ включает 7 разделов, 106 пунктов и 30 подпунктов
Комплексный план по борьбе с наркоманией на 2026-2028 годы приняли в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане приняли комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026-2028 годы. Это системный межведомственный документ, направленный на снижение уровня наркотизации общества, защиту молодежи, сокращение доступности наркотиков и ликвидацию организованных наркоканалов, сообщает Polisia.kz.

Документ охватывает весь цикл противодействия наркоугрозам - от профилактики и раннего выявления до оперативного реагирования, цифровизации и международного сотрудничества. Он сформирован на основе анализа глобальных и региональных тенденций развития наркоситуации, предложений депутатов парламента, государственных органов, а также результатов системного межведомственного взаимодействия.

Комплексный план охватывает ключевые направления государственной антинаркотической политики - мониторинг наркоситуации, профилактику, пресечение наркопреступлений, совершенствование законодательства, внедрение цифровых решений и развитие международного сотрудничества.

Отмечается, что особый акцент сделан на использовании современных технологий. Планом предусмотрено внедрение искусственного интеллекта в аналитической и оперативной деятельности, закуп беспилотных летательных аппаратов с газоанализаторами и спектральными камерами, оснащение органов внутренних дел и национальной безопасности средствами индивидуальной химической защиты и нейтрализации, цифровизация камер хранения вещественных доказательств, а также формирование баз цифровых следов.

Отдельный блок мероприятий направлен на совершенствование законодательной и нормативной правовой базы. В частности, предусмотрены поправки в части оснований и порядка проведения наркоскрининга, параллельных финансовых расследований, регулирования криптовалют, противодействия спайкингу, а также выработка механизмов поощрения граждан за содействие правоохранительным органам в выявлении наркопреступлений.

По итогам его реализации ожидается снижение уровня наркотизации общества и подростковой наркопреступности, сокращение доступности наркотиков и противоправного контента, увеличение объемов изъятия наркотических средств, количества ликвидированных наркоканалов и организованных преступных групп, а также внедрение рейтинга акиматов по оценке эффективности их антинаркотической деятельности.

В МВД напомнили, что реализация действующего комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023-2025 годы уже дала ощутимые результаты. Актуализированы перечни наркотических средств и прекурсоров, которые пополнены 31 новым видом. В три раза увеличены объемы изъятия синтетических наркотиков - с 382 кг до 1,2 тонны. За счет оснащения органов судебной экспертизы 41 современным оборудованием сроки производства экспертиз сокращены с одного месяца до одних суток. Кроме того, с применением информационной системы "Кибернадзор" почти в четыре раза увеличено количество заблокированных наркосайтов и противоправного контента - с 2,6 тысячи до 9,2 тысячи.

Напомним, план разработан по поручению президента РК, данному в ходе IV заседания Национального курултая в марте этого года.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПланБорьбанаркомания

новости по теме

26.12.2025, 20:26 155271

Коллекционные монеты с Отраром выпустили в Казахстане

Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей
Коллекционные монеты с Отраром выпустили в Казахстане
Фото: НБРК
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты OTYRAR из серии "Изучая монеты - открывай Казахстан" и GRIFFIN из серии "Легенды и мифы кочевников", сообщили в пресс-службе банка.

Реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 8 января 2026 года", - уточнили в Нацбанке.


Как пояснили в пресс-службе, на монете OTYRAR изображен стилизованный щит, в центре которого размещено изображение монеты из древнего города Отрара. Поверх монеты размещены крепостные ворота, стены и башни города.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы с применением технологии золочения. Масса монеты - 24 грамма, диаметр - 37 мм, качество изготовления - proof, номинал - 1000 тенге, тираж изготовления - 2 тысячи штук.

НБРК
На монете GRIFFIN изображен грифон, парящий над стилизованными под национальный орнамент горами. На заднем плане в трафаретной технике выполнены вершины гор.

Монета изготовлены из серебра 925 пробы с применением технологии золочения. Масса монеты - 31,1 грамма, диаметр - 38,61 мм, качество изготовления - proof, номинал - 1000 тенге, тираж изготовления - 2 тысячи штук.

Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Монетыколлекция
26.12.2025, 19:00 156451

Казахстан и провинция Чжэцзян договорились об углублении промышленного сотрудничества

Казахстан и провинция Чжэцзян договорились об углублении промышленного сотрудничества
Фото: primeminister.kz
Ханчжоу. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки в Китай в городе Ханчжоу первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел рабочие встречи с секретарем партийного комитета провинции Чжэцзян господином Ван Хао, а также с руководителями ведущих китайских промышленных компаний, сообщили в пресс-службе правительства.

Стороны обсудили приоритетные направления двустороннего стратегического партнерства. Рассмотрены перспективы дальнейшего углубления инвестиционного, промышленного взаимодействия. также достигнуты договоренности по укреплению сотрудничества между Казахстаном и провинцией Чжэцзян в сферах машиностроения, автомобилестроения, новых и высоких технологий, включая активизацию практического взаимодействия на межрегиональном уровне", - говорится в сообщении.


Кроме того, была отмечена устойчивая динамика казахстанско-китайского промышленного сотрудничества и значительный практический опыт китайских компаний в реализации крупных индустриальных проектов. Подчеркнуто, что взаимодействие развивается в рамках стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем и ориентировано на долгосрочное технологическое развитие прорывных отраслей экономики.

По итогам встреч представители китайских компаний подтвердили готовность к последовательной реализации достигнутых договоренностей, расширению производственного и технологического сотрудничества, а также углублению локализации и внедрению современных инженерных решений на территории Казахстана.

Роман Скляр подчеркнул готовность правительства Казахстана поддерживать и развивать совместные инициативы без промедления, а также координировать их реализацию и создавать условия для успешного выполнения проектов на всех этапах. Достигнута договоренность о продолжении конструктивного взаимодействия и практической проработке приоритетных проектов в сфере металлургии, горно-обогатительной промышленности и автомобильного производства в рамках казахстанско-китайского стратегического партнерства.
 
26.12.2025, 18:18 159281

В Казахстане запустили новое газовое месторождение Барханная

Добыча газа на месторождении составит около 30 млн кубометров в 2026 году
В Казахстане запустили новое газовое месторождение Барханная
Фото: QazaqGaz
Тараз. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Алибек Жамауов дал официальный старт работе газового месторождения Барханная, входящего в Амангельдинскую группу, сообщили в пресс-службе компании.

Запуск месторождения Барханная - это результат системной работы по наращиванию собственной ресурсной базы газа и важный вклад в укрепление энергетической безопасности страны", - отметил Алибек Жамауов.


В пресс-службе сообщили, что в рамках подготовки к запуску завершился комплекс работ по обустройству месторождения, включая строительство пункта сбора газа и газопровода Барханная - Амангельды. Были также выполнены работы по расконсервации ранее пробуренной скважины Б-5 и бурению эксплуатационной скважины Б-6, по которой в настоящее время завершается этап освоения.

Отмечается, что проект предусматривает создание новых рабочих мест и дополнительные поступления в государственный бюджет. Совокупные налоговые выплаты и контрактные обязательства от разработки месторождения оцениваются в 18,6 млрд тенге.

Ожидается, что добыча газа на месторождении составит около 30 млн кубометров в 2026 году, а пиковый уровень составит порядка 65 млн кубометров и будет достигнут к 2028 году.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МесторождениеГаз
26.12.2025, 16:12 165391

Государство усиливает контроль над урановыми ресурсами: президент подписал закон

Предусматривается приоритетное право национальной компании в области урана на получение лицензий на разведку
Государство усиливает контроль над урановыми ресурсами: президент подписал закон
Фото: Казатомпром
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана", сообщили в Акорде.

Закон направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в области недропользования, повышение инвестиционной привлекательности, а также защиту интересов государства в урановой отрасли.

В частности, в целях обеспечения государственной безопасности и эффективного управления урановыми ресурсами предусматривается приоритетное право национальной компании в области урана на получение лицензий на разведку.

Для этого уточняется программа управления государственным фондом недр, где будут определены территории, предназначенные для разведки и добычи урана национальной компанией в области урана.

Кроме того, предлагается установить требование, согласно которому при передаче права недропользования через прямые переговоры доля участия национальной компании в проекте должна составлять не менее 75 процентов (согласно действующей норме данная норма составляет 50 процентов).



Законом также предусматриваются основания для досрочного прекращения контракта по добыче урана в случаях:

1) полной отработки запасов урана, предусмотренных в рабочей программе контракта по состоянию на 1 января 2024 года;

2) отказа недропользователя передать долю национальной компании в области урана, если это препятствует увеличению ее участия до 90%, а также отсутствия локализации или передачи технологий по конверсии и обогащению урана при продлении срока добычи или увеличении запасов.

Закон предусматривает введение нового вида контракта на разведку и добычу углеводородов в пределах малоизученных территорий, что позволит инвесторам самостоятельно проводить геологические изучения.

В целях сокращения бюрократических процедур и создания благоприятных условий для бизнеса предусматривается ускоренный порядок проведения аукциона по малоизученным территориям.

Также в случае выполнения недропользователем минимальных обязательств по сейсмическим исследованиям на участке недр, расположенном в пределах малоизученных территорий, досрочно и намерения осуществить дополнительное бурение в течение трехлетнего периода законом предлагается снять запрет на бурение и дать возможность недропользователю проводить дальнейшие разведочные работы.

Кроме того, законом предусматривается, что в рамках контракта на недропользование по малоизученным территориям доля участия национальной компании в области углеводородов должна составлять пятьдесят и более процентов.

Также инвесторам, проводящим геологическое изучение за собственные средства, предоставляется возможность продлить контракт и перейти к разведке без проведения нового конкурса. Данная норма должна повысит интерес инвесторов и снизит их риски.

Законом вводится ограничение срока резервирования участков национальными компаниями в области углеводородов для последующих прямых переговоров. Такой подход обеспечит честную конкуренцию и предоставит равные условия между частными недропользователями и национальными компаниями в области углеводородов.

Отдельно предусмотрены меры по стимулированию применения новых технологий для увеличения извлечения нефти. Недропользователи, использующие такие методы, будут освобождены от некоторых обязательств по внутреннему рынку и смогут пользоваться и другими преференциями.

Законом также предусматривается гибкое управление участками недр. К примеру, недропользователям будет позволено расширять участок, если соседний недропользователь прекратил свою деятельность, а также углублять разведку до 5000 метров без изменения границ участка - для доразведки нижних горизонтов.

Кроме того, предлагается продлить срок деятельности государственной комиссии по запасам углеводородов до 2030 года. Это позволит сохранить государственную экспертизу запасов и обеспечить рациональное использование недр страны.
 
26.12.2025, 15:03 169421

Президент подписал поправки по вопросам охраны историко-культурного наследия

Цель закона - совершенствование законодательства в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия, в том числе в области археологии
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг", сообщает Акорда.

Цель закона - совершенствование законодательства в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия, в том числе в области археологии.

Закон предусматривает создание единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам. На платформе будут собраны сведения об объектах историко-культурного наследия, выявленные в ходе археологических исследований.

Национальная археологическая служба будет координировать археологические работы, оказывать научно-консультативную и информационно-аналитическую поддержку лицам, занимающимся археологической деятельностью.

Закон также изменяет систему лицензирования деятельности в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия.

Для сохранения археологических находок и материалов, собранных по всей территории Казахстана, создается Национальный депозитарий массовых археологических находок и материалов. С учетом особенностей и методик археологические работы теперь подразделяются на плановые и внеплановые.

Закон устанавливает единый порядок деятельности действующих организаций по охране и использованию объектов историко-культурного наследия, а также порядок применения технических средств при проведении археологических работ.

Кроме того, в целях защиты прав детей предусмотрены нормы, регулирующие деятельность организаций дополнительного образования, оказывающих образовательные и оздоровительные услуги несовершеннолетним.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевЗаконИсторияКультура
26.12.2025, 14:51 170846

В Казахстане два аэропорта оштрафовали на миллионы тенге за нарушения антимонопольного законодательства

Штрафы получили аэропорты в Костанайской и Кызылординской областях
В Казахстане два аэропорта оштрафовали на миллионы тенге за нарушения антимонопольного законодательства
Фото: Air Astana
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы и аэропорт "Коркыт Ата" оштрафовали на миллионы тенге за нарушения антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Завершено расследование в отношении АО "Международный аэропорт "Костанай" имени Ахмета Байтұрсынұлы" по признакам злоупотребления доминирующим положением (...) Субъект рынка привлечен к административной ответственности. Общая сумма штрафа и конфискации монопольного дохода составила 16,6 млн тенге. Постановление суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении.


Также в адрес общества внесено предписание о прекращении нарушений антимонопольного законодательства.

Аналогичные меры приняты (...) по факту нарушений, выявленных в деятельности АО "Аэропорт "Коркыт Ата". В ходе расследования установлено необоснованное завышение стоимости авиатоплива (...) Общество наложен штраф в размере 7,3 млн тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 2,5 млн тенге. Кроме того, выдано предписание об устранении нарушений, в рамках исполнения которого цена реализации авиатоплива снижена", - добавили в АЗРК.


Ранее аэропорт Алматы отказался от намерения повысить цены на парковку после предупреждения антимонопольного органа.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ШтрафРКаэропорты
26.12.2025, 09:40 184971

КНБ Казахстана получил новые функции и полномочия

КНБ Казахстана получил новые функции и полномочия
Фото: СЦК
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления", сообщила пресс-служба Акорды.

Передать Комитету национальной безопасности Республики Казахстан функции и полномочия Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан по осуществлению государственного контроля в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры", - говорится в документе.


Также Комитет национальной безопасности Республики Казахстан определен правопреемником прав и обязательств Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

Правительству Республики Казахстан совместно с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан поручено в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) разработку необходимых законодательных поправок;

2) принятие иных мер по реализации настоящего указа.

Указ вводится в действие со дня его подписания.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:КНБфункцииУказТокаев
25.12.2025, 20:15 142991

Сейсмоопасные участки в Казахстане будут отведены под парки и скверы

Сейсмоопасные участки в Казахстане будут отведены под парки и скверы
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов рассказал об измененных правилах строительства в сейсмоопасных регионах в рамках нового Строительного кодекса, передает корреспондент агентства.

По словам спикера, будут создаваться карты микрозонирования.

Как раз готовится подведомственной организацией Министерства по чрезвычайным ситуации. Сейчас такие карты есть по Алматы. И теперь, когда реализация генеральных планов будет, учитываться будет эта карта микрозонирования. Что это предполагает? Где-то разломы, сейсмоопасные участки - мы понимаем, что этот участок не подлежит даже для строительства пятиэтажного дома. Соответственно, здесь уже с научным подходом будет приниматься решение строительства рекреационных зон: парков, скверов и так далее", - сообщает zakon.kz.


Ранее при обсуждении проекта нового Строительного кодекса мажилисмен Бактыжан Базарбек потребовал запретить строительство многоквартирных домов на тектонических разломах, в предгорьях и селеопасных зонах.
 

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?

      Архив опросов