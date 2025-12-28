Комплексный план по борьбе с наркоманией на 2026-2028 годы приняли в Казахстане

Фото: Depositphotos

Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане приняли комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026-2028 годы. Это системный межведомственный документ, направленный на снижение уровня наркотизации общества, защиту молодежи, сокращение доступности наркотиков и ликвидацию организованных наркоканалов, сообщает - В Казахстане приняли комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026-2028 годы. Это системный межведомственный документ, направленный на снижение уровня наркотизации общества, защиту молодежи, сокращение доступности наркотиков и ликвидацию организованных наркоканалов, сообщает Polisia.kz





Документ охватывает весь цикл противодействия наркоугрозам - от профилактики и раннего выявления до оперативного реагирования, цифровизации и международного сотрудничества. Он сформирован на основе анализа глобальных и региональных тенденций развития наркоситуации, предложений депутатов парламента, государственных органов, а также результатов системного межведомственного взаимодействия.





Комплексный план охватывает ключевые направления государственной антинаркотической политики - мониторинг наркоситуации, профилактику, пресечение наркопреступлений, совершенствование законодательства, внедрение цифровых решений и развитие международного сотрудничества.





Отмечается, что особый акцент сделан на использовании современных технологий. Планом предусмотрено внедрение искусственного интеллекта в аналитической и оперативной деятельности, закуп беспилотных летательных аппаратов с газоанализаторами и спектральными камерами, оснащение органов внутренних дел и национальной безопасности средствами индивидуальной химической защиты и нейтрализации, цифровизация камер хранения вещественных доказательств, а также формирование баз цифровых следов.





Отдельный блок мероприятий направлен на совершенствование законодательной и нормативной правовой базы. В частности, предусмотрены поправки в части оснований и порядка проведения наркоскрининга, параллельных финансовых расследований, регулирования криптовалют, противодействия спайкингу, а также выработка механизмов поощрения граждан за содействие правоохранительным органам в выявлении наркопреступлений.





По итогам его реализации ожидается снижение уровня наркотизации общества и подростковой наркопреступности, сокращение доступности наркотиков и противоправного контента, увеличение объемов изъятия наркотических средств, количества ликвидированных наркоканалов и организованных преступных групп, а также внедрение рейтинга акиматов по оценке эффективности их антинаркотической деятельности.





В МВД напомнили, что реализация действующего комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023-2025 годы уже дала ощутимые результаты. Актуализированы перечни наркотических средств и прекурсоров, которые пополнены 31 новым видом. В три раза увеличены объемы изъятия синтетических наркотиков - с 382 кг до 1,2 тонны. За счет оснащения органов судебной экспертизы 41 современным оборудованием сроки производства экспертиз сокращены с одного месяца до одних суток. Кроме того, с применением информационной системы "Кибернадзор" почти в четыре раза увеличено количество заблокированных наркосайтов и противоправного контента - с 2,6 тысячи до 9,2 тысячи.



