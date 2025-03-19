18.03.2025, 20:47 11571
В Акмолинской области неизвестные пытались похитить около 40 сосен
Хищение хвойных деревьев удалось предотвратить
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Кокшетау. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вблизи Щучинско-Боровской курортной зоны специальная оперативная группа созданная Министерством экологии и природных ресурсов РК предотвратила хищение деревьев, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира.
17 марта во время рейда природоохранные инспекторы заметили на окраине леса восемь мужчин, которые выкапывали молодые хвойные деревья. При проверке задержанные не смогли предоставить каких-либо разрешительных документов. Всего ими была выкопано и подготовлено к вывозу 37 сосен.
На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции, которая доставила всех задержанных в местный ОП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверяется причастность других лиц к правонарушению.
Ранее в Акмолинской области задержали жителя одного из сел региона, подозреваемого в незаконной вырубке леса.
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18.03.2025, 18:50 14016
Возбуждено уголовное дело: в ДП Алматы прокомментировали инцидент возле ТРЦ
Участники инцидента установлены и доставлены в полицию
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Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 18 марта, в Алматы возле ТРЦ "Atakent Mall" очевидцы заметили полицейские автомобили и машины скорой помощи.
На запрос, что произошло около ТРЦ, в департаменте полиции Алматы корреспонденту агентства пояснений не дали, но сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело.
По факту хулиганства управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Участники инцидента установлены и доставлены в полицию. Их действиям будет дана правовая оценка. Другие обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении ДП города.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
18.03.2025, 18:45 13791
В Казахстане за три дня выявили 40 связанных с торговлей людьми преступлений
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за три дня выявили 40 преступлений, связанных с торговлей людьми, вовлечением лиц в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних, притоносодержанием и сводничеством, сообщает Polisia.kz.
Также зарегистрировано 156 административных правонарушений за предоставление помещений для сводничества и 640 за приставание в общественных местах. Кроме этого, проведены рейдовые мероприятия на территории различных заводов, рынков и строй объектов", - сообщили в полиции.
В частности, в Жамбылской области на территории одного из заводов установлены и доставлены в полицию иностранцы, которые осуществляли трудовую деятельность с нарушением миграционного законодательства.
Аналогичный факт выявлен в Северо-Казахстанской области, где на территории одного из строй объектов с нарушением миграционного законодательства осуществляли трудовую деятельность 14 иностранных граждан. В отношении нарушителей составлены и направлены в суд административные протоколы по части 5 статьи 517 КоАП (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения) и по части 4 статьи 492 КоАП (Проживание в РК без регистрации либо без документов, удостоверяющих личности)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Шымкенте установлена и задержана группа из четырех человек, которая в течение продолжительного времени вовлекала в занятие проституцией на съемных квартирах жительниц города.
Злоумышленники шантажировали потерпевших имеющимися интимными фотографиями. По указанным фактам зарегистрировано два уголовных дела по части 2 статьи 308 УК (Вовлечение в занятие проституцией) и по части 2 статьи 309 УК (Сводничество). Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", - заявили в полиции.
Также в Алматы сотрудниками полиции задержаны и водворены в изолятор временного содержания семь организаторов и содержателей "боди-массажных" салонов.
Досудебное расследование по фактам сводничества продолжается. В Туркестанской области при координации прокуратуры области задержаны два жителя Кызылординской области, 2007 года рождения и 2006 года рождения, которые занимались продажей порнографических видеозаписей, в том числе с участием несовершеннолетних, в закрытых группах социальной сети Telegram. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 312 УК (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних либо их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера). Организатор водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в полиции.
Помимо этого, в области Абай установлена жительница города Аягоза, которая в декабре прошлого года продала двух жителей области для эксплуатации на крестьянских хозяйствах.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, начаты досудебные расследования по части 1 статьи 128 УК (Торговля людьми). Сотрудниками УБОП ДП Карагандинской области установлен и задержан 60-летний мужчина, который за денежное вознаграждение совершал сделки с матерями малолетних девочек с целью дальнейшего совершения в отношении них развратных действий сексуального характера и записи детской порнографии. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Начаты досудебные расследования по части 4 статьи 121 УК (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (малолетней)) и по части 1 статьи 135 УК (Торговля несовершеннолетними)", - говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году в Казахстане вступил в силу закон о противодействии торговле людьми.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
18.03.2025, 17:22 16661
Обещала перевести студентов на грант и присваивала деньги: осуждена экс-сотрудница вуза в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане осуждена бывшая сотрудница вуза, которая обманным путем присваивала деньги студентов и их родителей, обещая перевести их на грантовое обучение, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
С учетом признания вины, возмещения ущерба и наличия малолетних детей, виновное лицо осуждено к 3 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что ущерб потерпевшим возмещен.
Занимая должность в секторе содействия трудоустройству выпускников, она убеждала студентов и их родителей, что может "решить" вопросы с академической успеваемостью, переводом на грант и возвратом стипендии. Установлено, что в период с 2023 по 2024 годы она мошенническим путем завладела более 3 млн тенге. От ее действий пострадало 15 человек", - добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в мошенничестве и легализации преступных доходов подозревают экс-депутата раймаслихата в Алматинской области.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
18.03.2025, 16:20 17306
Дело экс-судьи Жолмановой направлено в суд
Ее подозревают в мошенничестве на сумму более 1 млрд тенге
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Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении бывшей судьи Светланы Жолмановой обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Алматы.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы она под предлогом оказания содействия в приобретении недвижимости и участия в тендерных проектах, путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами граждан на сумму более 1 миллиарда тенге.
В ведомстве отметили, что в ходе расследования выявлено 48 эпизодов преступной деятельности, которые были объединены в одно производство.
По завершении расследования уголовное дело с обвинительным актом по статье УК РК "Мошенничество в особо крупном размере" направлено в суд.
Напомним, бывшую судью Медеуского районного суда Алматы Светлану Жолманову арестовали в октябре прошлого года.
Весной 2021 года появилась информация, что судью Медеуского районного суда Алматы Светлану Жолманову подозревают в мошенничестве. При обыске у судьи изъяли крупную сумму денег. В пресс-службе горсуда Алматы тогда пояснили, что в служебном кабинете судьи было изъято 10 тысяч долларов. Ее заподозрили "в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу". Полномочия Светланы Жолмановой были приостановлены распоряжением председателя Верховного суда РК. Позже Жолманова провела пресс-конференцию, во время которой опровергла информацию о возбужденном на нее деле.
Спустя два года, весной 2023 года Жолманова была уволена с занимаемой должности по решению Судебного жюри "за совершение дисциплинарного проступка".
18.03.2025, 10:14 23796
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс. вкладчиков", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что на преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин.
В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается", - добавили в пресс-службе.
17.03.2025, 19:01 40366
В Павлодаре основатель финпирамиды "ХАС" получил 12 лет
376 граждан передали мошенникам более 2 млрд тенге
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Павлодар. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре вынесен приговор по резонансному делу о создании финансовой пирамиды под названием "ХАС", сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Судом установлено, что в период с 2022 по 2023 год главный организатор схемы создал и возглавил преступную группу, занимавшуюся привлечением денег от граждан под видом высокодоходных вкладов. Обещанное вознаграждение - до 70% прибыли.
В результате 376 граждан в Астане, Алматы, Павлодаре, Экибастузе и других населенных пунктах передали мошенникам более 2 млрд тенге.
Суд поддержал позицию обвинения и назначил основателю финансовой пирамиды 12 лет лишения свободы. Остальные участники группы также получили различные сроки и виды наказания.
Ранее сообщалось, что свыше 12 млрд тенге вложили жители Казахстана в финансовую пирамиду Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив.
17.03.2025, 11:15 51656
В мошенничестве и легализации преступных доходов подозревают экс-депутата раймаслихата в Алматинской области
Фото: polisia.kz
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Конаев. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов подозревают бывшего депутата маслихата Карасайского района Алматинской области, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца", - проинформировали в пресс-службе.
По данным АФМ, "с целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта "Награда" на сумму 947 млн тенге".
В результате им незаконно получены субсидии - 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге. Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения. На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены", - сообщили в агентстве.
Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге.
На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомашину Toyota Highlander. На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест. Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в Конаеве", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Караганде глав управлений областного департамента госдоходов осудили за неоднократное получение взяток.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
17.03.2025, 10:04 49256
Ущерб в 640 млн тенге: в Шымкенте осужден директор компании за выписку фиктивных счетов-фактур
Фото: pixabay.com
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Шымкент. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте директор компании осужден на три года лишения свободы за выписку фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере, сообщает прокуратура города.
Проверкой установлены факты выписки компанией ТОО "А" фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. При этом у компании отсутствуют сведения о приобретении реализованных товаров, работ и услуг. Пенсионные, социальные выплаты работникам, а также индивидуальный подоходный налог не начислялись (...) Приговором суда руководитель ТОО "А" осужден к лишению свободы сроком на три года", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 640 млн тенге.
Ранее астанчанина осудили за выписку фиктивных счетов-фактур на более чем 1 млрд тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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