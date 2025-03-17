В Астане ликвидировали мошеннический call-центр  

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Актобе. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе женщина под видом социального работника обманывала стариков, уверяя, что в стране идет обмен денег на новые купюры, и забрала у них почти 5 миллионов тенге, сообщает " - В Актобе женщина под видом социального работника обманывала стариков, уверяя, что в стране идет обмен денег на новые купюры, и забрала у них почти 5 миллионов тенге, сообщает " Диапазон ".





Мошенница подходила к пенсионерам и представлялась им сотрудницей "Центра социальной помощи", а затем сообщала, что в стране идет обмен денег на новые купюры и предлагала свою помощь. В маршрутном автобусе №1 она познакомилась с 92-летним пенсионером и по уже отлаженной схеме сообщила ему об обновлении тенге. Тот поверил, пришел домой и передал ей 670 тысяч тенге. Представившаяся соцработницей пообещала, что новые банкноты он получит позже. Этого не произошло, и он обратился в полицию.





Эта же аферистка подошла около супермаркета к 72-летней старушке и предложила ей помочь донести тяжелые сумки домой. В ходе беседы аферистка также сказала, что работает в "Центре социальной помощи" и может помочь поменять деньги на новые. Пенсионерка поверила и передала аферистке 4 миллиона тенге. Когда поняла, что стала жертвой аферы, обратилась в полицию.





Полицейские быстро мошенницу. Ею оказалась 49-летняя жительница Актау Басти Абилова. Ее судили за мошенничество. Оказалось, что женщина ранее уже трижды попадала за решетку за мошенничество. В последний раз она освободилась 3 ноября 2024 года, а уже через 10 дней обманула 92-летнего пенсионера в Актобе.