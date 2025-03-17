16.03.2025, 20:42 10391
В Карагандинской области отчим отдал "замуж" 15-летнюю девочку
Фото: Depositphotos
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Караганда. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области ведется расследование по факту распространившейся информации об изнасиловании 15-летней девушки, передает корреспондент агентства.
В настоящее время ведется расследование, возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы. Девочка находится с родным отцом, ей оказывается вся необходимая психологическая помощь и будет предоставлена юридическая поддержка", - сообщили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.
Отмечается, что региональный уполномоченный по правам ребенка поддерживает связь с отцом, а также обратилась с требованием о привлечении к уголовной ответственности отчима и матери.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что девочку насильно отдали мужчине 38 лет "замуж".
Дядя девочки обратился к нам: после пяти дней изнасилований девочка смогла убежать к родному отцу, у которого слабое сердце. И они сразу подали заявление. Но как обычно: заявление не принимают, на экспертизу не отправляют. Предполагаем, что тянут время", - написала президент фонда "НеМолчиKZ@ Дина Смаилова.
В Казахстане в 2024 году зарегистрировано 225 случаев насилия в отношении несовершеннолетних.
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16.03.2025, 09:48 20546
В Астане ликвидировали мошеннический call-центр
Фото: Polisia.kz
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками подразделения Министерства внутренних дер РК по противодействию киберпреступности ликвидирован мошеннический call-центр в одном из столичных бизнес-центров, сообщает Polisia.kz.
Злоумышленники звонили, представляясь работниками интернет-магазинов "Техносмарт", "Байзон", "Like me shop", и сообщали о якобы выигранных машинах, квартирах, за которые необходимо перечислять налоги", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что при проведении оперативных мероприятий задержано шесть работников офиса - все граждане Казахстана. Изъято семь ноутбуков, маршрутизатор, wi-fi роутер.
В полиции также сообщили, что в области Жетысу выявлен факт использования устройств sim-box для совершения интернет-мошенничеств. В ходе обыска изъяты семь устройств sim-box с 96 слотами, более 50 тысяч sim-карт казахстанских сотовых операторов, семь сотовых телефонов, два ноутбука, а также два пневматического пистолета марки ИЖ-53 и четыре армейские каски, предположительно украденные в ходе январских событий.
По данным фактам начаты досудебные расследования, уточнили в МВД.
Ранее в Алматы ликвидировали два офиса интернет-мошенников.
15.03.2025, 16:07 34076
В Шымкенте раскрыли убийство 25-летней давности
Фото: ivest.kz
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Шымкент. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте сотрудники полиции раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад, сообщает Polisia.kz.
Трагедия произошла в августе 1999 года. В частном доме было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. Результаты экспертизы показали, что погибшая была задушена. По факту убийства было начато досудебное расследование. Преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик, однако спустя время удалось восстановить цепочку событий и выйти на подозреваемого. Как оказалось, подозреваемый за это время совершил особо тяжкое преступление на территории другого государства, за что и отбывал там наказание. По результатам проведенных с соседним государством процедур реадмиссии подозреваемый этапирован в Шымкент и арестован", - проинформировал заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Руслан Назаров.
Кроме того, в этом же городе сотрудниками криминальной полиции задержан находившийся 16 лет в международном розыске.
В январе 2009 года произошел трагический инцидент, когда неизвестный открыл огонь по трем местным жителям, в результате чего один из них скончался от полученных ранений. Мотивом преступления стали финансовые разногласия. В настоящее время подозреваемый арестован и материалы уголовного дела направлены в суд для привлечения его к уголовной ответственности", - добавил Руслан Назаров.
Ранее суд вынес приговор 69-летней жительнице Щучинска за убийство приемного внука.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
15.03.2025, 11:00 47236
В Темиртау арестовали подозреваемого в жестоком убийстве на автобусной остановке
Фото: Depositphotos
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Темиртау. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Темиртау арестовали 27-летнего подозреваемого в жестоком убийстве на автобусной остановке, сообщает телеканал КТК.
В отношении второго фигуранта проводятся следственные действия на причастность к происшествию. Подозреваемый, 27-летний житель города Темиртау, задержан. В настоящее время санкцией суда арестован на два месяца", - заявил официальный представитель ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров.
По данным телеканала, ссора началась еще в рейсовом автобусе Караганда - Темиртау. 44-летний мужчина возвращался с работы. Он сделал замечание пассажирам, которые громко разговаривали, нецензурно выражались и по словам очевидцев, были пьяны. Позже он вышел на своей остановке.
Двое мужчин ринулись за ним. Кровавая расправа произошла на центральном проспекте", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
15.03.2025, 10:25 48701
По делу об убийстве студента в Актобе судят 10 человек
Погибшего студента сначала изрезали ножом, а потом переехали на автомобиле
Фото: Depositphotos
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Актобе. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По делу о массовой драке, в результате которой погиб несовершеннолетний студент, в Актобе судят 10 человек, сообщает телеканал КТК.
Уточняется, что трагедия произошла в мае прошлого года. Согласно материалам следствия, первоначально конфликт случился между убитым студентом и еще одним подростком.
Сначала встреча состоялась во дворе школы по улице Гришина. Один из подсудимых потребовал у потерпевшего 300 тысяч тенге либо IPhone 13-й модели. Когда тот отказался, назначил ему встречу в районе скотного рынка. В итоге молодые люди толпой собрались в тот же день примерно в 10 вечера, где и произошла массовая драка. Подсудимые были вооружены огнестрельным и холодным оружием", - заявил гособвинитель Азамат Бакытжанов.
По данным телеканала, погибшего студента сначала изрезали ножом, а потом переехали на автомобиле. Все фигуранты проходят по статье "Убийство".
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
14.03.2025, 20:59 90181
В Актобе женщина под видом социального работника обманывала стариков
Фото: Depositphotos
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Актобе. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе женщина под видом социального работника обманывала стариков, уверяя, что в стране идет обмен денег на новые купюры, и забрала у них почти 5 миллионов тенге, сообщает "Диапазон".
Мошенница подходила к пенсионерам и представлялась им сотрудницей "Центра социальной помощи", а затем сообщала, что в стране идет обмен денег на новые купюры и предлагала свою помощь. В маршрутном автобусе №1 она познакомилась с 92-летним пенсионером и по уже отлаженной схеме сообщила ему об обновлении тенге. Тот поверил, пришел домой и передал ей 670 тысяч тенге. Представившаяся соцработницей пообещала, что новые банкноты он получит позже. Этого не произошло, и он обратился в полицию.
Эта же аферистка подошла около супермаркета к 72-летней старушке и предложила ей помочь донести тяжелые сумки домой. В ходе беседы аферистка также сказала, что работает в "Центре социальной помощи" и может помочь поменять деньги на новые. Пенсионерка поверила и передала аферистке 4 миллиона тенге. Когда поняла, что стала жертвой аферы, обратилась в полицию.
Полицейские быстро мошенницу. Ею оказалась 49-летняя жительница Актау Басти Абилова. Ее судили за мошенничество. Оказалось, что женщина ранее уже трижды попадала за решетку за мошенничество. В последний раз она освободилась 3 ноября 2024 года, а уже через 10 дней обманула 92-летнего пенсионера в Актобе.
14.03.2025, 10:29 104781
В Павлодарской области работник дочерней компании КТЖ задержан за сбыт наркотических средств
Фото: Polisia.kz
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Павлодар. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В результате совместной работы УБОП полиции Павлодарской области и прокуратуры были задержаны двое жителей города, которые занимались распространением наркотиков. Установлено, что один из задержанных является действующим работником ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки", сообщает Polisia.kz.
В процессе обыска обнаружено и изъято около 700 граммов наркотических веществ, а также ювелирные электронные весы, электрошокер, пневматический пистолет, два ружья и боеприпасы.
Возбуждены уголовные дела по двум статьям уголовного кодекса Республики Казахстан за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Подозреваемые взяты под стражу", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
14.03.2025, 09:44 106211
Подозреваемый в хищении у казахстанцев $1 млн задержан в Варшаве
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Варшавы задержан мужчина, который в декабре 2014 года обманом похитил у граждан Казахстана деньги в размере одного миллиона долларов США. Об этом сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
Кроме того, в городе Анталье Турецкой Республики задержана 39-летняя женщина, которая завладела деньгами жителей Алматы на общую сумму 146 тысяч долларов США.
Как отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов, работа с зарубежными коллегами проводится на постоянной основе. С начала года за пределами республики установлен и задержан 21 разыскиваемый.
В целом за два месяца 2025 года сотрудниками МВД задержано 311 подозреваемых, разыскиваемых правоохранительными органами Республики Казахстан. Из них: за убийства - 7; за разбойные нападения - 1; за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 6; за грабежи - 7; за вымогательства - 1; за кражи - 75; за преступления, связанные с наркотиками - 10.
Кроме того, установлено местонахождение 145 без вести пропавших лиц.
В Туркестанской области столичными полицейскими задержан 40-летний мужчина, который в прошлом году открыто похитил автомашину жителя Астаны. В Мангистауской области сотрудниками департамента полиции Кызылординской области задержан 50-летний мужчина, реализовавший более 9 кг гашиша", - сообщил начальник департамента криминальной полиции.
Полицией Казахстана для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 85 преступников.
В Туркестанской области при попытке пересечения государственной границы задержан 42-летний разыскиваемый правоохранительными органами России за совершение убийства жителя Москвы. Также в Жамбылской области задержан иностранец, у которого в 2014 году полицейские Таджикистана изъяли более 72 кг гашиша", - рассказал Канат Нурмагамбетов.
13.03.2025, 19:29 123936
Житель Астаны продавал мясо павших животных
Нарушитель привлечен к административной ответственности
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане с 11 по 31 марта проводятся оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад", направленное на профилактику и выявление лиц, причастных к совершению краж скота, пресечение незаконной деятельности пунктов приема, перевозки и не законной реализации мяса, а также выявление мест изготовления и выдачи поддельных ветеринарных справок, сообщает ДП столицы.
За период проведения ОПМ сотрудники полиции на ТЦ "Евразия-1" и на посту "Куйгенжар" выявили три факта перевозки мясной продукции без соответствующих документов. Проверены крестьянские хозяйства, фермы, отгонные точки и убойные пункты, с владельцами которых проведена профилактическая беседа о санитарных нормах.
Также во время проведенных мероприятий задержан 34-летний мужчина, который организовавший продажу непригодного для употребления мяса. В подпольном цехе перерабатывали и продавали мертвечину (туши баранов). Ведется экспертиза. Правонарушитель привлечен к административной ответственности.
11 февраля министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ходе брифинга в правительстве рассказал, почему в Казахстане выросли цены на мясо.
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