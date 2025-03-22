Ущерб почти 600 млн тенге: группу дроперов задержали в Алматинской области

Фото: Polisia.kz

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Конаев. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК задержали организатора и четырех участников преступной схемы, занимавшихся мошенничеством через Telegram, сообщает - Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК задержали организатора и четырех участников преступной схемы, занимавшихся мошенничеством через Telegram, сообщает Polisia.kz





Установлено, что задержанный с июня 2024 года координировал более 50 дропов (подставных владельцев банковских карт), через счета которых было проведено более 1000 транзакций на сумму свыше 580 млн тенге. Доход самого куратора от каждой транзакции составлял 6%, что принесло ему более 35 млн тенге", - отметили полицейские.





По данным базы Антифрод-центра, в отношении дропов уже расследуются уголовные дела в различных регионах страны, включая Карасайский и Енбекшиказахский районы Алматинской области, а также Алматы, Шымкент, Кызылорду и Мангистаускую область.





Куратор публиковал объявления в Telegram, предлагая "легкий заработок", и вербовал дропов - людей, оформлявших банковские карты на свое имя или через подставных лиц. Получив доступ к картам, мошенники использовали их для перевода и отмывания денег, которые обманом получали от жертв, например, под предлогом инвестиций или оплаты товаров и услуг. Деньги быстро обналичивались, переводились на криптокошельки или распределялись по другим счетам. Куратор получал 6% от каждой транзакции, дропам платили небольшую сумму, а основные средства уходили организаторам схемы. В итоге дропы оказывались под следствием, так как их карты использовались в преступных операциях, тогда как организаторы и куратор оставались в тени.





Подозреваемые доставлены в полицию, проводятся все необходимые следственные мероприятия. Куратор водворен в изолятор временного содержания.



