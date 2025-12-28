Кошербаев обсудил приоритеты внешней политики с коллективом представительства МИД в Алматы

Фото: МИД РК

Алматы. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках рабочей поездки посетил представительство МИД и встретился с ветеранами дипломатической службы, проживающими в Алматы, - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках рабочей поездки посетил представительство МИД и встретился с ветеранами дипломатической службы, проживающими в Алматы, сообщили в пресс-службе МИД РК.





В ходе визита в Алматы глава внешнеполитического ведомства провел встречу с коллективом представительства, на которой были обсуждены приоритетные задачи, стоящие перед министерством на современном этапе. Особое внимание было уделено вопросам повышения эффективности деятельности и координации работы с центральным аппаратом.





Министр подчеркнул важность последовательной реализации установок и подходов, озвученных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в сфере внешней политики, включая приверженность принципам многовекторности, прагматизма, защиты национальных интересов и активного продвижения международного авторитета Казахстана. Было отмечено, что каждый сотрудник системы МИД вносит вклад в укрепление доверия к стране и реализацию внешнеполитического курса государства.





Во время встречи с ветеранами дипслужбы министр выразил признательность за их многолетний вклад в становление и развитие внешнеполитической службы Казахстана, отметив значимость преемственности поколений и сохранения профессиональных традиций дипломатии, а также вручил государственные и ведомственные награды.



